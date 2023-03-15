Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судья определяет, был достаточный контакт или нет. У всех все по-разному»

считает, что назначение пенальти зависит от интерпретации эпизода судьей.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от . Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки.

Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей все по-разному», – сказал главный тренер « ».

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