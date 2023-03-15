Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судья определяет, был достаточный контакт или нет. У всех все по-разному»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Чемпионат.com Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Сергей Семак считает, что назначение пенальти зависит от интерпретации эпизода судьей.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки.

Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей все по-разному», – сказал главный тренер «Зенита».

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88 комментариев

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enotpaniker
Ответ Данко Лазович
Я про обычные вещи говорю. Если надо попроще, Соболев бьет локтем в лицо краснодарца, нет фола. 25й номер мяса сбивает локтем в бороду Квеквескири, это не должен быть пенальти. Гребанный админресурс Зенита))
За Квеквескири дали пеналь, за аналогичный эпизод на Мартинсе вчера - нет. Дважды обосраться в одном предложении это талант, поздравляю
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napoli_14
Ответ Юрий Кечко
Как же меня накаляет Семак У меня ощущение что если его жену драть при нем будут он скажет что то вроде « Ну это ее выбор, у всех по разному «
Тяжелый опыт? Кто ж твою жену отодрал, что у тебя возникают такие ассоциации?
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BananaMama
Кто бы мог подумать, что один трансфер летом 2010 запустит такие глубокие преобразования.
Именно тогда был запущен механизм, когда всеми уважаемый лидер и капитан ЦСКА, Рубина, сборной, начал превращаться в безвольное ничто, в полную амёбу вообще без своего мнения.
Сейчас кому из юных болельщиков скажи, что вот эту мямлю считали образцом лидерских качеств в российском футболе - не поверят
Он уже даже не ассоциируется ни с ЦСКА, ни с Рубином, чисто бессловесный раб Миллера и Беглова. И всё
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TeRex
А ведь было время, когда семачок неиронично имел репутацию чуть ли не самого порядочного, на тот момент, игрока в руфутболе.
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TeRex
Ответ SPRKT
Ну если это будет делать Миллер, то да
Если это будет делать Миллер, то он поможет ей сосать
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Максим Прокофьев
А в Питере все такие, и власть у нас из питерской банды и олигархи многие оттуда, так что пора перестать удивляться
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Женя Григорьев
Это ещё повезло , что в футболе нет
* Челлендж тренера* , вот была бы веселуха в двойне .
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nmnackjbxkasbk
Ответ Pelerin
Фу... Серёжа - тряпочка
только сейчас стало заметно?
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Zashitnik Deduri
Да, Зенит и остальные клубы судят по-разному гы
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Иван Овчинников
Ответ arspurs9
Лицемер
Во-первых, тут только треть его прямой речи (очередной зашквар наших СМИ, которые даже цитировать
не могут нормально), а во-вторых, Семак также отвечает, когда ошибаются и против Зенита. Так что лицемер здесь точно не он.
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Максим Прокофьев
Ответ Юрий Кечко
Как же меня накаляет Семак У меня ощущение что если его жену драть при нем будут он скажет что то вроде « Ну это ее выбор, у всех по разному «
Если если на дерущих будет форма Газпрома?
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Данко Лазович
Ответ Михаил Хромаков
вы еще из 90х момент какой вспомните
Я про обычные вещи говорю.
Если надо попроще, Соболев бьет локтем в лицо краснодарца, нет фола.
25й номер мяса сбивает локтем в бороду Квеквескири, это не должен быть пенальти.
Гребанный админресурс Зенита))
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Михаил Савченко
Ответ Никита Самарин
Послушал бы Семака, если бы Зениту такой пенальти не дали.
Он бы сказал ровно то же самое)
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Сергей Петахов
Семак случаем не родственник Пескова
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Fomin525
Ответ bodros
Ну чел просто сренькнул, надеясь на поддержку братвы; простить и отправить в пердив
Вот и ещё один с опилками в голове😂
Тоже за Спартак? 🤦
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Александр Комиссаров
Ответ Адам Адамов
сразу скажу, вообще не болела зенита, касание было совсем лёгкое и на пенальти не тянуло,но если бы такой эпизод произошел в штрафной динамЫ поставили бы скорее всего!как то так
Да с мозгами у тебя печально,зачем клуб оскарблять и писать его не правильно,теперь понятно что ты за человек
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bodros
Ответ SPRKT
Ну если это будет делать Миллер, то да
Если бразилы - то позовите всех
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bodros
Ответ WhatZ
а сможешь объяснить, почему вышеуказанный комментатор лицемер? или это ты так самоутверждаешься за счет беспочвенных оскорблений других людей?
Ну чел просто сренькнул, надеясь на поддержку братвы; простить и отправить в пердив
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Fomin525
Ответ WhatZ
а сможешь объяснить, почему вышеуказанный комментатор лицемер? или это ты так самоутверждаешься за счет беспочвенных оскорблений других людей?
Ему ? легко, он многократно это делал на этом сайте. И сегодня и вчера и т.д.
Болельщики Спартака они такие
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Торна
Я заметил что судьи перестроились и действуют тоньше. Сейчас они уже не тащат откровенно Зенит за уши, а притормаживают конкурентов. И вроде голубые чистенькие, они ни причем . Но в кубке это , увы, не работает. В кубке приходится махать топором
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Motoveix
Я не понимаю в таких случаях одного: почему нельзя просто взять и признать, что пенальти был? Ладно бы еще это был спорный момент, но здесь очевидный удар по икре. Видно с любого ракурса. Нет, надо прикидываться слабоумным и говорить каждый раз "ну судья так решил, значит это верно". Если что, касается не только Семака. Хоть раз бы кто-то признал после матча, что арбитры ошиблись в их пользу
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sanek_rabona
Ответ Михаил Хромаков
вы еще из 90х момент какой вспомните
Причём у них это один единственный довод и они его везде как мантру повторяют, мол вот смотрите зенит тоже засудили, а по факту других моментов то и нет.
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Hunter Hunter
Ага у всех все по разному у зенита особенно ухахаха)))
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moldfan
Ну достаточный или не достаточный - мера относительная. За просто так достаточно, за 1000000 рубликов не достаточно. Зависимо кто выставит рамки.
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niker84
Ответ Ковид 07.10.52
Уж лучше промолчал бы....У всех судей по разному...а для одного клуба из одного города всегда все одинаково...
Напомните пожалуйста, когда такое было. С Химками матч смотрели?
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