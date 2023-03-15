Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судья определяет, был достаточный контакт или нет. У всех все по-разному»
Сергей Семак считает, что назначение пенальти зависит от интерпретации эпизода судьей.
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.
«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки.
Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей все по-разному», – сказал главный тренер «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Именно тогда был запущен механизм, когда всеми уважаемый лидер и капитан ЦСКА, Рубина, сборной, начал превращаться в безвольное ничто, в полную амёбу вообще без своего мнения.
Сейчас кому из юных болельщиков скажи, что вот эту мямлю считали образцом лидерских качеств в российском футболе - не поверят
Он уже даже не ассоциируется ни с ЦСКА, ни с Рубином, чисто бессловесный раб Миллера и Беглова. И всё
* Челлендж тренера* , вот была бы веселуха в двойне .
не могут нормально), а во-вторых, Семак также отвечает, когда ошибаются и против Зенита. Так что лицемер здесь точно не он.
Если надо попроще, Соболев бьет локтем в лицо краснодарца, нет фола.
25й номер мяса сбивает локтем в бороду Квеквескири, это не должен быть пенальти.
Гребанный админресурс Зенита))
Тоже за Спартак? 🤦
Болельщики Спартака они такие