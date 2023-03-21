Павел Каманцев: «Спартак» сейчас выставляет, что они будто вызвали судей на ковер. Наверное, им невыгодно, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали»
Павел Каманцев рассказал, как прошел разговор на встрече с представителями «Спартака».
Штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.
«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. Хочу донести свои мысли и услышать, почему вы делаете так или иначе. Мне это нужно для подготовки команды».
Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковер. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».
Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков». Естественно в ходе обсуждения – звучали слова «извините». Признавать свои ошибки – нормально, это показатель адекватности. Но это не значит, что Абаскаль говорил с нами жестко, а мы извинялись. Такого не было от слова совсем.
Когда мы уходили, Мешков спросил тренера: «Какая у вас философия, как вы понимаете моменты с Пруцевым и Мартинсом?». Тот ответил, что не поставил бы пенальти ни там, ни там. Не было никакого «инициативно рубанул».
Договаривались, что к Мешкову не будет претензий ни в какой форме. Когда Виталий взял слово, то сказал: «Я косякнул – извиняюсь. За 200 матчей таких ошибок было немного. К сожалению, она пришлась на ваш матч и на мой юбилей». Это не было ответной реакцией, спросите у Мележикова.
Те, кто пишут обратное, пусть сошлются на человека, кто им такое сказал. Я говорю от себя и несу за это ответственность. На встрече был тренерский штаб + Ребров, Мележиков и Эшуорт. Сильно сомневаюсь, что в процессе пересказа не случилось дополнительных интерпретаций.
Это дикость: будто судей позвали, те пришли, их стали отчитывать, а они извиняться и божиться, что так больше не будет. Это как сказать, что мы пообещали 4 ошибки вернуть в сторону «Спартака», – сказал глава департамента судейства РФС.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
То чаепитие спартачей с судейскими, то на ковёр судей вызвали.
Почему не устроить график встреч судейских с представителями ВСЕХ клубов?
Ессно, если таких благосклонностей удостаивается только Спартак, то это наводит на мысли...)
Почему это сеть одна избранная команда к которой арбитры бегают отчитываться по несколько раз за сезон?
Где арбитры когда ошибки приводят к потерям очков Крыльев, Оренбурга, Урала, ФК Зенит или любой другой команды?
Что это как не админресурс и прямое давление на арбитров?
Спартак и его представители встречались с арбитрами в начале сезона и в середине сезона
Это факт подтвержденный множеством источников
Все остальное домыслы и никак не подтверждено
Я представляю, что бы тут началось в комментах, если бы такую встречу провел Зенит.
(не дословно)
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Если не указывать на ошибки, тогда зачем встреча? Чаепитие?, разговоры о рыбалке и охоте?)))