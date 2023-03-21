Павел Каманцев: «Спартак» сейчас выставляет, что они будто вызвали судей на ковер. Наверное, им невыгодно, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия РФС судьи Евгений Мележиков Виталий Мешков Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Павел Каманцев рассказал, как прошел разговор на встрече с представителями «Спартака». 

Штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. Хочу донести свои мысли и услышать, почему вы делаете так или иначе. Мне это нужно для подготовки команды».

Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковер. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков». Естественно в ходе обсуждения – звучали слова «извините». Признавать свои ошибки – нормально, это показатель адекватности. Но это не значит, что Абаскаль говорил с нами жестко, а мы извинялись. Такого не было от слова совсем.

Когда мы уходили, Мешков спросил тренера: «Какая у вас философия, как вы понимаете моменты с Пруцевым и Мартинсом?». Тот ответил, что не поставил бы пенальти ни там, ни там. Не было никакого «инициативно рубанул».

Договаривались, что к Мешкову не будет претензий ни в какой форме. Когда Виталий взял слово, то сказал: «Я косякнул – извиняюсь. За 200 матчей таких ошибок было немного. К сожалению, она пришлась на ваш матч и на мой юбилей». Это не было ответной реакцией, спросите у Мележикова.

Те, кто пишут обратное, пусть сошлются на человека, кто им такое сказал. Я говорю от себя и несу за это ответственность. На встрече был тренерский штаб + Ребров, Мележиков и Эшуорт. Сильно сомневаюсь, что в процессе пересказа не случилось дополнительных интерпретаций.

Это дикость: будто судей позвали, те пришли, их стали отчитывать, а они извиняться и божиться, что так больше не будет. Это как сказать, что мы пообещали 4 ошибки вернуть в сторону «Спартака», – сказал глава департамента судейства РФС. 

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20 комментариев

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Пара Соль Ка
Тёмная история, если честно.)
То чаепитие спартачей с судейскими, то на ковёр судей вызвали.
Почему не устроить график встреч судейских с представителями ВСЕХ клубов?
Ессно, если таких благосклонностей удостаивается только Спартак, то это наводит на мысли...)
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Владимир Молявин
Пообщались и пообщались.
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Андрей Баженов
,Ну пинки сразу стрелки перевели на Зенит. Надо чем-то оправдать работу с судьями.
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SMART789
В этой истории интересно другое

Почему это сеть одна избранная команда к которой арбитры бегают отчитываться по несколько раз за сезон?
Где арбитры когда ошибки приводят к потерям очков Крыльев, Оренбурга, Урала, ФК Зенит или любой другой команды?

Что это как не админресурс и прямое давление на арбитров?
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Мукунку хороший
Ответ bedLaM
под столом?
Ну как пойдёт)
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bedLaM
Ответ Мукунку хороший
Зачем вызывать.. они всегда под ковром))
под столом?
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SMART789
Ответ benjamin92
Все знают, что судей на ковёр вызывает Газпром, а не Спартак
Есть факты и есть домыслы

Спартак и его представители встречались с арбитрами в начале сезона и в середине сезона

Это факт подтвержденный множеством источников

Все остальное домыслы и никак не подтверждено
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Старый дед-пердун
Кажись Каманцев с российскими судьями поплыли окончательно…. Я уже не знаю, какие ещё могут быть оправдания высказаны по тем или иным действиям, но реально…. оправдываются и объясняются как первоклассники перед учителем возле школьной доски…
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Геннадий
Ответ Goldstream
Вы меня простите, а вот такие встречи нельзя считать давлением на судейский корпус? Я представляю, что бы тут началось в комментах, если бы такую встречу провел Зенит.
Зенит всё делает неофициально и у Зенита нет таких проблем с судейством , как у Спартака и других клубов . Кто платит , тот и танцует судей .
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В Питере Пять
После игры с Оренбургом ощущение, что встреча прошла плодотворно.
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Алексей Зуев
Ответ Goldstream
Вы меня простите, а вот такие встречи нельзя считать давлением на судейский корпус? Я представляю, что бы тут началось в комментах, если бы такую встречу провел Зенит.
Динамо проводило в августе 22 года такую встречу и?
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Ильдар Фарукшин
Зачем зто говорить, затухло всё. Где, что говорил. Сам капатся начинает. Хочется своё Я показать. Тем меньше вас судей вспоминают вам же лучше
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Мукунку хороший
Ответ benjamin92
Все знают, что судей на ковёр вызывает Газпром, а не Спартак
Зачем вызывать.. они всегда под ковром))
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Goldstream
Ответ Мосгорсуд
«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. ------------------------------------------------------ Если не указывать на ошибки, тогда зачем встреча? Чаепитие?, разговоры о рыбалке и охоте?)))
Идеальное сочетание ника и комментария)
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ТрактоПоктер
Ответ Zenith forever
Как я понял, на этой встрече не присутствовал главный критик судей со стороны Спартака - Зарема, Встреча не засчитывается.
Она придумывала очередные пять постов про Зенит ....
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Goldstream
Вы меня простите, а вот такие встречи нельзя считать давлением на судейский корпус?

Я представляю, что бы тут началось в комментах, если бы такую встречу провел Зенит.
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Сергей Невыездной
Не помню, кто из тренеров сказал: "Я нормально отношусь к сексуальным меньшинствам, но к сканированию трибун стоит прислушаться"
(не дословно)
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Zenith forever
Как я понял, на этой встрече не присутствовал главный критик судей со стороны Спартака - Зарема, Встреча не засчитывается.
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benjamin92
Все знают, что судей на ковёр вызывает Газпром, а не Спартак
+19
-5
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Мосгорсуд
«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки.
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Если не указывать на ошибки, тогда зачем встреча? Чаепитие?, разговоры о рыбалке и охоте?)))
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