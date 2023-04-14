«Ливерпуль» хочет подписать Гравенберха после отказа от Беллингема. С представителями хавбека «Баварии» общались на этой неделе

«Ливерпуль» ведет переговоры с Райаном Гравенберхом после отказа от Джуда Беллингема.

Как пишет Sport Bild, видеть полузащитника «Баварии» в « » хочет . Летом тренер намерен перестроить полузащиту команды. Гравенберха считают одним из подходящих приобретений.

На этой неделе «Ливерпуль» пообщался с представителями футболиста. Ожидается, что переговоры продолжатся.

« » рассчитывает на в следующем сезоне.

Летом Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» за 18,5 млн евро. За счет бонусов сумма может увеличиться до 24,5 млн евро.

В сентябре полузащитник заявил, что недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе. В этом сезоне он провел 701 минуту в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. У него гол и результативная передача в игре Кубка Германии против кельнской «Виктории» (5:0).

Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.