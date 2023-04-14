«Ливерпуль» хочет подписать Гравенберха после отказа от Беллингема. С представителями хавбека «Баварии» общались на этой неделе
«Ливерпуль» ведет переговоры с Райаном Гравенберхом после отказа от Джуда Беллингема.
Как пишет Sport Bild, видеть полузащитника «Баварии» в «Ливерпуле» хочет Юрген Клопп. Летом тренер намерен перестроить полузащиту команды. Гравенберха считают одним из подходящих приобретений.
На этой неделе «Ливерпуль» пообщался с представителями футболиста. Ожидается, что переговоры продолжатся.
«Бавария» рассчитывает на Райана в следующем сезоне.
Летом Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» за 18,5 млн евро. За счет бонусов сумма может увеличиться до 24,5 млн евро.
В сентябре полузащитник заявил, что недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе. В этом сезоне он провел 701 минуту в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. У него гол и результативная передача в игре Кубка Германии против кельнской «Виктории» (5:0).
Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
Реальность: Райан
Как и ожидалось, руководство скупится и возьмёт всё, что дёшево лежит. Ливерпулю топовый полузащитник нужен здесь и сейчас. Райан возможно и талантливый, но он ещё не уровень топ клуба. В Баварии он лавочник, топ клуб должен целиться на отыгранных игроков, которые уже доказали, что соответствуют уровню топ команд. Беллингем то, что нужно Клоппу. Практически не травмируется, вынослив, умён и техничен, ну и хорошо прессингует.
P.s. Я не говорю, что Гравенберх уровнем ниже Белингема, но выглядит это так.