«Ливерпуль» хочет подписать Гравенберха после отказа от Беллингема. С представителями хавбека «Баварии» общались на этой неделе

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Райан Гравенберх Джуд Беллингем Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры с Райаном Гравенберхом после отказа от Джуда Беллингема.

Как пишет Sport Bild, видеть полузащитника «Баварии» в «Ливерпуле» хочет Юрген Клопп. Летом тренер намерен перестроить полузащиту команды. Гравенберха считают одним из подходящих приобретений. 

На этой неделе «Ливерпуль» пообщался с представителями футболиста. Ожидается, что переговоры продолжатся.

«Бавария» рассчитывает на Райана в следующем сезоне.

Летом Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» за 18,5 млн евро. За счет бонусов сумма может увеличиться до 24,5 млн евро.

В сентябре полузащитник заявил, что недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе. В этом сезоне он провел 701 минуту в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. У него гол и результативная передача в игре Кубка Германии против кельнской «Виктории» (5:0).

Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

Опрос

Где в итоге окажется Джуд Беллингем?
4622 голосa
«Манчестер Сити»
30%
Манчестер Сити
«Реал Мадрид»
33%
Реал Мадрид
«Манчестер Юнайтед»
17%
Манчестер Юнайтед
«Челси»
2%
Челси
«ПСЖ»
3%
ПСЖ
Останется в «Боруссии»
7%
Боруссия Дортмунд
Где-то еще
8%
Ливерпуль

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Jonny_Evans
Это Биллингем-то хорошо прессингует, серьезно?
Ну не ты же, ясное дело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonny_Evans
Ответ S H A R K
Ожидание: Джуд Реальность: Райан Как и ожидалось, руководство скупится и возьмёт всё, что дёшево лежит. Ливерпулю топовый полузащитник нужен здесь и сейчас. Райан возможно и талантливый, но он ещё не уровень топ клуба. В Баварии он лавочник, топ клуб должен целиться на отыгранных игроков, которые уже доказали, что соответствуют уровню топ команд. Беллингем то, что нужно Клоппу. Практически не травмируется, вынослив, умён и техничен, ну и хорошо прессингует.
Это Биллингем-то хорошо прессингует, серьезно?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Ответ liv6
Маунт, Гравенберх и Тилеманс
А Тилеманс разве не согласовал контракт с Арсеналом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ожидание: Джуд
Реальность: Райан

Как и ожидалось, руководство скупится и возьмёт всё, что дёшево лежит. Ливерпулю топовый полузащитник нужен здесь и сейчас. Райан возможно и талантливый, но он ещё не уровень топ клуба. В Баварии он лавочник, топ клуб должен целиться на отыгранных игроков, которые уже доказали, что соответствуют уровню топ команд. Беллингем то, что нужно Клоппу. Практически не травмируется, вынослив, умён и техничен, ну и хорошо прессингует.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
20 лет и уже хочет похоронить карьеру? Амбициозный парень. Максимум, что может сделать для игрока клоп - это передать свою алкогольную зависимость и научить его нырять
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liv6
Ответ CriminalJoint62
На месте Клоппа, я бы подписал Маунта и Галлахера
Маунт, Гравенберх и Тилеманс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Пора спасать парню карьеру
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Халму Рзаевна
Покупают новеньких а толк от них не особо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Райса еще нужен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
А кто это? 🤭 ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nuteruoli
Я вот тоже хотел себе купить Макларен, а потом долго думал и решил взять себе Матиз.
P.s. Я не говорю, что Гравенберх уровнем ниже Белингема, но выглядит это так.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kossuth
Ответ CriminalJoint62
На месте Клоппа, я бы подписал Маунта и Галлахера
Их их тоже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
На месте Клоппа, я бы подписал Маунта и Галлахера
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий