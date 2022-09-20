Гравенберх хочет чаще играть за «Баварию»: «Надеялся, что будет больше минут, но тренер ставит других»

Теги Бавария Аякс бундеслига Германия Томас Мюллер Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Юлиан Нагельсманн Райан Гравенберх Футбол

Полузащитник Райан Гравенберх недоволен игровым временем в «Баварии».

«Да, честно говоря, это так. Я хочу играть, но тренер выбирает других футболистов. Мне нужно это принять, однако сделать это непросто. Я надеялся, что буду получать больше минут, но нужно сохранять спокойствие.

Возможно, тренер будет давать мне больше времени после паузы на матчи сборных.

Большую часть времени в «Баварии» я провожу в компании де Лигта и Мазрауи. Мы часто бываем вместе.

Следует отметить, что Томас Мюллер создает в команде по-настоящему прекрасную атмосферу», – сказал хавбек ESPN.

После перехода из «Аякса» Гравенберх принял участие в 8 матчах, но лишь раз начал игру в стартовом составе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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