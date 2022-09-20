Гравенберх хочет чаще играть за «Баварию»: «Надеялся, что будет больше минут, но тренер ставит других»

Полузащитник Райан Гравенберх недоволен игровым временем в «Баварии».

«Да, честно говоря, это так. Я хочу играть, но тренер выбирает других футболистов. Мне нужно это принять, однако сделать это непросто. Я надеялся, что буду получать больше минут, но нужно сохранять спокойствие.

Возможно, тренер будет давать мне больше времени после паузы на матчи сборных.

Большую часть времени в «Баварии» я провожу в компании де Лигта и Мазрауи. Мы часто бываем вместе.

Следует отметить, что создает в команде по-настоящему прекрасную атмосферу», – сказал хавбек ESPN.

После перехода из Гравенберх принял участие в 8 матчах, но лишь раз начал игру в стартовом составе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.