«МЮ» будет бороться за Беллингема с «Сити», «Реалом» и «Ливерпулем». Цена – минимум 125 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Манчестер Юнайтед» поучаствует в борьбе за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как пишет The Telegraph, сильную позицию в борьбе за англичанина занимают «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». «Манчестер Юнайтед» лишь сейчас зафиксировал интерес к игроку.

«Челси» не исключает, что сделает предложение о его трансфере, но понимает, что не входит в число фаворитов в борьбе за полузащитника.

Ожидается, что трансфер Беллингема обойдется как минимум в 125 млн евро.

Пока неизвестно, сделает ли «Ман Юнайтед» официальное предложение о трансфере Джуда, так как пока неизвестно, каким будет бюджет клуба на летние трансферы. Несмотря на это, «МЮ» проявляет искренний интерес к 19-летнему футболисту.

Беллингем примет решение о будущем в ближайшие недели. Один из источников сказал: «Пока ничего не решено».

В футбольное среде есть ощущение, что Джуд склоняется к переходу в «Ливерпуль», но другие клубы не намерены сдаваться так просто.

Неизвестно, сможет ли «Ливерпуль» заплатить столь крупную сумму, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Отмечается, что требуемую сумму клуб может получить за счет новых инвесторов. Один из источников сомневается, что «Ливерпуль» не сможет позволить себе трансфер Беллингема.

Финансовые препятствия могут возникнуть и перед «Ман Юнайтед», главной целью которого на лето стала покупка топ-нападающего. При этом тренер Эрик тен Хаг осознает, что усиление полузащиты команде тоже необходимо.

Тен Хаг – большой поклонник Беллингема, которого он считает талантом поколения. В нем тренер видит возможного капитана команды в будущем.

«Ман Сити» выглядит готовым перебить любое предложение по Беллингему. Профинансировать сделку могут за счет продажи Бернарду Силвы, которым интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

В этом сезоне у Беллингема 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

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39 комментариев

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abrbal
Такой талант такой талант. видел пару игр вообще ниче особенного
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Андрей Тюрин
Ответ Диер Ташкент
на счет игроков, кто феерит в бундеслиги, а потом сдуваются в АПЛ - это утверждения на самом деле имеет под себя реальную истину. Этих примеров не только по игрокам перешедший в МЮ можно углядеть
статья была даж на эту тему
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abrbal
А че в нем такого?
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Yri Yrov
Ответ forward1988
Он и половины этих денег не стоит,только за паспорт накидывают почти 100,а если честно абсолютно нулевой игрок,если мю хочет потратить деньги на полузащитника то можно присмотреться к барелла,марокканцы из Фиорентины.
популист лютый
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Red26
Ответ **Iscander**
Тут всякие ноунеймы мудрики под сотку стоят, вопрос в том сможет ли Билингем заиграть в АПЛ.
Тоже верно,может у Тен-Хага и получится из него сделать человека,но только не за эти деньги...
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jdrk
Жесть, цена за 19-го парня…
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**Iscander**
Ответ Red26
Я,как болельщик М.Ю. со стажем,тоже не хочу его видеть в нашей команде,парню 19 лет,какие 120 ляпов,я вас умоляю,он и половины этих денег не стоит
Тут всякие ноунеймы мудрики под сотку стоят, вопрос в том сможет ли Билингем заиграть в АПЛ.
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Матвей Бондарев
Ответ **Iscander**
Ага, им хозяин каждое то даёт 150, чтобы за эти деньги купить 4-х игроков. А ты тут за одного говоришь)
Если не врут слухи, в этом году на лето будут инвестиции побольше, если выделят 300, то там штук 5 игроков будет точно.
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MU-SAF. Scorp.
Ответ Любезный Коссутий
у МЮ не особо получается с футболистами из Боруссии. тот же Мхитарян, теперь Санчо
И Кагава, видимо стили команд сильно разные !
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Red26
Я,как болельщик М.Ю. со стажем,тоже не хочу его видеть в нашей команде,парню 19 лет,какие 120 ляпов,я вас умоляю,он и половины этих денег не стоит
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Диер Ташкент
Ответ forward1988
Он может феерить в Бундеслиге как многие считают,но придя в АПЛ он сдуется(как канава,Мхитарян и Санчо это я про мю)
на счет игроков, кто феерит в бундеслиги, а потом сдуваются в АПЛ - это утверждения на самом деле имеет под себя реальную истину. Этих примеров не только по игрокам перешедший в МЮ можно углядеть
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Alex Rhea
Беллингем очень крутой игрок, судя по тому что я видел. В МЮ идти смысла нет, команда уже много лет стоит на месте, играя в сульшеровщину с одной идеей - забросить на Рэшфорда или бегунка на другом краю поля. С такой игрой максимум это место в тройке при кризисах у соперников.
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zer
с англичанами всегда проблема, что за их паспорт нехило так докидывают цену. игрок то толковый, но 125 миллионов это очень много даже для нынешнего трансферного рынка
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Red26
Ответ Niko [Ars]
ну и кто из игроков, перешедших в Ливерпуль за последние сезоны, испортил себе жизнь, а? много таких?
Друже,я не буду тут с тобой спорить и чего то доказывать,сам всё увидишь.. ,если он туда перейдёт...,а если он туда перейдёт,то через годик хотя-бы поговорим,а сейчас что воздух кулаками сотрясать...
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Егор Колосов
И всё-таки, монстр этот ваш Джуд!
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Alex DeLarge
Ответ Максим Черкашин
Надо акцион устраивать Боруссии. И сегодня продаётся лот Белиннем стартовая цена 120 миллионов. Кто даст больше.😎🐝
аукцион закончиться без победителей, и бесплатно заберёт Бавария
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Merdan Ataberdiyev
Футболист перспективный не спорю, но надо бороться за тех игроков которых интересен твой клуб, а то получится как с Мбаппе.
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mv29km6ngq
Ответ Максим Черкашин
Надо акцион устраивать Боруссии. И сегодня продаётся лот Белиннем стартовая цена 120 миллионов. Кто даст больше.😎🐝
Зачем давать больше, если это цена его выкупа по контракту?
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**Iscander**
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Челси понимает, что не входит в число фаворитов в борьбе за полузащитника, а мю не понимает. Респект Челсе за это
Вазген джан, в твой город уже привезли кубок 7up?
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Виталик Кравченко
Когда этот сериал закончится?)
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forward1988
Ответ forward1988
Он может феерить в Бундеслиге как многие считают,но придя в АПЛ он сдуется(как канава,Мхитарян и Санчо это я про мю)
И де йонга,если уж его Тен хаг сильно желает видеть
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Begmyrat Bayramow
Ответ forward1988
Он может феерить в Бундеслиге как многие считают,но придя в АПЛ он сдуется(как канава,Мхитарян и Санчо это я про мю)
Ну так сказал бы раньше)) это не означает он нулевой
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Вазген, друг Мхитаряна.
Челси понимает, что не входит в число фаворитов в борьбе за полузащитника, а мю не понимает.
Респект Челсе за это
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**Iscander**
Ответ Матвей Бондарев
Ливерпуль заберёт) мне кажется, они до 150 могут смело бороться.
Ага, им хозяин каждое то даёт 150, чтобы за эти деньги купить 4-х игроков. А ты тут за одного говоришь)
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fellx
МЮ лучше нацелиться на молодых талантов, чем на звёзд. Топы к ним не перейдут. По крайней мере при 7 хаге. Им нужна гарантия старта, а не строгий тренер,который пока особых успехов не добивался
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