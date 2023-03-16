«МЮ» будет бороться за Беллингема с «Сити», «Реалом» и «Ливерпулем». Цена – минимум 125 млн евро

«Манчестер Юнайтед» поучаствует в борьбе за полузащитника « » .

Как пишет The Telegraph, сильную позицию в борьбе за англичанина занимают « », «Ливерпуль» и « ». « » лишь сейчас зафиксировал интерес к игроку.

«Челси» не исключает, что сделает предложение о его трансфере, но понимает, что не входит в число фаворитов в борьбе за полузащитника.

Ожидается, что трансфер Беллингема обойдется как минимум в 125 млн евро.

Пока неизвестно, сделает ли «Ман Юнайтед» официальное предложение о трансфере Джуда, так как пока неизвестно, каким будет бюджет клуба на летние трансферы. Несмотря на это, «МЮ» проявляет искренний интерес к 19-летнему футболисту.

Беллингем примет решение о будущем в ближайшие недели. Один из источников сказал: «Пока ничего не решено».

В футбольное среде есть ощущение, что Джуд склоняется к переходу в «Ливерпуль», но другие клубы не намерены сдаваться так просто.

Неизвестно, сможет ли «Ливерпуль» заплатить столь крупную сумму, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Отмечается, что требуемую сумму клуб может получить за счет новых инвесторов. Один из источников сомневается, что «Ливерпуль» не сможет позволить себе трансфер Беллингема.

Финансовые препятствия могут возникнуть и перед «Ман Юнайтед», главной целью которого на лето стала покупка топ-нападающего. При этом тренер Эрик тен Хаг осознает, что усиление полузащиты команде тоже необходимо.

Тен Хаг – большой поклонник Беллингема, которого он считает талантом поколения. В нем тренер видит возможного капитана команды в будущем.

«Ман Сити» выглядит готовым перебить любое предложение по Беллингему. Профинансировать сделку могут за счет продажи Бернарду Силвы, которым интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

В этом сезоне у Беллингема 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

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