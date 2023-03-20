Уверенность «Ман Сити» в переходе Беллингема растет. «Реал» следит за ситуацией Бернарду на случай срыва трансфера Джуда

« » уверен, что сможет купить .

Как сообщает ESPN, в английском клубе растет уверенность, что трансфер полузащитника « » получится осуществить. Беллингем входит в число главных целей «Сити» на летнее трансферного окно, несмотря на то, что «Дортмунд» хочет сохранить его в составе еще на один сезон.

Главными претендентами на трансфер англичанина считаются «Ман Сити» и «Реал». «Ливерпуль» и « » сохраняют интерес к игроку, но вероятность его перехода в один из этих клубов мала.

«Реал» следит за ситуацией на случай, если не сможет подписать Беллингема. Также испанцам интересен хавбек «Сельты» Габриэль Вейга.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

«Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом. Позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас