Уверенность «Ман Сити» в переходе Беллингема растет. «Реал» следит за ситуацией Бернарду на случай срыва трансфера Джуда

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Джуд Беллингем Габриэль Вейга Футбол

«Манчестер Сити» уверен, что сможет купить Джуда Беллингема

Как сообщает ESPN, в английском клубе растет уверенность, что трансфер полузащитника «Боруссии» получится осуществить. Беллингем входит в число главных целей «Сити» на летнее трансферного окно, несмотря на то, что «Дортмунд» хочет сохранить его в составе еще на один сезон. 

Главными претендентами на трансфер англичанина считаются «Ман Сити» и «Реал». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сохраняют интерес к игроку, но вероятность его перехода в один из этих клубов мала. 

«Реал» следит за ситуацией Бернарду Силвы на случай, если не сможет подписать Беллингема. Также испанцам интересен хавбек «Сельты» Габриэль Вейга.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

«Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом. Позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее

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22 комментария

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DolJun
Ответ Ansu Fati
Должунка, как дела? За кого будешь болеть в ЛЧ в паре Реал - Челси?))
за кройфовский финал - барса ман сити, конечно же) а ты за кого?)
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Joni Arm
Ответ MADRiD_00
Реал должен думать о нападении. Карим устал. Ему 35, не может он играть каждый матч на высоком уровне. Еще в клубе нет профильный ПН. Асенсио не стабилен. Еще проблемные ПЗ и ЛЗ. Я очень верю что дед Фло решит эти проблемы.
Аплодирую стоя, цель номер один должен быть Холанд ! Парень внеземная девятка, он обязан быть в Реале, потенциальный многократный обладатель ЗМ.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
будет странно если ливерпуль белингема не заберет, должны спасать парню карьеру чтобы не закончил у физрука в голубом вагоне
Должунка, как дела? За кого будешь болеть в ЛЧ в паре Реал - Челси?))
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uno_107
Интересно куда в итоге уйдет Бернарду
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РВКИН СУ ГС СВ
Бернарду гениальный футболист, одна из немногих возможностей не так болезненно заменить Модрича,хотелось бы в Реал
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DolJun
будет странно если ливерпуль белингема не заберет, должны спасать парню карьеру чтобы не закончил у физрука в голубом вагоне
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Garre Garre
У Ливерпуля денег нет, эта история стара как мир
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Mikel Dominator Arteta
Ответ GuruFutbola
Все верно, в мчк пойдут только табуреты типа камавинг и чуаменч, а этот лучше пойдет к тренеру поиграть в сити
Так Камавинга и Чуамени не переходили в мчк, ты о чём? Они в Реале играют.
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Сурхай Лукманов
Ответ GuruFutbola
Да, быть героем выйграв первый лч лучше, чем быть частью судейского дома пристарелых
Кстати недавно ради эксперимента некоторые эксперты проверили все розыгрышы лч. в которых реал выиграл. Из них реал выиграл без ошибок судей всего 7 .😂
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alim_liver_kz
Вопрос хочет ли туда сам Джуд
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MADRiD_00
Реал должен думать о нападении. Карим устал. Ему 35, не может он играть каждый матч на высоком уровне. Еще в клубе нет профильный ПН. Асенсио не стабилен. Еще проблемные ПЗ и ЛЗ. Я очень верю что дед Фло решит эти проблемы.
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TiGra
Ответ Nottingham Forecast
Они вдвоём дешевле одного Джуда будут?
Думаю, дешевле
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Nottingham Forecast
Ответ Ashan Sorokin
Маунта скорее всего заберут и возможно райса
Они вдвоём дешевле одного Джуда будут?
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GuruFutbola
Ответ Lifar Skladchikov
Согласен, гуру! Лучше идти в клуб, который никогда не выигрывал ЛЧ, чем в клуб, который их выиграл 5 за 9 лет.
Да, быть героем выйграв первый лч лучше, чем быть частью судейского дома пристарелых
+4
-5
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Ashan Sorokin
Ответ Nottingham Forecast
Кажется, Ливерпуль и пытаться не будет. А им бы позарез нужен был кто-нибудь крепкий в середину. Эх, как бы не хотелось, чтоб Ливер скатился опять в середняки. Без покупок этим всё и закончится ☹️
Маунта скорее всего заберут и возможно райса
+3
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Ashan Sorokin
Ковачича бы ,Бернарду хорош но все не уровень Реала
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Lifar Skladchikov
Ответ GuruFutbola
Все верно, в мчк пойдут только табуреты типа камавинг и чуаменч, а этот лучше пойдет к тренеру поиграть в сити
Согласен, гуру! Лучше идти в клуб, который никогда не выигрывал ЛЧ, чем в клуб, который их выиграл 5 за 9 лет.
+4
-4
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Enotaz24
Если Сити реально уверен что сможет подписать такого дорого игрока, с учётом обвинений, значит они уверен что вердикт не будет столь суровым.
+5
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falkao2013
Ответ Дри66линг Нейа
Комментарий удален пользователем
Так это абсолютно разные игроки по амплуа)
0
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Nottingham Forecast
Кажется, Ливерпуль и пытаться не будет. А им бы позарез нужен был кто-нибудь крепкий в середину. Эх, как бы не хотелось, чтоб Ливер скатился опять в середняки. Без покупок этим всё и закончится ☹️
+17
-1
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zzzeeerrrooo
Сити было неплохо бы подписать его и Маунта
+7
-2
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GuruFutbola
Все верно, в мчк пойдут только табуреты типа камавинг и чуаменч, а этот лучше пойдет к тренеру поиграть в сити
+5
-10
-5
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Дри66линг Нейа
Комментарий удален пользователем
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