«Ливерпуль» передумал покупать Беллингема из-за высокой цены и предпочтет усилить несколько линий

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема.

По данным The Telegraph, мерсисайдцы больше не планируют приобретать хавбека «Боруссии» Дортмунд из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше 115 млн фунтов (без учета высокой зарплаты) – большая часть летнего бюджета.

Вместо этого «Ливерпуль» сосредоточится на том, чтобы усилить каждую линию, требующую этого. Главный тренер Юрген Клопп поддерживает решение руководства.

Немецкий специалист хочет, чтобы результаты работы по укреплению состава были видны как можно раньше, и потому менеджеры не хотят участвовать в длительной борьбе за игрока, который в итоге вообще может остаться в Бундеслиге еще на год.

В числе претендентов на Беллингема называются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».

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53 комментария

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oister19
Нужно усиление в полузащиту - и давно. Но в итоге, чую, возьмут ещё одного Артура в лазарет. Без конкретных кандидатур в среднюю линию у меня довольно пессимистичные ожидания от будущего сезона.
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Vitalijus Bilevicius
самое интересное это то, что не надо выкладывать 150 лямов сразу. и никогда не надо было всю сумму сразу платить
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Ман Сити
Не выдумывайте. Сам игрок не хочет в средняке играть. Когда ливер останавливали суммы трансферов? Постоянно бьют мировые трансферные рекорды.
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ta-tosha
Лучший трансфер для Ливерпуля - это вернуть Эдвардса. Любой ценой. Он вернет порядок и с персоналом в клубе, и найдет нужных игроков по Италия и Франциям, игроков, которые будут играть сразу ,а не на непонятную перспективу
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Ричард Чейз
Вендел и Барриос будут доступны. Кузяев вообще станет свободным агентом.
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ta-tosha
Ответ katalonec.uz
В итоге челси заберёт )))
не заберёт. Что бы даже подписать Феликса и не попасть под fair play - им нужно продать на приличную сумму.
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Bellevue
Челси он не нужен
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katalonec.uz
В итоге челси заберёт )))
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Slavick Nemkovsky
С чего то все решили, что Беллингем стоит 150 лямов. За какие такие особенные заслуги? Может он хотя бы лучший игрок Бундеслиги?
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Оламаукбери
Ответ alexrychkov
Браво.
Да не, зачем им Клаудио Браво, там Алисон неплох, в принципе
+6
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Fenris
Интересно, чья была идея отказаться от усиления центра прошлым летом, чтобы целенаправлено идти за Беллингемом будущим. По итогу и сезон полностью профукали, во многом из-за нулевого центра, и от трансфера отказались. И это при том, что необходимость подписания хавбеков видел каждый болельщик ЛФК с дивана.
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Ненавидящий2.0
Кто бы мог подумать? Какая неожиданность! (сарказм)
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Elihio
твою ж мать
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Stewee
ФСГ не потянули инфляцию в футболе. Если раньше можно было купить за 40-50 миллионов приличного игрока, теперь эту сумму требуют за кота в мешке, вот и все.
Скорее бы уже пришли шейхи и выкупили у скупердяев клуб.
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Live_Kost
Вместо одного за 115, купят десятерых по 11,5)
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ta-tosha
Да есть и у FSG и у Ливерпуля деньги. Проблема - летом нужно покупать человек 5-6. минимум
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6tspey7tb5
Ответ kiper88
Или покупать игроков, как Троссард, которые дают результат не за дикие бабки. В отличие от Мудрика, дикие деньги, ноль результата
Про Мудрика даже не надо говорить. Это просто фиаско. А Троссард себя уже в АПЛ показал.
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Lavinka
Всё и так понятно - денег нет , держись там Юрген !
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ta-tosha
Ливерпуль команда играющая за чашки. Им не нужен игрок на перспективу за 120. Да, они должны платить 120, если хотят конкурировать - но за игроков которые будут давать результат здесь и сейчас. Белингем явно не из этой серии. Сити может рискнуть - у них есть деньги и время на развитие, там есть кому играть, пока парень войдёт в тему АПЛ. Если войдёт вообще
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kacnep
А кто-то ждал другой результат от FSG
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umnik3
Ответ Михаил Мудров
как дела на бмв клубе?
Там одна политика.
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Михаил Мудров
Ответ umnik3
Похоже, что Беллингем никому не нужен.
как дела на бмв клубе?
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Абдул Абакаев
Ответ Андрей Хенто
Сомневаюсь, что Флорентино тоже будет столько тратить, тем более Мадриду нужно делать много точечных усилений.
ну тогда уж Сити
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vaniaEee
Ответ Андрей Хенто
Сомневаюсь, что Флорентино тоже будет столько тратить, тем более Мадриду нужно делать много точечных усилений.
Это каких?
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Совесть Черданцева
"Гениально"
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