«Ливерпуль» передумал покупать Беллингема из-за высокой цены и предпочтет усилить несколько линий

«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема.

По данным The Telegraph, мерсисайдцы больше не планируют приобретать хавбека « » Дортмунд из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше 115 млн фунтов (без учета высокой зарплаты) – большая часть летнего бюджета.

Вместо этого « » сосредоточится на том, чтобы усилить каждую линию, требующую этого. Главный тренер поддерживает решение руководства.

Немецкий специалист хочет, чтобы результаты работы по укреплению состава были видны как можно раньше, и потому менеджеры не хотят участвовать в длительной борьбе за игрока, который в итоге вообще может остаться в Бундеслиге еще на год.

В числе претендентов на называются « », «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».