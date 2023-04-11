«Ливерпуль» передумал покупать Беллингема из-за высокой цены и предпочтет усилить несколько линий
«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема.
По данным The Telegraph, мерсисайдцы больше не планируют приобретать хавбека «Боруссии» Дортмунд из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше 115 млн фунтов (без учета высокой зарплаты) – большая часть летнего бюджета.
Вместо этого «Ливерпуль» сосредоточится на том, чтобы усилить каждую линию, требующую этого. Главный тренер Юрген Клопп поддерживает решение руководства.
Немецкий специалист хочет, чтобы результаты работы по укреплению состава были видны как можно раньше, и потому менеджеры не хотят участвовать в длительной борьбе за игрока, который в итоге вообще может остаться в Бундеслиге еще на год.
В числе претендентов на Беллингема называются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».
Скорее бы уже пришли шейхи и выкупили у скупердяев клуб.