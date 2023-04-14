Глушенков о «Спартаке»: «Хочу забыть как страшный сон. Один из самых тяжелых периодов в карьере»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков считает время в «Спартаке» одним из самых тяжелых в карьере.

Глушенков был в «Спартаке» с 2019-го по 2022-й. За это время он выступал за «Крылья Советов» и «Химки» на правах аренды.

– Первые два матча после рестарта у «Локомотива» были в Кубке – с нечужим тебе «Спартаком». Принципиальный соперник для тебя?

– Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами. «Спартак» – перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон.

– Объясни.

– Время в «Спартаке» – одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу (смеется).

– Понял, почему тебя не отпустили раньше?

– В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате», – сказал полузащитник «Локомотива».

У 23-летнего игрока 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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70 комментариев

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Назар Игорь
Ответ Spartakus1984
Исторически команды разного статуса.Локомотив обидеть у меня не было намерения,но мало у кого не дрожат ноги,выходя в футболке Спартака.
Сколько можно гордиться прошлыми успехами? Сегодня Спартак уже не грозен как прежде, с ним играют на равных клубы из провинций - ( как любят именовать москвичи все регионы кроме столичного).
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Алексей Окатов
Это и была твоя карьера
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RW_4ever
Ответ SVD44
хнык, хнык. Спартак обидели(((
Да нет, он себя недофутболистом выставил.
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RW_4ever
Ответ GeroyamSala
Шас Миша Игнатов пойдет по его пути, кстати это будет очень грустно
Ну это только от Миши самого зависит. Если условный Глушенков считает себя звездой перейдя в Локо то флаг ему в руки. Время покажет, Кротов, Обухов и мн. другие тому подтверждение.
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Артур Межаков
Все проблемы ищи в себе, ещё один огорченный...
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RWMen
Ответ Kapitelman Abram
Глушенков-мерзкий ренегат! Сколько воспитаннегов спартака становились чемпионаме России! Обладателяме КУЕФА и СКУЕФА! Обладателяме Кубка и Суперкубка! ...Правда в составе других клубов. Вот и Глушенков погнался за золотом вместо битвы за духЪ...)))
Ух ты какой искромётный юмор от школоло 😄
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Kapitelman Abram
Ответ RW_4ever
Да мулькомы и клавы тоже бы давно свалили но выигрыш ЧР и 4 мульта еврорублей зп не отпускают
Ну онижь не кралы с тиляме. И не Кавенаги. Те сразу поняле шо лучше меньше, но без Копадельсоли...)))
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izenshpits
Ответ RAMIK
А вместо кого ты должен был играть? На скамейке быть не хочешь, а основу не тянул.
Вы наверное тепленький? Он и говорит что хотел уйти, а его не отпускали. В его речи ни слова про основу не было.
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RW_4ever
Ответ Kapitelman Abram
Несолидно от несолидной команды регулярно вынимать по четыре-пять. Ато и по семь...)))
Да да Асмарал подтвердит
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Не надо так пренебрежительно отзываться о Локо. По составу ничем не уступают Спартаку, и они на правильном пути.
Исторически команды разного статуса.Локомотив обидеть у меня не было намерения,но мало у кого не дрожат ноги,выходя в футболке Спартака.
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Spartakus1984
Ответ angry horse
Локомотив - это явно повышение после Тарасовки 😎
После Крыльев же.
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Magico!
Чтобы не быть игроком на подхвате, нужно играть не спустя рукава.
И когда хочешь побежал, когда не хочешь не побежал (как в том моменте с Ротором) не прокатит.
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Сергей Круглов
Ответ angry horse
Локомотив - это явно повышение после Тарасовки 😎
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RW_4ever
Ответ Kapitelman Abram
Лучше иметь золотую скамейку чем нольтрофэить за духЪ...)))
Да нет, лучше быть, бедным но здоровым, чем богатым и больным
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angry horse
Локомотив - это явно повышение после Тарасовки 😎
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PobeditelZ
Красавчик, выдал базы
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Mohnatiy
Было так тяжело, что даже бегать сил не было...
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RW_4ever
Ответ Kapitelman Abram
Аленичев тоже вовремя свалил . Не выдержал перспектив борьбы за Копадельсоль...)))
Да мулькомы и клавы тоже бы давно свалили но выигрыш ЧР и 4 мульта еврорублей зп не отпускают
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Verhovn
Макс - красавчик! Хорошо что вовремя осознал😄
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Мукунку хороший
Я не удивлюсь если текст для интервью длинный рукоблуд ему писал.. два дурака найдут друг друга))
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RAMIK
А вместо кого ты должен был играть? На скамейке быть не хочешь, а основу не тянул.
+6
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SVD44
Ответ Caniball
Вообще не жаль. Пусть с таким характером играет там в Локо и так далее. Обиженка.
уж не Спартаку про обиженок говорить
+10
-2
+8
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SVD44
Ответ Виктор
Вот так просто уронить свою репутацию,мстительность не лучшая черта характера,по стопам раскрученного героя пошёл,а с виду приятный парень.
хнык, хнык. Спартак обидели(((
+1
-1
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Kapitelman Abram
Ответ RW_4ever
Чемпионство надо выиграть а не стать им сидя на лавке. Аленичев подтвердит ЛЧ и ЛЕ.
Аленичев тоже вовремя свалил . Не выдержал перспектив борьбы за Копадельсоль...)))
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Мукунку хороший
Ответ Caniball
Бедненький, притесняли его, играть не давали, звезде местного разлива… А как в играх не добегать, играть только на чистых мячах, не навязывать борьбу и прессинг, хотя это требует, мы конечно же говорить не будем. Мы же - звезда. Очень токсичный молодой человек!
💩он.. а не человек)
+1
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