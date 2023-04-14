Глушенков о «Спартаке»: «Хочу забыть как страшный сон. Один из самых тяжелых периодов в карьере»

Максим Глушенков считает время в «Спартаке» одним из самых тяжелых в карьере.

был в « » с 2019-го по 2022-й. За это время он выступал за «Крылья Советов» и «Химки» на правах аренды.

– Первые два матча после рестарта у «Локомотива» были в Кубке – с нечужим тебе «Спартаком». Принципиальный соперник для тебя?

– Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами. «Спартак» – перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон.

– Объясни.

– Время в «Спартаке» – одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу (смеется).

– Понял, почему тебя не отпустили раньше?

– В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате», – сказал полузащитник « ».

У 23-летнего игрока 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах Мир . Его полную статистику можно найти здесь.