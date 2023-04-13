Кержаков о лучших российских игроках: «Аленичев – сто процентов, никто с ним не сравнится сейчас. Еще Аршавин, видел и ощущал его игру – это вау»

Теги Спартак Локомотив Зенит Андрей Аршавин высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сельта Александр Кержаков Ла Лига Сборная России по футболу Арсенал Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Футбол

Александр Кержаков назвал Дмитрия Аленичева и Андрея Аршавина лучшими футболистами России.

«Два лучших русских футболиста? Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.

Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау. На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал бывший игрок сборной России.

19 комментариев

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Zenith forever
я бы добавил, может не в двойку, но в пятерку точно, Акинфеева и Жиркова
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гилберт
Ответ гилберт
Ананко.
Первый его слог самолёт, второй тоже самолёт, а третий курица поёт.
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гилберт
Ответ Kuznets 09
Добровольский больше в конце 80-х феерил,чем в 90-х.А чем Пятницкий то в разряд топов попал?
Пятницкий пару сезонов до трамы был нереально крут. Даже в мировом футболе такие ускорения с мячом мало кто мог исполнять.
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Pelerin
Ответ Tydeus
Ну так-то лучший российский игрок – это не что-то из ряда вон, кандидатов 10 будет: Аршавин, Мостовой, Канчельскис, Аленичев, Акинфеев, Шалимов, сам Кержаков, Карпин. А там уж как хочешь, в рамках своего вкуса переставляй)
Если уж самого Кержакова включил, то нужно и Павлюченко. А если Акинфеева, то Цымбаларь, Титов )
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гилберт
Ответ Tydeus
Добровольский – да, Цымбаларя и Пятницкого ставлю пониже, но близко, Титов и Измайлов не до конца реализовались, но потенциал ломовой был. Онопко (и Игнашевич) на своей позиции – согласен)
Онопко когда играл в середине, был как Виейра. Забивал прилично.
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Рашпель793
Смотря как смотреть. Если по титулам, то Аленичев вне конкуренции на годы вперёд.
Если по пиковой форме, то Аршавин, имхо, впереди всех. На пике был в топ-6 мира.
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Tydeus
Ответ гилберт
Их больше. Добровольский, Шалимов, Измайлов, Титов, Цымбаларь, Пятницкий, Онопко...
Добровольский – да, Цымбаларя и Пятницкого ставлю пониже, но близко, Титов и Измайлов не до конца реализовались, но потенциал ломовой был.
Онопко (и Игнашевич) на своей позиции – согласен)
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deadjoker
Мостовой: а вот сейчас обидно было.
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Kuznets 09
Ответ гилберт
Их больше. Добровольский, Шалимов, Измайлов, Титов, Цымбаларь, Пятницкий, Онопко...
Добровольский больше в конце 80-х феерил,чем в 90-х.А чем Пятницкий то в разряд топов попал?
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гилберт
Ответ Tydeus
Ну так-то лучший российский игрок – это не что-то из ряда вон, кандидатов 10 будет: Аршавин, Мостовой, Канчельскис, Аленичев, Акинфеев, Шалимов, сам Кержаков, Карпин. А там уж как хочешь, в рамках своего вкуса переставляй)
Их больше. Добровольский, Шалимов, Измайлов, Титов, Цымбаларь, Пятницкий, Онопко...
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Матвей Суицидин
Аленичеву, конечно, повезло оказаться в том Порту Моура. По уровню он даже рядом не был футболистом, который заслуживает выиграть ЛЧ да и еще забить в финале. Когда приезжал в сборную, вообще был статистом. Да и в том Спартаке были более талантливые футболисты - Цымбаларь, Титов, Тихонов. Аленичев - это наглядная иллюстрация того, для чего надо ехать в Европу и пробовать себя. Не получилось в Роме, пригодился в Порту, команда выстрелила и ты стал легендой, хотя ничего не предвещало.
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Onion
Ответ Ильдар Фарукшин
Кержаков респект. Адекватно
Кержаков необъективен - с Аршавиным у него всегда было все непросто.
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гилберт
Ответ Дурачок
Все лучшие на букву А. А где тогда Анопко?
Ананко.
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10ztv
зеболотный
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mnogokotin-
по Аленю согласен. по второму месту можно поспорить, но Шава там точно будет один из )
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Tydeus
Ну так-то лучший российский игрок – это не что-то из ряда вон, кандидатов 10 будет: Аршавин, Мостовой, Канчельскис, Аленичев, Акинфеев, Шалимов, сам Кержаков, Карпин. А там уж как хочешь, в рамках своего вкуса переставляй)
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дмитрий ненин
Кокогол - объективно лучший российский игрок
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Дурачок
Все лучшие на букву А. А где тогда Анопко?
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Ильдар Фарукшин
Кержаков респект. Адекватно
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