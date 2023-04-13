Кержаков о лучших российских игроках: «Аленичев – сто процентов, никто с ним не сравнится сейчас. Еще Аршавин, видел и ощущал его игру – это вау»
Александр Кержаков назвал Дмитрия Аленичева и Андрея Аршавина лучшими футболистами России.
«Два лучших русских футболиста? Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.
Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау. На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал бывший игрок сборной России.
Если по пиковой форме, то Аршавин, имхо, впереди всех. На пике был в топ-6 мира.
Онопко (и Игнашевич) на своей позиции – согласен)