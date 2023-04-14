Чернышов об РПЛ: «Ростов» займет 2-е место, ЦСКА — 3-е, «Спартак» — 4-е»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Андрей Чернышов Футбол

Андрей Чернышов спрогнозировал тройку призеров в Мир РПЛ.

«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было небольшим.

Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало.

Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек-победитель, он внушил свою психологию футболистам, и желто-синие будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят красно-белых вперед. Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвертое.

Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона, ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно: Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне.

Думаю, тренерский штаб не знал, как готовить команду к весенней части чемпионата», — сказал бывший главный тренер «Спартака».

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40 комментариев

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Дмитрий Смирнов
16 Ростов играет с Зенитом, не думаю что идеология Карина сможет переиграть квартет Газпром, вот и вопрос о втором месте закрыт для Ростова.
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Вадим Григорьев
Ответ Zenith forever
Похоже на правду, может только Ростов и ЦСКА местами поменяются. Спартак должен быть пятым, Динамо лучше, но выше будет Спартак. Ивановы, Сухие и их последователи делают свои неправедные дела.
Зенит должен быть в пердиве. Да и на заборе много чего написано. Давайте теперь начнем всяких Чернышовых и зенит форевом слушать...
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Вадим Григорьев
Карпин не выиграл ни одного трофея какой он победитель? Он такой же победитель,как и из Чернышова оракул
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Трусики в крови
Ответ xa-xa
Интригант, а кто на первом -то?!
рубин
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Трусики в крови
Ответ Spartakus1984
У Спартака как раз таки есть игра,голы не залетают.Про ЦСКА судить не берусь,не смотрю матчи,не знаю как они играют.
Лучше спартака. Вон какого красавчика крыльям положили в кубке.
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FilinMD
Ответ DynamoUfa
Думаю, что у цска не хватит ресурсов на тройку, игры и так нет
А у кого она есть, по сути если?))
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Zenith forever
Похоже на правду, может только Ростов и ЦСКА местами поменяются. Спартак должен быть пятым, Динамо лучше, но выше будет Спартак. Ивановы, Сухие и их последователи делают свои неправедные дела.
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Kapitelman Abram
Спартак-4е(с)
Пока спартак в 6ти поражениях от зоны стыков...И если с торпэдо ещё поборюцо, а дальше по календарю...Ужос!...)))
Пы.Сы. Помню победное похрюкиванье перед мачтом с Оренбургом...)))
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RW_4ever
Ответ angry horse
Только он непосредственно имеет отношение к спартаку времен бромантана, уж не позорился бы😁
А к временам марихуаны Еременко кто имеет. Давай расскажи нам а то не в курсе
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OldRedWhite
Все бы ничего, да и малоинтересно давно )))
Но
‘’ Карпин - человек - победитель ‘’ )))
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Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
У зенита после шараханий по низшим лигам, пол века без титулов, прогресс на лицо.Вижу любишь вспоминать прошлое,ну так вспомним.
нормально так с года шагнул в неизвестность;)
кичится прошлым забава тусклолососевых последователей;)
развлекайся.
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Alex Chernov
Если не первое то наплевать какое... 🙃
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Виталий
Это всего лишь твоё мнение )
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Kapitelman Abram
Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. (с)
Согласен. Без таблэток "трэнера" Чернышова, и чаёвничья с судьяме-спартак середняк уровня ПариНН...)))
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xoms
Ростов 2 ой, горе эксперт, ему бы в 3 ке удержаться, пенальти то как видно не всегда ставят на артисте
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Spartakus1984
Ответ Данко Лазович
после десятого места прогресс на лицо зарэмы))
У зенита после шараханий по низшим лигам, пол века без титулов, прогресс на лицо.Вижу любишь вспоминать прошлое,ну так вспомним.
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Spartakus1984
Ответ angry horse
Только он непосредственно имеет отношение к спартаку времен бромантана, уж не позорился бы😁
Он и есть бромантан.То что он тренировал Спартак,не значит что он Спартаковец
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xa-xa
Интригант, а кто на первом -то?!
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Spartakus1984
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Как наиграл,если чемпионе ещё не закончили?И Спартак играл с крепкими командами которые в последнее время играют успешно.
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Spartakus1984
Ответ kk.abb
Спартак еще хуже
У Спартака как раз таки есть игра,голы не залетают.Про ЦСКА судить не берусь,не смотрю матчи,не знаю как они играют.
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Spartakus1984
Уже после выходных Спартак сравняется с Ростовом по очкам.
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Данко Лазович
после десятого места прогресс на лицо зарэмы))
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PIT-BUL
А последнее место займет 16-ая команда.
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дронреш
Кто это вообще
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Kapitelman Abram
ЦСКА-второй. Ростов-хз. Спартак, по традиции с пятого по десятое...)))
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