Чернышов об РПЛ: «Ростов» займет 2-е место, ЦСКА — 3-е, «Спартак» — 4-е»

Андрей Чернышов спрогнозировал тройку призеров в Мир РПЛ.

«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было небольшим.

Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало.

Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек-победитель, он внушил свою психологию футболистам, и желто-синие будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят красно-белых вперед. Я бы сказал, что « » займет второе место в РПЛ, — третье, а « » — четвертое.

Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона, ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно: Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне.

Думаю, тренерский штаб не знал, как готовить команду к весенней части чемпионата», — сказал бывший главный тренер «Спартака».