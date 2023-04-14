Чернышов об РПЛ: «Ростов» займет 2-е место, ЦСКА — 3-е, «Спартак» — 4-е»
Андрей Чернышов спрогнозировал тройку призеров в Мир РПЛ.
«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было небольшим.
Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало.
Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек-победитель, он внушил свою психологию футболистам, и желто-синие будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят красно-белых вперед. Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвертое.
Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона, ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно: Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне.
Думаю, тренерский штаб не знал, как готовить команду к весенней части чемпионата», — сказал бывший главный тренер «Спартака».
Пока спартак в 6ти поражениях от зоны стыков...И если с торпэдо ещё поборюцо, а дальше по календарю...Ужос!...)))
Пы.Сы. Помню победное похрюкиванье перед мачтом с Оренбургом...)))
Но
‘’ Карпин - человек - победитель ‘’ )))
кичится прошлым забава тусклолососевых последователей;)
развлекайся.
Согласен. Без таблэток "трэнера" Чернышова, и чаёвничья с судьяме-спартак середняк уровня ПариНН...)))