«Барселона» купит только правого защитника и центрфорварда. Остальные трансферы – бесплатные
«Барселона» сосредоточится на приглашении свободных агентов из-за проблем с деньгами.
Как утверждает As, каталонцы летом будут готовы заплатить только за правого защитника и центрального нападающего. Остальные трансферы, учитывая финансовые ограничения, должны быть бесплатными.
На данный момент из будущих свободных агентов ближе всех к «блаугране» Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинес («Атлетик»).
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Этим летом прогнозирую уход из клуба. Да в этом сезоны травмы - но тем не менее мне он очень напоминает Д.Алвеша - в плане построении атак, я считаю его одним из лучших ПЗ на данный момент.
Разница между Дестом и Роберто - то что Дест бегает, Роберто ходит. КПД одно и то же.
ЦФ так понимаю - аренда с правом выкупа... Вариант интересный. Плохо в том, что позиция ЦОП - Субименди, Невеш (проходят мимо). Также не до конца ясно - ПЗ +- кого будут покупать...
Дест? Ты серьезно? Это создание даже при умеренном и тактичном Пиоли - лучшую позицию занимает на скамейке.