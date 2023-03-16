«Барселона» купит только правого защитника и центрфорварда. Остальные трансферы – бесплатные

« » сосредоточится на приглашении свободных агентов из-за проблем с деньгами.

Как утверждает As, каталонцы летом будут готовы заплатить только за правого защитника и центрального нападающего. Остальные трансферы, учитывая финансовые ограничения, должны быть бесплатными.

На данный момент из будущих свободных агентов ближе всех к «блаугране» (« ») и (« »).

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