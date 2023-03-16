«Барселона» купит только правого защитника и центрфорварда. Остальные трансферы – бесплатные

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Иньиго Мартинес деньги Футбол

«Барселона» сосредоточится на приглашении свободных агентов из-за проблем с деньгами.

Как утверждает As, каталонцы летом будут готовы заплатить только за правого защитника и центрального нападающего. Остальные трансферы, учитывая финансовые ограничения, должны быть бесплатными.

На данный момент из будущих свободных агентов ближе всех к «блаугране» Илкай ГюндоганМанчестер Сити») и Иньиго МартинесАтлетик»).

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47 комментариев

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Иван Иванов
Ответ atomio
Первое место в ЛЛ с рекордом по сухарям и пропущенным мячам - шапито? Мне вас искренне жаль.
Чувак, почему бы тебе не поменять никнейм ,во первых неприкрытая реклама брендовой южнокорейской косметики для женщин ,во вторых там не так пишется - правильно : atomy .
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Меган Лайф
Э, а как же силва?) забыли про его барселонскую мечту? А холанд когда, его же лапорта обещал
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Меган Лайф
Ответ Игорь Климов
В принципе, одного защитника и нужно купить Барселоне.
И сможет до 1/2 ле дойти?
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Inside 88 LW
Ответ Экселлент
Фойта не отдадут,да и денег больше стоит гораздо
У него контракт приближается + смена тренера влияет.
Этим летом прогнозирую уход из клуба. Да в этом сезоны травмы - но тем не менее мне он очень напоминает Д.Алвеша - в плане построении атак, я считаю его одним из лучших ПЗ на данный момент.
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Экселлент
Ответ Inside 88 LW
Жирный ПЛЮС! У меня две кандидатуры. При том последнее время представитель Жироны намного интереснее. Первый вариант Фойт из субмарины.
Фойта не отдадут,да и денег больше стоит гораздо
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Эдуард Суровый
Эх, дзюбу упустили
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Inside 88 LW
Ответ Экселлент
На позицию пз я бы очень хотел,чтобы взяли Арнау Мартинеса из Жироны,классный игрок и ему всего 19)
Жирный ПЛЮС! У меня две кандидатуры. При том последнее время представитель Жироны намного интереснее. Первый вариант Фойт из субмарины.
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Экселлент
Ответ Inside 88 LW
Плохо. ЦФ так понимаю - аренда с правом выкупа... Вариант интересный. Плохо в том, что позиция ЦОП - Субименди, Невеш (проходят мимо). Также не до конца ясно - ПЗ +- кого будут покупать...
На позицию пз я бы очень хотел,чтобы взяли Арнау Мартинеса из Жироны,классный игрок и ему всего 19)
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Иван Иванов
Если и покупать нападающего то только Эрвина Холланда ,правый защитник - Кайл Уолкер оба из дружественного для барсы клуба - Сити .
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Inside 88 LW
Ответ Муслим Атангулов
Да , правый защитник нужен , но для них цена слишком высокая , лучше пусть Дест против слабых команд будет играть , а против сильных Кунде выйдет , да и Дест лучше чем Роберто
Лучше Роберто - такая себе похвала.
Разница между Дестом и Роберто - то что Дест бегает, Роберто ходит. КПД одно и то же.
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breeze1989
Ответ Sarkis
Не понимаю зачем центрфорварда купить, если нужно усилить левый фланг атаки…
Леве 36. Кроме него никто не забивает по прежнему.
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Муслим Атангулов
Ответ Inside 88 LW
В команде нет ни одного профильного ПЗ. Дест? Ты серьезно? Это создание даже при умеренном и тактичном Пиоли - лучшую позицию занимает на скамейке.
Да , правый защитник нужен , но для них цена слишком высокая , лучше пусть Дест против слабых команд будет играть , а против сильных Кунде выйдет , да и Дест лучше чем Роберто
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Inside 88 LW
Плохо.
ЦФ так понимаю - аренда с правом выкупа... Вариант интересный. Плохо в том, что позиция ЦОП - Субименди, Невеш (проходят мимо). Также не до конца ясно - ПЗ +- кого будут покупать...
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Butrymovich Mikalai
Ответ зак
Для Сегунды самое то) а если по факту это спекуляции, после того что происходит в этом шапито, ни один нормальный футболист не перейдит туда..
Реал собрался заявиться в сегунду ?
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Inside 88 LW
Ответ Муслим Атангулов
пз ненадо
В команде нет ни одного профильного ПЗ.
Дест? Ты серьезно? Это создание даже при умеренном и тактичном Пиоли - лучшую позицию занимает на скамейке.
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Butrymovich Mikalai
Ответ роберт888
Я, в шоке . Откуда у барсы вообще есть возможность что-то делать в то. Со всех сторон давят же, финансы,лалига,тебас,проблемы с подкупом .жесть конечно . Засуньте голову в песок .на лето . Команда есть,тренер есть . Возьмете лалигу, переждите лето без покупок . Отдадите долги , отдадите зарплаты футболистам . Продать получится так отлично . Получится выйти из группы в лч . Вот тогда зимой будет отличная возможность закупиться топ игроками. А, потом и еврокубки попрут.
застой и стагнация , именно то что надо Тебасу.
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Дмитрий Гудков
Ответ Butrymovich Mikalai
и я . тем более если за это достойно платят ..... интереснее чем в офисе сидеть.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Дмитрий Гудков
а я бы тоже играл
и я . тем более если за это достойно платят ..... интереснее чем в офисе сидеть.
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Муслим Атангулов
пз ненадо
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Дмитрий Гудков
Ответ Butrymovich Mikalai
а вот этого я уже не знал.
а я бы тоже играл
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Вася Столяр
Ответ Хамзат Ммммммм
было бы хорошо урвать тюрама из Боруссии
Или хотя бы Руслана из Белоруссии
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Sarkis
Не понимаю зачем центрфорварда купить, если нужно усилить левый фланг атаки…
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Butrymovich Mikalai
Ответ Дмитрий Гудков
А ведь он ещё играет
а вот этого я уже не знал.
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Муслим Атангулов
пусть купят Бернардо , и Деста вернут , на важные матчи Кунде будут ставить
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Муслим Атангулов
лучше Бернардо купят , а не пз
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