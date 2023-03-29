«Барса» оформила трансфер Иньиго. Если каталонцы не смогут зарегистрировать защитника, он уйдет в аренду (Жерар Ромеро)
Иньиго Мартинес перейдет в «Барселону» летом.
Каталонский клуб уже оформил трансфер, а защитник подписал контракт, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По данным Ромеро, в контракте есть необычный пункт, согласно которому Иньиго уйдет в другой клуб в аренду с сохранением зарплаты, если «Барса» не сможет зарегистрировать его из-за правил Ла Лиги.
При этом ESPN пишет, что между «Барселоной» и Мартинесом есть устная договоренность. Напомним, у защитника летом истекает контракт с «Атлетиком». Статистику футболиста можно изучить здесь.
Умтити только свободным уйдет. Продажи нужны.
Впрочем нам бы правого защитника взять, Кунде конечно неплохо там играет, но мало того, что у него нет подмены, так ещё и он сам не горит желание выступать на этой позиции
Особенно Ленгле сиську царапать© нападающим соперника в штрафной будет🤤