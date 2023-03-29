«Барса» оформила трансфер Иньиго. Если каталонцы не смогут зарегистрировать защитника, он уйдет в аренду (Жерар Ромеро)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес перейдет в «Барселону» летом.

Каталонский клуб уже оформил трансфер, а защитник подписал контракт, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По данным Ромеро, в контракте есть необычный пункт, согласно которому Иньиго уйдет в другой клуб в аренду с сохранением зарплаты, если «Барса» не сможет зарегистрировать его из-за правил Ла Лиги.

При этом ESPN пишет, что между «Барселоной» и Мартинесом есть устная договоренность. Напомним, у защитника летом истекает контракт с «Атлетиком». Статистику футболиста можно изучить здесь.

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37 комментариев

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Георгий Гуляев
Видимо, Эрик ищет уже новую команду.
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marshalericsson1357
Ответ Владимир Самсонов
Вы считаете, приобретение 32-летнего игрока на позицию с которой явно нет проблем. (Кристинсен, Араухо, Кунде + Алонсо и Гарсия) это успех?
Учитывая нынешнюю травматичность футболистов, лишним он точно не будет.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Ja BRITER
нужны, только вот Кристенсена хочется сохранить. много денег за него не предложат, а игрок нужный
Я как вариант говорю. Если не пристроят Ленгле и Умтити, нужно будет кем-то жертвовать.
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Ja BRITER
Ответ Азрет-Али Айбазов
Кого-то нужно продать. Думаю на этих двоих найдется покупатель. Может еще на Ленгле. Умтити только свободным уйдет. Продажи нужны.
нужны, только вот Кристенсена хочется сохранить. много денег за него не предложат, а игрок нужный
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benjamin92
Ответ marshalericsson1357
Алемани не зря ест свой хлеб
Судя по размерам, больше всего хлеба кушает Лапорта 😁
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NottinghamForest79
атлична
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Михаил Хромаков
да, у него истекает контракт, была такая новость может месяц назад
Не знаю про него. Плюсы Индиго, это опыт, язык, опыт в Ла Лиге.
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Михаил Хромаков
Ответ Азрет-Али Айбазов
Свободным?
https://www.sports.ru/football/1114896786-barsa-i-ndika-ustno-dogovorilis-o-transfere-letom-zashhitnik-ujdet-iz-.html
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Ja BRITER
Кристенсена оставят, а Гарсию гнать босым до Манчестера, возврат оформлять
Кого-то нужно продать. Думаю на этих двоих найдется покупатель. Может еще на Ленгле.
Умтити только свободным уйдет. Продажи нужны.
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Михаил Хромаков
Ответ Азрет-Али Айбазов
Свободным?
да, у него истекает контракт, была такая новость может месяц назад
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Михаил Хромаков
Ответ ZaSvabody
Бред какой-то. Центральные защитники - самая укомплектованная линия в команде. Все играют хорошо, пропускают мало. На банке сидит свой молодой воспитанник Гарсия и это нормально. Зачем брать еще одного, тем более в возрасте? Единственный его плюс - левоногость, но уже есть левоногий Алонсо. Да еще и придется выпихнуть из команды Гарсию. Не могу понять.
да, тоже не понимаю, взяли б тогда уж Ндика, тот и моложе и более универсален, слева сыграть может... Или это у них бизнес такой, ща Кристенсена и Гарсию бесплатных раскрутят и продадут, а им на смену новых бесплатных игроков. С Депаем как то не очень сработал сей план...
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Владимир Самсонов
Ответ Марслан Акматалиев
Скорее всего Алонсо перейдёт на позицию левого защитника, так как будущее Альбы туманны и вполне вероятно что Жорди уйдёт.
Хави явно сделал ставку на Бальде на фланге и Алосно, конечно будет его подменять.
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Ja BRITER
Ответ Азрет-Али Айбазов
Его берут, Гарсию продают. Может еще Кристенсена. Думаю так.
Кристенсена оставят, а Гарсию гнать босым до Манчестера, возврат оформлять
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Владимир Самсонов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Хорошая новость. Добротный защитник. Значит, Гарсия точно уходит
Вместе кого он играть будет? Араухо и Кристиансен - сильнее. Ещё Кунде и Алонсо (которого Хави больше видит центральным)
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Михаил Хромаков
там еще Ндика хотели взять из Айнтрахта, вариант поперспективней
Свободным?
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Владимир Самсонов
Ответ marshalericsson1357
Алемани не зря ест свой хлеб
Вы считаете, приобретение 32-летнего игрока на позицию с которой явно нет проблем. (Кристинсен, Араухо, Кунде + Алонсо и Гарсия) это успех?
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ljolik888
Гарсию попытаются продать наверно . Правда есть ещё Умтити и Лангле - которые вернуться после аренд. Также Дест вернётся- короче у Алемани и компании как обычно куча дел . Надеюсь получится их продать , а не отдать по арендам .
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Михаил Хромаков
Ответ Азрет-Али Айбазов
Его берут, Гарсию продают. Может еще Кристенсена. Думаю так.
там еще Ндика хотели взять из Айнтрахта, вариант поперспективней
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Марслан Акматалиев
Ответ ZaSvabody
Бред какой-то. Центральные защитники - самая укомплектованная линия в команде. Все играют хорошо, пропускают мало. На банке сидит свой молодой воспитанник Гарсия и это нормально. Зачем брать еще одного, тем более в возрасте? Единственный его плюс - левоногость, но уже есть левоногий Алонсо. Да еще и придется выпихнуть из команды Гарсию. Не могу понять.
Скорее всего Алонсо перейдёт на позицию левого защитника, так как будущее Альбы туманны и вполне вероятно что Жорди уйдёт.
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Panther Black
пожалуйста объясните почему?
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ZaSvabody
Бред какой-то. Центральные защитники - самая укомплектованная линия в команде. Все играют хорошо, пропускают мало. На банке сидит свой молодой воспитанник Гарсия и это нормально. Зачем брать еще одного, тем более в возрасте? Единственный его плюс - левоногость, но уже есть левоногий Алонсо. Да еще и придется выпихнуть из команды Гарсию. Не могу понять.
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Бускетс это позиция
Хороший игрок,Барса за ним гналась ещё с сезона сезона 1617
Впрочем нам бы правого защитника взять, Кунде конечно неплохо там играет, но мало того, что у него нет подмены, так ещё и он сам не горит желание выступать на этой позиции
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Роман Цуркану
Там сейчас бравые ребята вернуться летом: Умтити, Лангле))) Что за тяги бархатные))
Фууууф, кефтэмэ😎
Особенно Ленгле сиську царапать© нападающим соперника в штрафной будет🤤
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ДЖИН
Вери гуут. Рокировка с учетом вечно травмированных нужна.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Хорошая новость. Добротный защитник. Значит, Гарсия точно уходит
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