«Барса» оформила трансфер Иньиго. Если каталонцы не смогут зарегистрировать защитника, он уйдет в аренду (Жерар Ромеро)

перейдет в «Барселону» летом.

Каталонский клуб уже оформил трансфер, а защитник подписал контракт, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По данным Ромеро, в контракте есть необычный пункт, согласно которому Иньиго уйдет в другой клуб в аренду с сохранением зарплаты, если «Барса» не сможет зарегистрировать его из-за правил .

При этом ESPN пишет, что между «Барселоной» и Мартинесом есть устная договоренность. Напомним, у защитника летом истекает контракт с « ». Статистику футболиста можно изучить здесь.