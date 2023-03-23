«Атлетико» поборется с «Барселоной» за Иньиго Мартинеса. Защитник «Атлетика» уже прошел медосмотр для каталонцев
«Атлетико» хочет подписать защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.
По сведениям Diario Sport, мадридцы пытаются навязать «Барселоне» борьбу за 31-летнего игрока, который летом станет свободным агентом. Они активно делают ему предложения о переходе.
При этом жена футболиста уже ищет жилье в Каталонии, а сам игрок прошел медосмотр по запросу «Барселоны» несколько недель назад.
В текущем сезоне Мартинес провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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