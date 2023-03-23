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«Атлетико» поборется с «Барселоной» за Иньиго Мартинеса. Защитник «Атлетика» уже прошел медосмотр для каталонцев

Теги Барселона Атлетико Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

По сведениям Diario Sport, мадридцы пытаются навязать «Барселоне» борьбу за 31-летнего игрока, который летом станет свободным агентом. Они активно делают ему предложения о переходе.

При этом жена футболиста уже ищет жилье в Каталонии, а сам игрок прошел медосмотр по запросу «Барселоны» несколько недель назад.

В текущем сезоне Мартинес провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Shadow1882
Да он в Мадриде особо и не нужен. Просто бесплатный
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Экселлент
Ответ ZamoRano
А ему лет-то сколько?! Я помню Иньиго запомнился году в 2012 тем, что забил несколько голов со своей половины поля, его тогда сватали везде, а сейчас думаю это уже второй кулибали
В новости все написано,но видимо новость ты автоматом пропускаешь,главное успеть коммент написать))
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arajanarm
Ответ ZamoRano
А ему лет-то сколько?! Я помню Иньиго запомнился году в 2012 тем, что забил несколько голов со своей половины поля, его тогда сватали везде, а сейчас думаю это уже второй кулибали
Кунде, Араухо, Кристенсен и четвертый Мартинес
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ljolik888
Отличный защитник и я был бы рад если он остался бы в Атлетике . Им трудно искать игроков , но они справятся - как и делали раньше .
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euskaldunak
Ответ ZamoRano
А ему лет-то сколько?! Я помню Иньиго запомнился году в 2012 тем, что забил несколько голов со своей половины поля, его тогда сватали везде, а сейчас думаю это уже второй кулибали
он для скамейки
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Тимирлан Набиев
Ух опять рычаги???
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ZamoRano
А ему лет-то сколько?! Я помню Иньиго запомнился году в 2012 тем, что забил несколько голов со своей половины поля, его тогда сватали везде, а сейчас думаю это уже второй кулибали
+2
-2
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Экселлент
Мартинес слишком долго ждал и хотел перехода в Барсу,не для того,чтобы сейчас перейти в Атлетико
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Рэд Уайт
утресут проблемы с ффп и он игрок Барсы
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