«Атлетико» поборется с «Барселоной» за Иньиго Мартинеса. Защитник «Атлетика» уже прошел медосмотр для каталонцев

« » хочет подписать защитника «Атлетика» .

По сведениям Diario Sport, мадридцы пытаются навязать «Барселоне» борьбу за 31-летнего игрока, который летом станет свободным агентом. Они активно делают ему предложения о переходе.

При этом жена футболиста уже ищет жилье в Каталонии, а сам игрок прошел медосмотр по запросу «Барселоны» несколько недель назад.

В текущем сезоне Мартинес провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.