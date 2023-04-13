Геннадий Орлов: «У «Спартака» в игре сплошные проблемы. Селихову надо проверить зрение»

Геннадий Орлов высказался о проблемах в игре «Спартака» .

«У « » в игре сплошные проблемы. Сзади – проходной двор. Меня удивил Егор Титов, который предложил вернуть Жиго. Более авантюрного футболиста трудно представить! Когда Жиго играл вместе с Джикией, «Спартак» был на 9-м месте в чемпионате. Но зато они очень нравились президенту клуба и его окружению.

Что касается Селихова, то его, в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают.

Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у «Спартака» сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место», – сказал журналист.