Геннадий Орлов: «У «Спартака» в игре сплошные проблемы. Селихову надо проверить зрение»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Селихов Самюэль Жиго Футбол

Геннадий Орлов высказался о проблемах в игре «Спартака» .

«У «Спартака» в игре сплошные проблемы. Сзади – проходной двор. Меня удивил Егор Титов, который предложил вернуть Жиго. Более авантюрного футболиста трудно представить! Когда Жиго играл вместе с Джикией, «Спартак» был на 9-м месте в чемпионате. Но зато они очень нравились президенту клуба и его окружению.

Что касается Селихова, то его, в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают.

Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у «Спартака» сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место», – сказал журналист. 

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25 комментариев

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Клирик
Да это же просто ошибки. Зачем очками вратарей стебать? Как минимум глупо.
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий Агалаков
Ему поздно уже голову проверять. Там всё запущено и не поддаётся лечению.
Конечно Геннадий Сергеевич частенько говорит невпопад, но до спартаковских легенд Анзора Амберковича и Никиты Павловича ему далеко.
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Пётр Смирнов
Ответ Анатолий Нагорный
Так у вас самих последнее время вратари рукожопы.После Малафеева одни инвалиды по зрению .
Так фанаты Зенита сами над Кержаковым рофлят, вы тоже над своими посмейтесь, а не гнобите лишний раз
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А я ясные дни оставляю себе
Не ругайте сильно дедушку. Старческий маразм плюс влияние болотных газов. Слюни в микрофон не надувает, уже хорошо.
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Xm.md
Ответ Pok_Toholo
Реально, зачем совать нос туда где дурно пахнет
Судя по твоей логике он как раз сует свой нос туда, где не пахнет (т.е. Спартак)
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Сергей Б
Гена пургу несёт,Селихов всегда был сильнее Лунева,насчёт защитников Джикия и Жиго,это была одна из сильнейших пар в рпл,только кроме них ещё девять игроков на поле,у него маниакальное желание принизить Спартак
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Spartakus1984
Ответ Абдулов Алексей
Ну, на всякий случай я бы воспользовался советом Орлова. Ибо привозы в последнем матче сильно напомнили начало конца такого хорошего вратаря как Ковалевски, которого тоже с своё время "прожектор ослепил" в матче с Шерифом.
Да,да.Один матч привез.И все теперь нужно задуматься?)))Сафонов всю первую часть чемпионат привозил,Шунин не преставал не перестает и не перестанет привозить,уровень Кержакова всем давно ясен а прислушаться к флюгеру должен Селихов и Спартак именно))
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Pok_Toholo
Ответ LifeSpartak
Ты вообще охренел в край,обсуждай своих новоиспечённых россиян афроамериканских,не суй свой нос в наш Спартак!
Реально, зачем совать нос туда где дурно пахнет
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Spartakus1984
Что касается Селихова, то его, в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. (с) И каков вывод?
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Геннадий
Питерским не поговорить о Спартаке , день прошёл даром .
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LifeSpartak
Ты вообще охренел в край,обсуждай своих новоиспечённых россиян афроамериканских,не суй свой нос в наш Спартак!
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Остап Бендер Сгибальщик
дух дух дудух))
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Caniball
У Спартака сплошные проблемы, поэтому он во всех весенних матчах, за исключением матча в Оренбурге, был лучше соперника по xg.
С реализацией проблемы, это да.
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lovec23
Любимая тема Орлова , он всегда готов обсуждать Спартак
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Xm.md
Деду надо принять таблетки
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Arman FCSM
Кто о чем, а Гена про "Спартак"
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Абдулов Алексей
Ну, на всякий случай я бы воспользовался советом Орлова.
Ибо привозы в последнем матче сильно напомнили начало конца такого хорошего вратаря как Ковалевски, которого тоже с своё время "прожектор ослепил" в матче с Шерифом.
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Анатолий Нагорный
Так у вас самих последнее время вратари рукожопы.После Малафеева одни инвалиды по зрению .
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Hitgoe Himgob
Ответ xa-xa
Что Байден, что этот дедуля...
Чтобы натворил Орлов на месте руководителя поселка страшно представить, а вы про Штаты
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Hitgoe Himgob
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Орлову давно уже нужно проверить мозги
А что их в его возрасте проверять. Просто журналистам пора перестать ему звонить, как и многим другим в его возрасте. В их возрасте одного Романцева приятно слушать, остальные плывут конкретно.
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.ru
боюсь даже представить... что сейчас Салихова предложит проверить Орлову
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Дмитрий Агалаков
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Орлову давно уже нужно проверить мозги
Ему поздно уже голову проверять. Там всё запущено и не поддаётся лечению.
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xa-xa
Что Байден, что этот дедуля...
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timohin
Ты себе проверь!
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Сижу на факсах Барселоны
Орлову давно уже нужно проверить мозги
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