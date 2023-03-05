Орлов о судье Мешкове: «Спартаку» помогли с «Локо», а с «Уралом» навредили, в футболе так бывает. Но они наиграли только на ничью»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Самюэль Жиго Александр Соболев Спорт-Экспресс Данил Пруцев Томаш Тавареш Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался о «Спартаке» и судье Виталии Мешкове.

Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ с «Уралом» завершилась со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка...

Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача. И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом – навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор.

У Абаскаля играющая команда. Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» – «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!

Так что «Спартаку» надо пенять на самого себя.

Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все.

Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива.», – сказал комментатор. 

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17 комментариев

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Uriah Heep
Никак ему «Спартак» покоя не даёт.
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ke-ke
Мастер увести разговор в сторону
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Red-White Forever
Как он достал уже...
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Alex Chernov
Логично, логично. (с) 🙃
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Bogdan119
Ахахах, простите
Как уже писал под другой новостью, продублирую
Сейчас Мешкова уберут на несколько матчей, признают результативную ошибку. Но через несколько матчей его обратно вернут на дерби или к матчу с Зеней в Чемпе))
Схема отработанная
Вилков так сколько лет возвращался, что Мешков не сможет?))
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Евгений Кошелек
Ответ Grishkevich
Думаешь что Зенит привезет Спартаку 1 очко форы, поэту этих 2 не хватит???серьезно???
Да какая разница, интрига в чемпионата и так еле теплилась, а теперь её нет совсем. Сколько там кто кому привезёт узнаем в конце.
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Amigo
Орлов сново что-то съел 🤷‍♂️
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el ruso guapo
Орлов: Газпром нашёл щелочку в кармане мешкова и поэтому Спартак наиграл только на ничью.
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Grishkevich
Ответ Евгений Кошелек
Только в Кубке Спартак мог себе позволить и проиграть, хотя смотрелся всё равно сильнее Локо как не крути. А в чемпионате -эта ошибка, по сути, медали на шею Зенита. Нашёл что с чем сравнивать.
Думаешь что Зенит привезет Спартаку 1 очко форы, поэту этих 2 не хватит???серьезно???
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Ильдар Фарукшин
Логика железная 😊. Кубок или Чемпионат. Так и живём в России. Везде потом появляются Депутаты Терешковы, Орловы, законы и тд
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rarog
Ребята,скажите уже кто-нибудь болелам народной команды,что между клубами было не 2 очка разницы до этого матча,а 6. И отрыв бы сохранился,даже если бы победил Спартак
А то они всерьез думают что их лишили чемпионства)
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Lionel Van Damme
Да так бывает, но не с Зенитом дед. Почему там только в одну сторону вредят?
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Евгений Кошелек
Только в Кубке Спартак мог себе позволить и проиграть, хотя смотрелся всё равно сильнее Локо как не крути. А в чемпионате -эта ошибка, по сути, медали на шею Зенита. Нашёл что с чем сравнивать.
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Direct free kick
Ответ </c/>
оба судьи в обоих матчах Иванов и Мешков должны быть изгнаны из судейства как минимум до конца сезона без права реабилитации на этот период...
С. Иванова изгнали ещё в октябре 2016, но вернули. Позор
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SMART789
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Kanan Jarrus
опять дед прием таблеток проигнорировал
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оба судьи в обоих матчах Иванов и Мешков должны быть изгнаны из судейства как минимум до конца сезона без права реабилитации на этот период...
+8
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