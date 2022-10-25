Франко Камоцци: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за чемпионство нужно купить защитника уровня Жиго. Селихов пока компенсирует недочеты»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Селихов Самюэль Жиго Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци рассказал, чего «Спартаку» не хватает для борьбы за 1-е место в Мир РПЛ.

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера.

Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго.

Пока Селихов компенсирует недочеты в обороне своим мастерством», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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