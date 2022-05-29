Максименко, Соболев, Промес и Игнатов – в старте «Спартака» на финал Кубка с «Динамо». Бакаев – в запасе

огласил стартовый состав на финал БЕТСИТИ Кубка России с .

С первых минут у красно-белых сыграют Александр Максименко, , Самюэль Жиго, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, и Александр Соболев.

Запасные: Александр Селихов, Илья Свинов, Никита Чернов, Максимилиано Кофрие, Павел Маслов, Николай Рассказов, Леон Классен, Даниил Денисов, , Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Шамар Николсон.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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