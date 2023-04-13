Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны».

По данным As, руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры – ранее он заявлял, что зол на «Барселону» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Сообщается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

Также летом клуб может покинуть Ферран Торрес, поскольку форвард не сумел убедить руководство «Барсы». Однако сумма трансфера менее 40 миллионов евро принесет «Барселоне» убытки, поэтому рассматривается в том числе возможность аренды с правом выкупа.

Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход

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