«Барса» хочет продать Фати летом – клуб недоволен заявлениями его отца. Агент игрока Мендеш ищет предложения на сумму не менее 40 млн евро
Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны».
По данным As, руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры – ранее он заявлял, что зол на «Барселону» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.
Сообщается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее 40 миллионов евро.
Также летом клуб может покинуть Ферран Торрес, поскольку форвард не сумел убедить руководство «Барсы». Однако сумма трансфера менее 40 миллионов евро принесет «Барселоне» убытки, поэтому рассматривается в том числе возможность аренды с правом выкупа.
Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход
«Барса» готова выслушать предложения по Рафинье, Фати и Феррану. Продажи нужны ради летних трансферов
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Мендеш получил зеленый свет, чтобы внести предложения по Ансу Фати на сумму не менее 40 миллионов евро. Также «Барселона» должна выплатить более 40 миллионов евро за подписание контракта с Ферраном Торресом. Любое предложение, которое они получат ниже этой суммы, будет означать убытки. Клуб ищет решение, это может быть даже аренда с правом выкупа.
В июле Ламину исполнится 16 лет, и он сможет подписать свой первый профессиональный контракт. «Барселона» расписала для «карту развития», и юная жемчужина убеждена в этом. Он уже регулярно тренируется под руководством Хави.
Абде - заканчивается аренда в Осасуне .
Аларкон и так далее. Я не думаю , что они будут хуже . Фати нужна практика и пусть там у него все получится . Можно заключить контракт с выкупом обратно за определённую сумму .
Не все воспитанники суперзвезды, так всегда