«Барса» хочет продать Фати летом – клуб недоволен заявлениями его отца. Агент игрока Мендеш ищет предложения на сумму не менее 40 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Ферран Торрес Ансу Фати деньги Футбол

Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны».

По данным As, руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры – ранее он заявлял, что зол на «Барселону» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Сообщается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

Также летом клуб может покинуть Ферран Торрес, поскольку форвард не сумел убедить руководство «Барсы». Однако сумма трансфера менее 40 миллионов евро принесет «Барселоне» убытки, поэтому рассматривается в том числе возможность аренды с правом выкупа.

Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход

«Барса» готова выслушать предложения по Рафинье, Фати и Феррану. Продажи нужны ради летних трансферов

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57 комментариев

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swerh
А как же все эти заявления про "нового Месси", главную звезду Каталонии на ближайшие цать лет... все, погасла звезда?
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Fatty Toni
Папаня до#####ся (договорился)
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Экселлент
У Ансу и Феррана наибольшие шансы уйти этим летом. «Барселона» готова расстаться с игроками потому что:

— Левандовски не продается
— Хави и его команда очень ценят Рафинью
— Дембеле – ключевой игрок Хави
— Ожидается привлечение к первой команде Аларкона
— Возможно возвращение Абде

Мендеш получил зеленый свет, чтобы внести предложения по Ансу Фати на сумму не менее 40 миллионов евро. Также «Барселона» должна выплатить более 40 миллионов евро за подписание контракта с Ферраном Торресом. Любое предложение, которое они получат ниже этой суммы, будет означать убытки. Клуб ищет решение, это может быть даже аренда с правом выкупа.
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Экселлент
Жорже Мендеш сообщил «Барселоне», что и Бальде, и Ламин Ямал хотят остаться в клубе. Бальде подпишет контракт до 2027 года, и Ламин, несмотря на то, что многие клубы заинтересованы в нем, не уйдет из «Барсы».

В июле Ламину исполнится 16 лет, и он сможет подписать свой первый профессиональный контракт. «Барселона» расписала для «карту развития», и юная жемчужина убеждена в этом. Он уже регулярно тренируется под руководством Хави.
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red hikkikomori
Ответ Пепси пеналдувич
40 лямов это со скамейкой или без? Чет дороговато для Фати
Это вместе с медицинским оборудованием для лечения его травм
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WESTERN-
Когда то за него 100 и 150 готовы были давать. И так всегда у Барсы . Не продают пока бум. Потом уже ищут кому бы сплавить.
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cukken
Надо пробовать, возраст никакущий, всегда успеет вернуться, если в тонус вернется, пока мрак, страшный мрак.
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зак
какие 40 млн? . в клубе ни один игрок столько не стоит, команда уровня ЛЕ команда вылетающая на стадии плей-офф..
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-2
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barsafil
Ответ f0rmoceft
Ты что, его цена минимум 70 млн. - сказал Боули.
Только из уважения к Боули отдадут за 100 млн
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Евгений Титоренко
Ответ wshnmn
Только первые три и Карлес. Остальные днари.
Фабригас?
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андрей калуцких
Ответ Виктор Тимошков
А может кто-то корректно объяснить почему трансфер лавочника менее, чем за 40 миллионов ведёт к убыткам. Мне правда интересно
Статья просто написана авторами спорца. Тут сразу и не разберешься. Имеется ввиду, что Фати хотят продать за 40 млн. А Феррана Торреса, которого согласно разным ресурсам брали за 45+ - за 40 млн продавать - это убыток. Трансфер 45(допустим) и плюс зп. Вот и всё.
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Шергазы Рыскулов
Не потянул 10 номер
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f0rmoceft
Ответ Goofts
Для Челси идеальный вариант молодой перспективный, как раз нужен ЦФ. За 40млн , не дорого
Ты что, его цена минимум 70 млн. - сказал Боули.
+7
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wshnmn
Ответ Goofts
А чего молчишь про Хави, Иньеста, Месси, Пике, Вальдес, Пюйоль, Алькантара Не все воспитанники суперзвезды, так всегда
Только первые три и Карлес. Остальные днари.
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f0rmoceft
25млн. + 15 в виде бонусов адекватная цена на мой взгляд. Слишком большой риск платить много из-за травматичности.
+3
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Борис Моисеев
Ответ Syndycate
Если не ошибаюсь, их начали прописывать после покупки Неймара ПСЖ
Прописывать после Неймара начали именно миллиарды, потому что тогда казалось, что и 200 лямов непосильная сумма и никто столько не заплатит.
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Hitrovka 5w
давно пора продать высокомерного юнца!
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sports!
Очередной Кркич от Ла масии. Думал станет легендой барсы
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ljolik888
Ответ BurBon
Бред, за 40 м ему не найти адекватной замены, сейчас цены на любого середняка от 50 начинаются. Барсе нет смысла его продавать, а вот в аренду отдать можно на сезон, ему и самому возможно это пойдет на пользу.
Тюрам -заканчивается контракт .
Абде - заканчивается аренда в Осасуне .
Аларкон и так далее. Я не думаю , что они будут хуже . Фати нужна практика и пусть там у него все получится . Можно заключить контракт с выкупом обратно за определённую сумму .
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Кино Музыка
Пока не было травм, ему давали играть. Теперь от былой формы одни намеки, явно не уровень основы. Новый клуб его единственный шанс.
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Goofts
Для Челси идеальный вариант молодой перспективный, как раз нужен ЦФ. За 40млн , не дорого
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Алексей к
Родился в семье Мендешей значит будешь агентом гг
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Goofts
Ответ Теннисный абсолют
Очередной великий воспитанник Ла Чмасии Уровень легендарности Кркича, Мунира, Пуча, Дос Сантоса, Монтойи.
А чего молчишь про Хави, Иньеста, Месси, Пике, Вальдес, Пюйоль, Алькантара
Не все воспитанники суперзвезды, так всегда
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Yuriy Chistyakov
Ответ Akezhan Kutvarov
Фати я бы ещё дал сезон, только бы над психологией поработать, но отца надо как-то приструнить, чтобы не базарил много. А Торреса продавать, что щас, что в Сити ничего топового не показывал.
Как работать над психологией, когда вместо тебя выходят то Раф, Дембеле, Ферран (да, вообще-то Ферран номинально тоже правый вингер), то Гави, Педри, и даже Кессье с Роберто. Дайте парню играть, а не сидеть на лавке, и уверенность вернётся. А то в следующем сезоне Хави додумается ещё Абде выпускать в основе, а Фати под ним держать.
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ljolik888
К сожалению травмы дали о себе знать . Конечно он ещё молод и может заиграть , но в Барселоне ему много времяни не дадут . Нужен клуб попроще и где будет стабильная практика . Одно продать и включить на всякий случай пунктик , об обратном выкупе , само собой дороже на миллионов 10 , чем продадут сейчас .
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