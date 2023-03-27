Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход

Будущее Ансу Фати в «Барселоне» остается под вопросом.

Как сообщает Diario Sport, отец 20-летнего полузащитника, Бора Фати, встретился с директорами «Барсы» и . На данный момент будущее Ансу в каталонском клубе не определено, а сложное финансовое положение «блауграны» может поспособствовать уходу игрока, к которому проявляют интерес клубы АПЛ.

Журналистка Елена Кондис отмечает, что на встрече не было разговоров о возможном уходе Ансу Фати. Отец футболиста выразил обеспокоенность ролью Ансу в команде. Алемани ответил, что на игрока рассчитывают, а все решения касательно состава принимает Хави.

В текущем сезоне Фати забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.