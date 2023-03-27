Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Ансу Фати деньги Футбол

Будущее Ансу Фати в «Барселоне» остается под вопросом.

Как сообщает Diario Sport, отец 20-летнего полузащитника, Бора Фати, встретился с директорами «Барсы» Йорди Кройффом и Матеу Алемани. На данный момент будущее Ансу в каталонском клубе не определено, а сложное финансовое положение «блауграны» может поспособствовать уходу игрока, к которому проявляют интерес клубы АПЛ.

Журналистка Елена Кондис отмечает, что на встрече не было разговоров о возможном уходе Ансу Фати. Отец футболиста выразил обеспокоенность ролью Ансу в команде. Алемани ответил, что на игрока рассчитывают, а все решения касательно состава принимает Хави.

В текущем сезоне Фати забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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20 комментариев

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Любезный Коссутий
очень хороший игрок, но - настоящий хрусталь. очень сомневаюсь, что кто-то из больших клубов его подпишет, учитывая его историю травм.
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Overkiller
В голове у парня проблема, психика сломалась. Такой дебют, такие лавры и тут травмы и аут за аутом ещё и в самый период формирования как личность. Такой удар он, видимо, не выдержал.
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Real Madrid l
Ответ Temp LC
И кто-то называл этого лазаретника приёмником Месси? Месси в его годы был на три головы выше
В начале карьеры Фати был очень хорош.
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поколение пепси
кому такой хлюпик сдался, его срубят и он прямиком в лазарет на пару месяцев, это хрусталь высшей пробы...
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Lionel Andres Messi 10
Ответ blaugrana_man
Когда то за этого трупа Маню предлагал 150 млн - не продать его тогда было огромной ошибкой. Сегодня же его и за 20 никто не возьмёт
Раньше вокруг имени Фати витало два мифа: один, что он хрусталь по вине руководства, которое загнало его постоянными выходами, и второй, где фигурируют те самые космические 150 млн за игрока. Хорошая новость состоит в том, что сейчас почти никто не верит в первую легенду, но вторая стабильно даёт о себе знать, – может, доживу до того дня, когда и она за первой канет в Лету.
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Direct free kick
Жоржик Мендеш испортил карьеру очередному игроку
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JuVero
Ответ Temp LC
И кто-то называл этого лазаретника приёмником Месси? Месси в его годы был на три головы выше
плохо сигналы ловит
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DolJun
легендарную десятку барсы оставлять, только так. новый месси и будущий капитан блауграны после кристенсена
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Arthur Morgan
Ответ atomio
продавать однозначно
Там очередь прям его покупать с такой зарплатой)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Temp LC
И кто-то называл этого лазаретника приёмником Месси? Месси в его годы был на три головы выше
Фати мог соперничать с Месси разве что по голам, а по игре он больше Это’О напоминал.
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Пепси пеналдувич
А как все начиналось… гол Интеру, преемник Месси, а тому же Феррару уступает,когда на поле выходит.
+1
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blaugrana_man
Когда то за этого трупа Маню предлагал 150 млн - не продать его тогда было огромной ошибкой. Сегодня же его и за 20 никто не возьмёт
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FanRocstar
Хрусталик уже и так наигрался, пусть идёт в Аренду
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falkao2013
Какая игра такое и положение. Фати надо быстрее набирать форму. Последняя травма явно сломала парня психологически.
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rigobersong
Если Мудрик стоит 100, то Фати должен стоить 223!:))
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-3
-3
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Temp LC
И кто-то называл этого лазаретника приёмником Месси? Месси в его годы был на три головы выше
+8
0
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Lionel Andres Messi 10
Недоволен своей ролью, тогда доказывай на поле, что тренер не прав, но не ходи пешком, когда команда без мяча.
+3
-1
+2
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Hella black
Ансу сдал,что уж там говорить. Смена обстановки,годик в аренде,в клубе по меньше кажись пойдёт на пользу. Форму улучшить,игровую практику постоянную получить,не плохой вариант для обеих сторон.
+1
-1
0
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Влад Яшнов
Ответ atomio
продавать однозначно
Согласен, после травмы совсем никакущий, конкуренцию проиграл полностью
+12
-1
+11
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atomio
продавать однозначно
+22
-1
+21
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