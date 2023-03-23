«Барселона» летом отпустит не больше 4 игроков. Фати, Ферран, Гарсия и Торре – основные кандидаты на уход (As)

« » летом готова избавиться не более чем от четырех футболистов из разных линий.

По сведениям As, каталонцы не собираются устраивать массовую распродажу для того, чтобы выручить средства на новичков. Речь идет о том, чтобы отправить в другие клубы одного защитника, одного хавбека и двух игроков атакующего типа (подразумеваются только члены нынешнего состава, без учета арендованных).

Утверждается, что продавать клуб не станет. Из защитников пожертвовать могут Эриком Гарсией.

Также «Барса» готова расстаться с вингерами и . Касательно первого в руководстве есть разногласия – не будет ли такой шаг преждевременным. В случае со вторым главная проблема – как выручить за него 35 миллионов евро, чтобы трансфер не был по факту глубоко убыточным.

Наконец, «блауграна» намерена отправить в аренду полузащитника .

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