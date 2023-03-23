«Барселона» летом отпустит не больше 4 игроков. Фати, Ферран, Гарсия и Торре – основные кандидаты на уход (As)
«Барселона» летом готова избавиться не более чем от четырех футболистов из разных линий.
По сведениям As, каталонцы не собираются устраивать массовую распродажу для того, чтобы выручить средства на новичков. Речь идет о том, чтобы отправить в другие клубы одного защитника, одного хавбека и двух игроков атакующего типа (подразумеваются только члены нынешнего состава, без учета арендованных).
Утверждается, что продавать Жорди Альбу клуб не станет. Из защитников пожертвовать могут Эриком Гарсией.
Также «Барса» готова расстаться с вингерами Ансу Фати и Ферраном Торресом. Касательно первого в руководстве есть разногласия – не будет ли такой шаг преждевременным. В случае со вторым главная проблема – как выручить за него 35 миллионов евро, чтобы трансфер не был по факту глубоко убыточным.
Наконец, «блауграна» намерена отправить в аренду полузащитника Пабло Торре.
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