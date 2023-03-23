«Барселона» летом отпустит не больше 4 игроков. Фати, Ферран, Гарсия и Торре – основные кандидаты на уход (As)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорди Альба Эрик Гарсия Ферран Торрес Ансу Фати Пабло Торре Футбол

«Барселона» летом готова избавиться не более чем от четырех футболистов из разных линий.

По сведениям As, каталонцы не собираются устраивать массовую распродажу для того, чтобы выручить средства на новичков. Речь идет о том, чтобы отправить в другие клубы одного защитника, одного хавбека и двух игроков атакующего типа (подразумеваются только члены нынешнего состава, без учета арендованных).

Утверждается, что продавать Жорди Альбу клуб не станет. Из защитников пожертвовать могут Эриком Гарсией.

Также «Барса» готова расстаться с вингерами Ансу Фати и Ферраном Торресом. Касательно первого в руководстве есть разногласия – не будет ли такой шаг преждевременным. В случае со вторым главная проблема – как выручить за него 35 миллионов евро, чтобы трансфер не был по факту глубоко убыточным.

Наконец, «блауграна» намерена отправить в аренду полузащитника Пабло Торре.

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16 комментариев

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Dishka
Фати давно надо было сплавлять
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Грустный Тролль
Я так и не понял зачем брали Феррана
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Ванильный Мишка
Ответ Artem Piatkov
Фати это который новый Месси?
Имей совесть. Его ситуация всем понятна и это трагедия. Для клуба, футболиста и болельщиков.
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MESSIya
Иньиго, Карраско, Зубименди, Роке?
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Иван Иванов
Ответ Artem Piatkov
Фати это который новый Месси?
Да, но только есть один недочёт. Он - новый ХРУСТАЛЬНЫЙ Месси.
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gPk
Ответ Lindeman
Один из них то точно должен уйти, но не оба сразу
Ни один из этих днищ не нужен.Уж лучше играть в 4-4-2 ,либо же смотреть слева условного Дембеле который на не родной позиции играет лучше Фати/Феррана.Сбагрив этих 2-ух колхозников можно отличные деньги получить и взять так же игрока на левый фланг.Да того же Маркуса Тюрама
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Lindeman
Ответ gPk
А сейчас кто играет?Или для вас Фати/Ферран стали уже игроками основы?В принципе ,когда одно из этих поленьев на поле выходит ,то клуба автоматически уже играет в меньшенстве
Один из них то точно должен уйти, но не оба сразу
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gPk
Ответ Lindeman
А слева то играть будет?
А сейчас кто играет?Или для вас Фати/Ферран стали уже игроками основы?В принципе ,когда одно из этих поленьев на поле выходит ,то клуба автоматически уже играет в меньшенстве
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Lindeman
А слева то играть будет?
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Роман
Как и говорил, уберут 6 игроков, всё ради Месси.
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NottinghamForest79
в утиль всех
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GuruFutbola
Ответ Yerbo
*пылесосить все чашки* ))))))
10 месту не понять)
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Yerbo
Ответ GuruFutbola
Так, значит надо закупиться на правый фланг обороны обязательно, выцепить опорника из сосьедада и одного нападающего центрального на подмену и можно начинать сезон укомплектованными и снова пылесосить все чашки
*пылесосить все чашки* ))))))
+2
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Artem Piatkov
Фати это который новый Месси?
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GuruFutbola
Диарея надиареила только что про Альбу, как так его не отпустят?)
+1
-5
-4
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GuruFutbola
Так, значит надо закупиться на правый фланг обороны обязательно, выцепить опорника из сосьедада и одного нападающего центрального на подмену и можно начинать сезон укомплектованными и снова пылесосить все чашки
0
-5
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