Интерес к проявляют «Манчестер Юнайтед» и еще 3 клуба .

По сведениям Diario Sport, , агент вингера «Барселоны», на протяжении нескольких месяцев изучает варианты на случай смены команды в связи с недостатком игрового времени.

В числе клубов, внимательно следящих за ситуацией, выделяются « », « », «Ньюкасл» и «Арсенал».

На данный момент манкунианцы – наиболее вероятный покупатель из четырех.

Отец Фати наехал на «Барсу». Хочет, чтобы сын ушел – потому что не дают играть