За Фати следят «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Ансу Фати Футбол

Интерес к Ансу Фати проявляют «Манчестер Юнайтед» и еще 3 клуба АПЛ.

По сведениям Diario Sport, Жорже Мендеш, агент вингера «Барселоны», на протяжении нескольких месяцев изучает варианты на случай смены команды в связи с недостатком игрового времени.

В числе клубов, внимательно следящих за ситуацией, выделяются «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Арсенал».

На данный момент манкунианцы – наиболее вероятный покупатель из четырех.

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23 комментария

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FEZ10
Ответ We are Arsenal
Только не в Арсенал 🙏🏻
Почему это ?
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Football Forever
Агент цену нагоняет. Зачем он МЮ? Рэшфорд, Санчо, Гарначо, Эланга - и все к левому флангу тяготеют
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прощай Роналду
В Челси за 100млн +бонусы
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Костя Киреев
Ну какая ему Англия? Ему в испании физики не хватает, а в Англии он из лазарета в принципе вылезать не будет.
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Обамеянга Челси в красивую упаковку завернёт и привезёт еще Барселоне бесплатно , потом опять забудут , Барселона опять лохов кинет ))) только перед этим еще 20 голов забьет минимум за Барселону )
барса уже кинула - перебила предложение челси за жюля бартра, а тот взял и карьеру завершил) сашенька, вы меня просто веселите) увы)
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Jeksan
Ответ Фанат спорта01
а почему нет если за 20-30млн? парень реально был талантливым,может перезапустить карьеру под руководством артеты.
Барса, думаю, требовать будет не меньше чем заплатила за Рафинью, по сему игрок скорее останется, чем перезапустит карьеру в другом клубе
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Любезный Коссутий
с его историей травм, Фулзэм/Астон Вилла - его предел
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Vvze
Про Арсенал точно фейк. Во-первых очень сильно прибавил Мартинелли и сходу вписался Троссард плюс Смит-Роу, пропускающий сезон из-за травмы, играл в ротации слева в прошлом сезоне, плюс играющий на обоих флангах Нельсон, которого вероятно продлят, да и Жезус сваливается на фланг периодически. Во-вторых, вряд ли возьмут травматика (с этим итак возникают проблемы).
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Bestcapper
Лавка что в Испании, что в Англии одинакова, плюс в Англии интенсивней футбол, он из лазарета вообще не вылезет....
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Arkadios Avgitidis
Ответ Мадридито
Фк судейский кабинет столько кричали про что это будущий МЕССИ. В итоге вон оно как Ньюкасл,а через еще годик в MLS еще к одному ”месси” к Рике Пучу.
также как и режимно-патрульный диктат из Мадрида называл Иско и Асенсио новыми Месси)
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ljolik888
Странно но да ладно . Фати может ещё раскрыться и главное в его голове . Чем быстрей он сможет преодолеть свой страх , тем быстрее сможет проявить себя !
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Эрнандес Эрнандес
…и травматологи 😁
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Александра Александрова
Ответ DolJun
можно было бы обменять на аспиликуэту или обамеянга, с доплатой со стороны барсы. но барсе нечем доплачивать, поэтому думаю перейдет в ньюкасл
Обамеянга Челси в красивую упаковку завернёт и привезёт еще Барселоне бесплатно , потом опять забудут , Барселона опять лохов кинет ))) только перед этим еще 20 голов забьет минимум за Барселону )
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Фанат спорта01
Ответ We are Arsenal
Только не в Арсенал 🙏🏻
а почему нет если за 20-30млн?
парень реально был талантливым,может перезапустить карьеру под руководством артеты.
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Александра Александрова
Он после травмы сильно сдал , пропала и уверенность , его нужно отдавать , если конечно тем более еще сам захочет уйти , держать нет смысла !Может у него в другом месте , получится лучше ! парень то очень талантливый !
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ARAMIS777
Ну не знаю...
Болельщики Барсы не очень лестно о нём отзываются.
Нужен ли он МЮ?!
"Не всё то золото, что блестит."(с)
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DolJun
можно было бы обменять на аспиликуэту или обамеянга, с доплатой со стороны барсы. но барсе нечем доплачивать, поэтому думаю перейдет в ньюкасл
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maximilian_15
Не нужен он МЮ, да и не купят
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Доминатор3000
МЮ - Рэшфорд
Арсенал - Мартинелли
Челси - Мудрик/Стерлинг
Сидеть на скамейке в Испании лучше,чем в Англии.
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Мадридито
Ответ Maksim1302
Тебе напомнить какие годы этот будущий Месси клал в сливочные ворота?
За то сейчас кладет на футбол
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Maksim1302
Ответ Мадридито
Фк судейский кабинет столько кричали про что это будущий МЕССИ. В итоге вон оно как Ньюкасл,а через еще годик в MLS еще к одному ”месси” к Рике Пучу.
Тебе напомнить какие годы этот будущий Месси клал в сливочные ворота?
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Мадридито
Фк судейский кабинет столько кричали про что это будущий МЕССИ.
В итоге вон оно как Ньюкасл,а через еще годик в MLS еще к одному ”месси” к Рике Пучу.
+1
-2
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We are Arsenal
Только не в Арсенал 🙏🏻
+7
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