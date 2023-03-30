За Фати следят «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» (Diario Sport)
Интерес к Ансу Фати проявляют «Манчестер Юнайтед» и еще 3 клуба АПЛ.
По сведениям Diario Sport, Жорже Мендеш, агент вингера «Барселоны», на протяжении нескольких месяцев изучает варианты на случай смены команды в связи с недостатком игрового времени.
В числе клубов, внимательно следящих за ситуацией, выделяются «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Арсенал».
На данный момент манкунианцы – наиболее вероятный покупатель из четырех.
Отец Фати наехал на «Барсу». Хочет, чтобы сын ушел – потому что не дают играть
парень реально был талантливым,может перезапустить карьеру под руководством артеты.
Болельщики Барсы не очень лестно о нём отзываются.
Нужен ли он МЮ?!
"Не всё то золото, что блестит."(с)
Арсенал - Мартинелли
Челси - Мудрик/Стерлинг
Сидеть на скамейке в Испании лучше,чем в Англии.
В итоге вон оно как Ньюкасл,а через еще годик в MLS еще к одному ”месси” к Рике Пучу.