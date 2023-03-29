Отец Фати недоволен ролью Ансу в «Барсе»: «Я сказал, что ему лучше уйти, он не согласен. Я очень зол на клуб»
Отец Ансу Фати недоволен положением игрока в «Барселоне».
«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с Жорже Мендешем.
Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной Испании и пришел из Ла-Масии. Он заслуживает гораздо большего.
Я не знаю, почему Хави не играет с Ансу. У него должны быть на то свои причины. Ансу не испытывает к нему неприязни, так как Хави всегда был его кумиром. Но я, как отец, очень зол.
Матеу Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. Как отец, я сказал ему [Ансу], что ему лучше уйти. Но он сказал мне, что не согласен со мной в этом. Он хочет остаться.
Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь», – сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.
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Сейчас это все можно легко пробить:) Я взял Премьер-Лигу.
Сульшер сыграл 246 матчей, вышел в старте 151 матч и в начале карьеры за МЮ большинство матчей играл по 90 минут. Да была и ротация, но это был стиль САФа который ротировал состав на все турниры. Если усреднить, то примерно 2/3 матчей в целом за МЮ, Сульшер играл в старте, а большинство замен было когда он стал получать травмы на закате его карьеры в МЮ:) Есть ваши воспоминания, а есть факты, а факт в том, что Фати не ветеран, а молодая звезда, которому как минимум надо больше играть, а не выдумывать сказки о Сульшере:))
Наследие: менталитет, школа, культура, которую передают. Наследство: совокупность культуры и уже материальных ценностей, то есть всего, что передает предок. Наследник или преемник: человек, получивший от предка все. Часть наследия - человек, получивший культурный завет, не более. Так что в этом плане Фати действительно часть наследия. Но не наследник.
Даже Леонелю Месси пришлось выиграть пару ЗМ, преждем ему начали позволять так делать.
А чтобы выпускали чаще и на большее время ты должен доказывать на треньках.
🤣
🤣
Фати сейчас не на уровне
Пока были ( и есть ) травмы игроков, Хави давал ему шансы и выхлоп близкий к нулю
Я уверен что все его таланты и умения при нем
Основная проблема -в голове
Потеряна уверенность , а отсюда проблемы в игре
Это бледная тень того Фати , которого мы недавно еще видели
Его наглые проходы и удары , он не боялся идти и бить даже тогда когда другие не били
Это видят и партнеры , часто его не задействуя
Ему нужно провести хорошо межсезонье , возможно поработать с психологом
Травмы в прошлом , нужно двигаться дальше