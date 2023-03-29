Отец Фати недоволен ролью Ансу в «Барсе»: «Я сказал, что ему лучше уйти, он не согласен. Я очень зол на клуб»

Отец Ансу Фати недоволен положением игрока в «Барселоне».

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с .

Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной и пришел из Ла-Масии. Он заслуживает гораздо большего.

Я не знаю, почему не играет с Ансу. У него должны быть на то свои причины. Ансу не испытывает к нему неприязни, так как Хави всегда был его кумиром. Но я, как отец, очень зол.

сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. Как отец, я сказал ему [Ансу], что ему лучше уйти. Но он сказал мне, что не согласен со мной в этом. Он хочет остаться.

Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь», – сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход