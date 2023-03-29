Отец Фати недоволен ролью Ансу в «Барсе»: «Я сказал, что ему лучше уйти, он не согласен. Я очень зол на клуб»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жорже Мендеш Матеу Алемани Ансу Фати Футбол

Отец Ансу Фати недоволен положением игрока в «Барселоне». 

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с Жорже Мендешем

Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной Испании и пришел из Ла-Масии. Он заслуживает гораздо большего.

Я не знаю, почему Хави не играет с Ансу. У него должны быть на то свои причины. Ансу не испытывает к нему неприязни, так как Хави всегда был его кумиром. Но я, как отец, очень зол.

Матеу Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. Как отец, я сказал ему [Ансу], что ему лучше уйти. Но он сказал мне, что не согласен со мной в этом. Он хочет остаться.

Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь», – сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход

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41 комментарий

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Madhamish
Ответ Костя Киреев
По хорошему фати нужно уходить в другой клуб, обрасти там мясом, решить проблемы с травмами и потом уже можно думать о возвращении в топ клубы
В Леганесе или Тенерифе его окончательно доломают. Клуб Ла-Лиги его не возьмет, ибо даже не Мунир.
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rigobersong
Ответ alberto-m
Не соглашусь с тобой .если ты помнишь, в Манчестер Юнайтед в своё время, при Великом сере Алексе Фергюсоне ,играл такой игрок, как Уле Гуннар Сульшер. Так вот этот парень практически всегда выходил на последние 15-20 минут и постоянно приносил большую пользу команде Так что янсуфати должен начать выходить на свои 15-20 минут и постараться принести как можно больше пользы и тогда он сможет попасть в основной состав
Вот именно, ты живешь воспоминаниями, а я живу фактами.

Сейчас это все можно легко пробить:) Я взял Премьер-Лигу.

Сульшер сыграл 246 матчей, вышел в старте 151 матч и в начале карьеры за МЮ большинство матчей играл по 90 минут. Да была и ротация, но это был стиль САФа который ротировал состав на все турниры. Если усреднить, то примерно 2/3 матчей в целом за МЮ, Сульшер играл в старте, а большинство замен было когда он стал получать травмы на закате его карьеры в МЮ:) Есть ваши воспоминания, а есть факты, а факт в том, что Фати не ветеран, а молодая звезда, которому как минимум надо больше играть, а не выдумывать сказки о Сульшере:))
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Madhamish
Ответ Adeen
Ха! Зол он) Барселона, считай, калеку подписали на пять лет и много денег. Он должен быть пииипец как благодарен. А этот злится.
Люди вообще существа неблагодарные. Добро не помнят, зло запоминают охотно. А негры так вообще не в адеквате в футболе постоянно. Может, они по жизни все такие, не знаю, к счастью мало сталкивался. Но тут типичный случай из грязи в князи. Был в своей Гвинее никто, стоил дешевле коровьей лепешки, а тут почувствовал себя пупом земли, вокруг которого вертится мир. Фати смело направился дорогой Кркича. Так что папаше надо поумерить аппетиты, скоро будет быковать против руководства Кадиса или Альмерии и то, очень осторожно, потому что есть еще и Расинг с Леганесом, те ведь еще меньше предложат.
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Madhamish
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И извините: "Матеу Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. " Мельчает клуб с его наследиями? Для меня это были Ривалдо и Фигу (огнетушитель наготове), Ронни и Пуйоль, Месси. Суарес и Альба, . Субисарретта и Гвардиола-игрок и тренер, Хави и Иньеста, даже Куман-игрок, забираясь далеко, то Кубала. Но Фати, ска, наследие!!!
"часть наследия" - имеется ввиду, что Фати продукт Ла-Масии, работающей по заветам Кройфа, и воспитанный на принципах Кройфа, а не то, что он преемник славы Кройфа или Кубалы. Наследие и наследник - несколько разные вещи. Я не знаю, что конкретно сказал Алемани, но наследие здесь более точный термин, нежели наследник. Это как завет и завещание.
Наследие: менталитет, школа, культура, которую передают. Наследство: совокупность культуры и уже материальных ценностей, то есть всего, что передает предок. Наследник или преемник: человек, получивший от предка все. Часть наследия - человек, получивший культурный завет, не более. Так что в этом плане Фати действительно часть наследия. Но не наследник.
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Momos
Очень сложно поверить в то, что у черного паренька может быть отец. Как правило они либо сразу сбегают, либо сидят в тюрьме.
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moldfan
Хави не играет с Ансу, потому-что он не нянька в детском саду. А главный тренер и отвечает за результат. Ансу не демонстрирует стабильной качественной игры. При этом даже Дембеле уже пашет и отрабатывает назад. Фати ждет чистых мячей.

Даже Леонелю Месси пришлось выиграть пару ЗМ, преждем ему начали позволять так делать.
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Goofts
У фати единственный шанс заиграть на топ уровне, это надеется что Месси вернётся в Барсу. Ансу вроде бы понимал движение Месси и направление его передач.
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Сикарио
Ответ Эрнандес Эрнандес
Каталонские кудесники которые вылетели из 4 еврокубков за 2 сезона? 🤣
таджикский гуру совсем поПУТАл, Мадрид для страны выиграл золото, а позорные тикитакцы все на себя пытаются одеяло затянуть))
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Уолтер Собчак
Раз твой сын решил остаться в "Барселоне", на кой чёрт ты подставляешь его этим интервью?
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Madhamish
Ответ rigobersong
Но справедливости ради выпускать на 5-10 минут игрока и требовать от него стабильности и прогресса действительно странно, так что тут обиду Фати можно понять. Учитывая его историю травм, я бы на Фати как на долгосрочный проект не рассчитывал, так что если есть возможность сейчас его продать за хорошие деньги, то надо ей пользоваться:))
Он выходил со старта неоднократно и ничего не показал тоже.
А чтобы выпускали чаще и на большее время ты должен доказывать на треньках.
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alberto-m
Ответ rigobersong
Но справедливости ради выпускать на 5-10 минут игрока и требовать от него стабильности и прогресса действительно странно, так что тут обиду Фати можно понять. Учитывая его историю травм, я бы на Фати как на долгосрочный проект не рассчитывал, так что если есть возможность сейчас его продать за хорошие деньги, то надо ей пользоваться:))
Не соглашусь с тобой .если ты помнишь, в Манчестер Юнайтед в своё время, при Великом сере Алексе Фергюсоне ,играл такой игрок, как Уле Гуннар Сульшер. Так вот этот парень практически всегда выходил на последние 15-20 минут и постоянно приносил большую пользу команде Так что янсуфати должен начать выходить на свои 15-20 минут и постараться принести как можно больше пользы и тогда он сможет попасть в основной состав
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FC Barcelona 10
Ответ sonna
да, щас новость прочитал
Странно, как минимум)
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Yaroslav Marochko
Ответ Log in
И извините: "Матеу Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. " Мельчает клуб с его наследиями? Для меня это были Ривалдо и Фигу (огнетушитель наготове), Ронни и Пуйоль, Месси. Суарес и Альба, . Субисарретта и Гвардиола-игрок и тренер, Хави и Иньеста, даже Куман-игрок, забираясь далеко, то Кубала. Но Фати, ска, наследие!!!
Фигу конечно то еще наследие, на такое одного огнетушителя не хватит, надо бригаду вызывать)))
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Olejan14
Как всегда радаки пытаются все испортить!Никогда не слушателе своих родителей!Никогда!Тот кто сказал надо слушать своих родителей это такой бред!
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breeze1989
Ответ Destro7451
Фати в межсезонье нужно усердно поработать, в идеале нанять личного тренера, обрасти мясом и что-то сделать со своим здоровьем. сейчас его положение в клубе зависит только от него самого, ну а отец, сколько таких отцов мы видили
кстати, у него появилась проблема, что он неправильно позицию выбирает. Он постоянно смещается на место Левандовски и мешает ему
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sonna
Ответ andr d
Шутить это не твоё
это не шутка
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Din Rizaev
при Месси он блестал, а щас он не так играет как при Месси + зря он 10 номер взял, после этого у него спать началось
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alberto-m
Ответ wshnmn
А что он хотел, что хрусталь будет в старте?
Дело даже не в том что он хрустали и не хрусталь Дело в том что Выходя на матч он не показывает того что он показывал до своей большой травмы в нём есть неуверенность и нету правильных движений он бесполезно бегает туда-сюда ничего не делая ничего не принося команду его бы отцу лучше нанять хорошего психолога для своего сына дабы не получился второй Боян Кркич
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Эрнандес Эрнандес
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Каталонские кудесники которые вылетели из 4 еврокубков за 2 сезона?

🤣
+2
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-2
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Эрнандес Эрнандес
Больше чем семья

🤣
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melmi
Опять это окружение, родственники
Фати сейчас не на уровне
Пока были ( и есть ) травмы игроков, Хави давал ему шансы и выхлоп близкий к нулю
Я уверен что все его таланты и умения при нем
Основная проблема -в голове
Потеряна уверенность , а отсюда проблемы в игре
Это бледная тень того Фати , которого мы недавно еще видели
Его наглые проходы и удары , он не боялся идти и бить даже тогда когда другие не били
Это видят и партнеры , часто его не задействуя
Ему нужно провести хорошо межсезонье , возможно поработать с психологом
Травмы в прошлом , нужно двигаться дальше
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sonna
Ответ FC Barcelona 10
Серьёзно?)
да, щас новость прочитал
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andr d
Ответ sonna
Отец Ансу Фати отписался от «Барселоны» и подписался на «Баварию» аххахахаххаха
Шутить это не твоё
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FC Barcelona 10
Ответ sonna
Отец Ансу Фати отписался от «Барселоны» и подписался на «Баварию» аххахахаххаха
Серьёзно?)
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Е.Р.
В этом году без травм идет кстати
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