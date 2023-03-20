Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

участвует в футбольных матчах в тюрьме.

Как сообщает Servimedia, бывший игрок «Барселоны» инициирует проведение матчей между заключенными на территории тюрьмы. В одном из них бразилец забил два мяча. В связи с проведением матчей число запросов заключенных на спортивную форму выросло в четыре раза.

Также отмечается, что Алвес очень хорошо ладит со своими сокамерниками и раздает автографы другим заключенным. Эту информацию подтвердила адвокат футболиста Мираида Пуэнтес. Она также опровергла новости о том, что Дани может днями не есть после расставания с женой.

Адвокат отмечает, что Алвес находится в хорошем настроении, бодр и полностью уверен в своей невиновности.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас