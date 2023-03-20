Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес участвует в футбольных матчах в тюрьме. 

Как сообщает Servimedia, бывший игрок «Барселоны» инициирует проведение матчей между заключенными на территории тюрьмы. В одном из них бразилец забил два мяча. В связи с проведением матчей число запросов заключенных на спортивную форму выросло в четыре раза. 

Также отмечается, что Алвес очень хорошо ладит со своими сокамерниками и раздает автографы другим заключенным. Эту информацию подтвердила адвокат футболиста Мираида Пуэнтес. Она также опровергла новости о том, что Дани может днями не есть после расставания с женой.

Адвокат отмечает, что Алвес находится в хорошем настроении, бодр и полностью уверен в своей невиновности.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Тёма Тёма
Господи. Как ты токсичен, человек-персик. Не ленись, может тогда найдешь пруфы.
Искал, не нашёл
Что там со ссылками? Мне даже одной хватит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Ответ svft
был Дани Алвес - стал В Ани Далвес )
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima Demchenko
Тоже мне новость, кто бы не согласился играть за легендарный футбольный клуб, где играли такие легенды, как кокорин и Мамаев?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Ответ Flavius
Надо, дай ссылку
Господи. Как ты токсичен, человек-персик. Не ленись, может тогда найдешь пруфы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Тёма Тёма
Гугл есть. Почитай. Или надо ссылки давать?
Надо, дай ссылку
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ Дурачок
Раз настроение хорошее, значит нашёл себе в тюрьме новую жену.
Или мужа.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Прививает зекам любовь к спорту. Так держать! Может и не нужно выходить на свободу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ну молодец что не падает духом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
"полностью уверен в своей невиновности"

Прямо как беременная восьмиклассница, втирающая в живот на восьмом месяце беременности крем для похудания - верх оптимизма!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Ответ Flavius
Расскажи нам, что мы знаем?
Гугл есть. Почитай. Или надо ссылки давать?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Видимо ты знаешь больше чем прокуратура Барсы 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
был Дани Алвес - стал В Ани Далвес )
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нургалиев Разрешил
Если на 12 посадят может и сам женой стать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Тёма Тёма
Вот это выдержка. А скорее всего, просто защита внутренняя так срабатывает. Так как из того, что мы знаем, он должен присесть и надолго.
Расскажи нам, что мы знаем?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Сунул грека руку в реку получил 12 лет 😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Узнал про легенду российского футбола Кокорина, который после тюрьмы чувствует себя лучше, чем до, и настроение его... улучшилось)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
там Влуту в Нидерландах хотят 3.5 дать за пьяное дтп с детальным исходом, а тут до 12 лет за изнасилование, которое ещё доказать надо, есть нюансы
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Смахивает на публичную порку по бразильски похожий на кейс в Кафемании.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
Раз настроение хорошее, значит нашёл себе в тюрьме новую жену.
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
а что ему ещё остаётся делать? Правильно делает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Теннисный абсолют
Удачи Дани Алвешу, прошмандовке которая хочет от него бабок - неудач.
От него никто не хочет денег, в том и суть.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Адилет Асанкожоев
Так он же из камеры не выходит, не ест и тд, не?
У разных источников разные источники, собсна, на то, как там на самом деле всем плевать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Вот это трансфер. Число запросов на спортивную форму в 4 раза выросло!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Удачи Дани Алвешу, прошмандовке которая хочет от него бабок - неудач.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий