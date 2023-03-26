Заключенный из тюрьмы Алвеса обменивает подписанные Дани футболки «Барсы» на сигареты и товары из тюремного магазина

В тюрьме наладили бизнес вокруг подписанных им футболок.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Caso, у одного заключенного есть право перемещаться по различным блокам тюрьмы. Он забирает у других заключенных футболки «Барселоны», которые им прислали родственники или курьерской доставкой.

Потом заключенный идет в камеру к Алвесу, где бразилец оставляет автографы на форме. Затем заключенный разносит подписанные майки по камерам, но не отдает их просто так. Взамен ему отдают сигареты и другие товары из тюремного магазина.

Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?