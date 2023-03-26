Заключенный из тюрьмы Алвеса обменивает подписанные Дани футболки «Барсы» на сигареты и товары из тюремного магазина

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига бизнес игровая форма стиль Футбол

В тюрьме Дани Алвеса наладили бизнес вокруг подписанных им футболок.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Caso, у одного заключенного есть право перемещаться по различным блокам тюрьмы. Он забирает у других заключенных футболки «Барселоны», которые им прислали родственники или курьерской доставкой.

Потом заключенный идет в камеру к Алвесу, где бразилец оставляет автографы на форме. Затем заключенный разносит подписанные майки по камерам, но не отдает их просто так. Взамен ему отдают сигареты и другие товары из тюремного магазина.

Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

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19 комментариев

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Сикарио
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точнее освоили
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Andreir888
А он хароооош!)) Эффективный менеджер!))
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HK Traktor
На общак.
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Бухгалтер2021
ну еще лет 15 сидеть
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OldRedWhite
Ответ Raul14
эх! Чувак, во что ты превратил свою жизнь!?
Закончилась она в её прежнем виде , судя по всему …
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Spaten
«Вот так дачка - чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души!»
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Tun
Новости, которые мы заслужили
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Не уверен!!
А что продают в тюремых магазинах?
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Гамарджоба Генацвале
Через пару лет станет начальником тюрьмы.
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Дмитрий
Не зря столько трофеев брал. Молодец, пригодились кубки
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Royal Watcher
Дергает за все возможные рычаги, это уже в крови…
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Чукотский политпроект
Скоро по соседству с Дани ожидаем бывшее руководство бчк и их карманных судеек. Сам бчк ждём в 5-м дивизионе Испании.
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Кокич
На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики.
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avAngard
Ща и другие дела наладит.Вот вам и новый инвестор Барселоны
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Raul14
эх! Чувак, во что ты превратил свою жизнь!?
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Black Phoenix
Бизнес - крутится. Футболки - мутятся. Надо же пользоваться моментом *смеётся*
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Pok_Toholo
Мамаев и Кокорин прочитав эту новость "хм, а не сваляли ли мы дурака"
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melmi
Какой предприимчивый
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