Алвес впервые подтвердил, что у него с жертвой был секс с проникновением. Это его 4-я версия событий

Защитник Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования.

Журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес сообщил о том, что версии бывшего футболиста «Барселоны» и 23-летней девушки сходятся в том, что «произошел сексуальный контакт в туалете рядом с VIP-зоной», но расходятся в оценке степени согласия сторон на него.

«Мы знаем, что информация, фигурирующая в отчете, указывает на то, что проникновение действительно было. Девушка вышла из туалета и сказала именно об этом.

Это означает, что ее версия заслуживает доверия с той точки зрения, что она говорит об изнасиловании с последующей эякуляцией. Более того, если она права и сказанное ей соответствует действительности на 100%, это подразумевает, что акт однозначно был насильственным.

Все это есть в отчетах полиции и было признано самим Дани Алвесом, который подтвердил пенетрацию при сексуальном акте. А ведь поначалу Алвес ничего не говорил, сказал, что вообще не знает эту девушку», – отметил журналист.

Ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!