Алвес впервые подтвердил, что у него с жертвой был секс с проникновением. Это его 4-я версия событий

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес светская хроника происшествия девушки и спорт контент Футбол

Защитник Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования.

Журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес сообщил о том, что версии бывшего футболиста «Барселоны» и 23-летней девушки сходятся в том, что «произошел сексуальный контакт в туалете рядом с VIP-зоной», но расходятся в оценке степени согласия сторон на него.

«Мы знаем, что информация, фигурирующая в отчете, указывает на то, что проникновение действительно было. Девушка вышла из туалета и сказала именно об этом.

Это означает, что ее версия заслуживает доверия с той точки зрения, что она говорит об изнасиловании с последующей эякуляцией. Более того, если она права и сказанное ей соответствует действительности на 100%, это подразумевает, что акт однозначно был насильственным.

Все это есть в отчетах полиции и было признано самим Дани Алвесом, который подтвердил пенетрацию при сексуальном акте. А ведь поначалу Алвес ничего не говорил, сказал, что вообще не знает эту девушку», – отметил журналист.

Ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него

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51 комментарий

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Великий Алонсо
У Алвеса полюбому маленький)
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Холден Колфилд
Алвес:"Гражданин судья,да Вы меня неправильно поняли.Это было проникновение в мой дом."
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maximilian_15
Ответ Pozharskiy
Это уже неважно. Человека, который под присягой 4 (четыре) раза менял показания в суде, признают виновным, без вариантов,
Чего так? Если на пол-шишечки, то и наказание должно быть в 2 раза меньше.
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Yusa Naza
не судите строго. не далёкий человек со своими слабостями. накатил и пошел.
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fatei4
Доказательства принуждения есть? Пока нет всё это жёлтый шум
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Водяра
Ответ Александр Русанов
В западной судебной системе имеет право менять сколько угодно.
Умей менять показания, умей и срок мотать.
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Dimario
Понравилось хоть?
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Rinat Khudayberdin
уже четвертый рычаг пошёл в ход
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Айнура Ижанова
Ответ sbmncd9b8c
10 светит как с куста!
Получит не больше 5. Из них 3 условно. Живу во Франции и работаю в юр системе. Тюрьмы здесь переполнены и даже лютых преступников сажают не на больше чем 5-6 лет. Огромное количество условно получают сроки
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Homelender_666
Ответ Барсик Юрана
То что Кринж творит в верблюд-лиге это как раз и называется «секс с проникновением»
В твоей палате забыли закрыть дверь 🚪
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ДЖИН
Подсклюзнулась упала, оказалась на члене , гипс , судья.
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!!!Bata!!!
А Куни было?
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Леван Мкртчян
Сколько же имбецилов на ветке , переводящих стрелки и оскорбления на Барселону в контексте дела Алвеса.
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Нина Верных
Ответ Rad0
По ошибке зашла в мужской туалет, у неё сломался каблук, она потеряла равновесие, попятилась в сторону кабинки, головой снесла дверь и упала сами знаете чем и на что.
И сразу как делать м&нет
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Portugal7
Пенетрация))))))))))
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&_Bishep_&
Интересно, как девушка докажет, что не хотела этого?
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Нина Верных
Видать девка то не врет. Мдааа. Ну и дно. Они там что тестостерон дополнительный колют? Что как животные на девушек набрасываются. Неужели нельзя хотя бы снимать для этого проституток. Животные какие-то.
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La Gushka
Секс со взломом...
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BigPapa
Даня едет в Магадан)
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Гамаль Хайдаров
хочет дойти до версии где его не посадят
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Мистер Уайт
Роналду сделал покер и Алвес чтобы перекрыть эту новость заявил о проникновении.
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prus_3
Проникновенно...
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sbmncd9b8c
10 светит как с куста!
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Isshin88
Ответ makuvat
Алвес попал в цугцванг со своими версиями
Попал в цугцванг, а потом на цугундер.
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Isshin88
Ответ makuvat
Алвес попал в цугцванг со своими версиями
Попал в цугцванг, а потом потом на цугундер.
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