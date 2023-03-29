Бросившая Алвеса жена об обвинении Дани в изнасиловании: «Я не буду осуждать его, для этого есть правосудие. Вижусь с ним, когда могу. Очень сложная ситуация»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига девушки и спорт Футбол

Жена Дани Алвеса рассказала о жизни после расставания с игроком.

Джоана Санс объявила о расставании с футболистом, которого обвиняют в изнасиловании, 16 марта.

«Я двигаюсь дальше. Всякий раз, когда я могу, я вижусь с ним, чтобы узнать, как у него дела, как он себя чувствует, и получить от него весточку. Это очень сложная ситуация.

Нам вообще не нужно говорить о деньгах, потому что у нас с Дани разделение активов, у нас нет общих средств. Единственный раз, когда мы говорили о деньгах, был в начале всей этой ситуации, я была ошеломлена и через его адвоката попросила ее подыскать мне квартиру в Париже, где я собиралась работать.

Я никогда ни в чем от него не нуждалась, у каждого из нас всегда были свои вещи и своя работа. Я никогда не хотела бросить работу, чтобы жить за его счет.

Я не буду осуждать его, для этого есть правосудие», – сказала Санс ведущей программы El programa de Ana Rosa Летисии Рекехо. 

В данный момент Алвес находится под стражей. Бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»

21 комментарий

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Артём Павлеян
Да уж, умная женщина. Обычно жены футболистов шокируют тупостью, а здесь девушка ставит себя максимально грамотно. Не строит из себя жертву, сохраняя свои границы, но и не сливает Алвеса и не втаптывает его в грязь окончательно. Максимально корректно, максимально естественно всё это выглядит. Молодец.
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Иван Лазович
У нее в тот же период и мать умерла. Тяжело ей, но мудро поступила
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Barca_mania
Ответ Anatolii
Это оксиморон
причем здесь Мирон?
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Zerocool789
что еще можно ожидать от игрока, который играл с пике
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Anatolii
Коня на скаку, в горящую избу, в беде спасет?
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AminO2
Ответ Konstantin Meerov
думаешь СБУ поработали?
Кто их туда пустит? DGSE как вариант.
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prus_3
И вы еще смели осуждать Кокошу с табуретом в руках?!
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Jadie James
С такой женой на мясо кидаться преступление, в правильном месте персонаж этот
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Anatolii
Ответ ДиспетчерАВС3
первый абзац - вполне адекватной женщины!
Женщины - непревзойденные демагоги
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Anatolii
Ответ Team_Coach
Мудрая женщина
Это оксиморон
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ДиспетчерАВС3
первый абзац - вполне адекватной женщины!
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Anatolii
Ответ Азиз Ибодуллаев
топовая баба!
Коня на скаку, в горящую избу, в беде спасет?
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Anatolii
Ответ раскаявшийся жиробас
Почему сразу бросила? Это не та ситуация, когда человека несправедливо и без доказательств обвинили, а она сбежала от него при первом шухере
Обвинили, но не доказали, а она именно что слилась при первом шухере
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Anatolii
Ответ Teodrakis
Да с таким правосудием жить страшно. Зайдешь в туалет, а там кто-то ртом накинется и всё, ты попал
В современном мире мужчина виновен по факту
+1
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Teodrakis
Да с таким правосудием жить страшно. Зайдешь в туалет, а там кто-то ртом накинется и всё, ты попал
+2
-2
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Konstantin Meerov
Ответ AminO2
Наиболее вероятно, что вся ситуация - подстава, спланированная спецслужбами провокация с определенными целями.
думаешь СБУ поработали?
+2
0
+2
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раскаявшийся жиробас
Почему сразу бросила? Это не та ситуация, когда человека несправедливо и без доказательств обвинили, а она сбежала от него при первом шухере
0
-3
-3
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AminO2
Наиболее вероятно, что вся ситуация - подстава, спланированная спецслужбами провокация с определенными целями.
0
-2
-2
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TaR
Алвес конечно знатно все профукал
+10
-1
+9
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Азиз Ибодуллаев
топовая баба!
+16
-1
+15
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Team_Coach
Мудрая женщина
+25
-1
+24
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