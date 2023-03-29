Бросившая Алвеса жена об обвинении Дани в изнасиловании: «Я не буду осуждать его, для этого есть правосудие. Вижусь с ним, когда могу. Очень сложная ситуация»

Жена Дани Алвеса рассказала о жизни после расставания с игроком.

Джоана Санс объявила о расставании с футболистом, которого обвиняют в изнасиловании, 16 марта.

«Я двигаюсь дальше. Всякий раз, когда я могу, я вижусь с ним, чтобы узнать, как у него дела, как он себя чувствует, и получить от него весточку. Это очень сложная ситуация.

Нам вообще не нужно говорить о деньгах, потому что у нас с Дани разделение активов, у нас нет общих средств. Единственный раз, когда мы говорили о деньгах, был в начале всей этой ситуации, я была ошеломлена и через его адвоката попросила ее подыскать мне квартиру в Париже, где я собиралась работать.

Я никогда ни в чем от него не нуждалась, у каждого из нас всегда были свои вещи и своя работа. Я никогда не хотела бросить работу, чтобы жить за его счет.

Я не буду осуждать его, для этого есть правосудие», – сказала Санс ведущей программы El programa de Ana Rosa Летисии Рекехо.

В данный момент Алвес находится под стражей. Бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»