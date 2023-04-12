Дуду: «ЦСКА – самый популярный клуб России. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты»

Дуду считает ЦСКА самым популярным клубом в России.

– В России считают, что «Спартак» – самый популярный клуб России. Вы это чувствовали, когда играли здесь?

– Для меня самый популярный клуб России – ЦСКА. У « » есть Кубок УЕФА? Вот и все, вопросы сняты.

Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «Наш клуб никогда не покупал судей. «Спартак» и другие клубы всегда нам завидовали, так как не могли победить»