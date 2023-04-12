Дуду: «ЦСКА – самый популярный клуб России. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты»

Теги Спартак ЦСКА Дуду Сеаренсе премьер-лига Россия болельщики Футбол

Дуду считает ЦСКА самым популярным клубом в России.

– В России считают, что «Спартак» – самый популярный клуб России. Вы это чувствовали, когда играли здесь?

– Для меня самый популярный клуб России – ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все, вопросы сняты.

Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «Наш клуб никогда не покупал судей. «Спартак» и другие клубы всегда нам завидовали, так как не могли победить»

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20 комментариев

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Hardi
По началу подумал что это президент Польши так сказал.......
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Пара Соль Ка
День Дуду?))

Дуду: «Никогда в жизни не перешел бы в «Спартак» — я им ни разу не проиграл и получал 20 тысяч долларов за победу»
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Forza Juve
Ответ Pelerin
Ахаха... а у ЦЗ есть Кубок Чемпионов. Наверное, они ещё популярней)
бред не неси, нет у них
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Дед Щукарь порожняк не гонит
а по чесноку. Спартак, как ни крути, самый популярный клуб в России. Надо признать.
+1
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дронреш
У Зенита есть суперкубок УЕФА? Есть? Блин, тогда ладно, расходимся
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Curry30
все правильно, ущемил один из худших и позорных клубов, 1-18 все до сих пор помнят
+2
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Balt
Из-за Кубка УЕФА болельщики не переметнутся из стана СМ в стан ЦСКА. У СМ объективно по всей стране болел существенно больше чем у какого либо ФК.
+12
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Дед Щукарь порожняк не гонит
а у ЦСКА Копа дель Соль есть? Вот и нечего тут!)
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nicksam
Ответ Kanan Jarrus
бразильский шут
Он просто бывший игрок своего клуба)
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eba
Какой этот Дуда смешной
+1
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Kanonir152
Так себе логика
+6
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Pertinax Gandi
Зато у Динамо есть Клава Кока, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и Влад Бумага, у которых миллионы подписчиков. Так кто популярней?
+17
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Kanan Jarrus
бразильский шут
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Maestro30
Давай тут не дуду
+2
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Эрго Прокси
вообще улыбают эти детские споры о том, кто популярнее)
+4
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Pelerin
Ахаха... а у ЦЗ есть Кубок Чемпионов. Наверное, они ещё популярней)
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Уся Ваткин
шах и мат
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Alex1005
У Зенита есть кубок уефа и Суперкубок
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Эрго Прокси
уот так вот)
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Artem Piatkov
- А у ЦСКА есть Копа Дель соль?
- Да, и этот трофей есть
- Тогда дебаты окончены...
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