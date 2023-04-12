Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «В России везде камеры с полицейскими. Жить у вас безопаснее, чем в Бразилии»

Теги ЦСКА Зенит Дуду Сеаренсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Дуглас Сантос Политика Малком Вендел Футбол

Дуду Сеаренсе считает, что в России более безопасно, чем Бразилии.

–  В «Зените» сейчас такое же количество бразильцев, как у ЦСКА в 2005-м. Следят ли за ними или обсуждают их – Вендела, Малкома, Дугласа Сантоса?

– У нас не показывают российский футбол, поэтому, наверное, очень мало людей следит за вашим чемпионатом.

– Сравните Россию и Бразилию и назовите плюсы и минусы жизни в этих странах.

– В России жить замечательно: богатейшая страна, богатая история, отличная культура, красивый Кремль.

Главный минус вашей страны – холод, единственное, что мне никогда не нравилось. Что касается Бразилии, то у нее, естественно, есть минусы, но это не столь важно, потому что это моя страна. Мы, бразильцы, будем любить свою страну при любом раскладе!

– Москва или Рио-де-Жанейро?

– Рио-де-Жанейро! Если бы я выбирал, где жить, то, конечно, Рио, потому что в Москве нет пляжа и не так солнечно. Будь это у столицы России, ваш город был бы лучшим в мире.

А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят.

– Вы сейчас живете в Бразилии, а чего вам не хватает российского?

– У нас на улицах не так безопасно, как у вас. В России везде камеры с полицейскими. Жить в вашей стране безопаснее, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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21 комментарий

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Shadow1882
Челы в комментариях жалуются, сравнивая свои города фавелами )
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Марк Рейман
Ответ MrEkolog
в России или в Москве? а то у иностранцев зачастую складывается неверное впечатление о стране пребывания. Да и камеры на каждом столбе честно говоря напрягают
Бразилия один из лидеров среди стран по уровню умышленных убийств.
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Julius Nwosu
Ответ Steiner
"Лондон является абсолютным рекордсменом по количеству камер видеонаблюдения на улицах – 420 тысяч штук, или 20% от всего количества таких камер в мире. При этом такое гигантское количество камер помогает раскрыть только около 3% преступлений" (с)
Это бесполезно. Каша в голове. Тут всё только самое плохое, а везде в мире, всё только самое хорошее. Бедная моя страна. Одни с Соловьевым в голове, против других с Дудем в мозгах. Две армии зомби.
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Nastia Sergey
Ответ Moddard
Чем напрягают, позвольте узнать?
тем, что раскрываемость преступлений от этого не выросла. а значит вешали их с другой целью.
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hulk&boloto
Если в ментуру не попадёшь...
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angry horse
Парни, у меня сын родился😎✊
ЦСКА всегда будет первым ✊
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Добрый Ретроград
Ответ Hitgoe Himgob
Посмотрите новости лучше наши)))
Там же всё круто. От победы к победе. "Правительство на другой планете живёт, родной"©
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Aleksey Yashin
Да, камеры на каждом шагу (в Москве). Вот только часто бывает, что если кому-то очень надо, то записи с этих камер чудесным образом пропадают, или они вообще перестают работать, как на матче ЦСКА - Зенит, который стал спусковым крючком для ввода Fun ID
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furiking
Я все равно не чувствую себя достаточно безопасно, думаю нужен закон, по которому в каждой квартире должен жить минимум один силовик.
+4
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Марк Рейман
В Бразилии реально опасно жить и не только по сравнению с Москвой или Петербургом. Как в принципе и во многих других латиноамериканских странах.
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Добрый Ретроград
Можно подумать мусора граждан охраняют) Кто попался, тот попался. Они сами замочат кого угодно.
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HoratioH
> А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят.

Иностранные футболисты за такие бешеные бабки, которые получают/получали в России, пятки готовы целовать ввп и богатую историю нахваливать
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Mypta3uh23
Многие полицейские и правда должны быть в камере
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Hitgoe Himgob
Ответ Kyancey
Справедливости ради, он прав. Кто считает иначе - посмотрите фильм «Город Бога»
Посмотрите новости лучше наши)))
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Kyancey
Справедливости ради, он прав. Кто считает иначе - посмотрите фильм «Город Бога»
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Hitgoe Himgob
Только в судах записи с этих камер резко пропадают если ты против чего то там. Да даже если записи и остаются, судье на них глубоко плевать

Детей в Бразилии у отцов забирали из за позиций по Болсонару? Повестки в бразильскую армию тоже по Бразгосуслугам шлют?
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Steiner
Ответ MrEkolog
в России или в Москве? а то у иностранцев зачастую складывается неверное впечатление о стране пребывания. Да и камеры на каждом столбе честно говоря напрягают
"Лондон является абсолютным рекордсменом по количеству камер видеонаблюдения на улицах – 420 тысяч штук, или 20% от всего количества таких камер в мире. При этом такое гигантское количество камер помогает раскрыть только около 3% преступлений" (с)
+6
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aerosol
Ответ Moddard
Чем напрягают, позвольте узнать?
Тем что висят они не для нашей безопасности, а тотальной слежки..
+11
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Moddard
Ответ MrEkolog
в России или в Москве? а то у иностранцев зачастую складывается неверное впечатление о стране пребывания. Да и камеры на каждом столбе честно говоря напрягают
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+2
-15
-13
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MrEkolog
в России или в Москве? а то у иностранцев зачастую складывается неверное впечатление о стране пребывания. Да и камеры на каждом столбе честно говоря напрягают
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NOOhr
А еще есть фан-уйди на стадионах) Бразилии такого и не снилось…
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