Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «Наш клуб никогда не покупал судей, это бред. «Спартак» и другие клубы всегда нам завидовали, так как не могли победить»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе заявил, что все российские клубы завидовали армейцам .

– Вспомните ваш первый диалог с .

– Я сразу понял, что Гинер большой босc, но при этом он был максимально простой в общении – мог подойти и обнять без причины! Он любил нас всех, у него добрая душа. Еще мне помогал Роман Бабаев и переводчик Максим Головлев – их вклад неоценим.

– Карвальо рассказывал, что вы с Гинером курили сигары.

– Ха-ха, что? Сигары? Вы шутите? Во-первых, я никогда в жизни не курил сигары, а еще чтобы с Гинером… (Смеется.) Этого никогда не было! Карвальо врет, это неправда.

– В России есть популярная кричалка: «Это Гинер все купил!» Говорят, в ваше время вам очень помогали судьи.

– (Смеется.) Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а « » и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и все, у них было ноль шансов против нас.

Все разговоры о подкупе судей – бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно – поэтому и распускали разговоры про судей, – сказал .