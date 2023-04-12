Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «Наш клуб никогда не покупал судей, это бред. «Спартак» и другие клубы всегда нам завидовали, так как не могли победить»

Теги Спартак ЦСКА Дуду Сеаренсе Евгений Гинер премьер-лига Россия Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе заявил, что все российские клубы завидовали армейцам .

– Вспомните ваш первый диалог с Евгением Гинером.

– Я сразу понял, что Гинер большой босc, но при этом он был максимально простой в общении – мог подойти и обнять без причины! Он любил нас всех, у него добрая душа. Еще мне помогал Роман Бабаев и переводчик Максим Головлев – их вклад неоценим.

– Карвальо рассказывал, что вы с Гинером курили сигары.

– Ха-ха, что? Сигары? Вы шутите? Во-первых, я никогда в жизни не курил сигары, а еще чтобы с Гинером… (Смеется.) Этого никогда не было! Карвальо врет, это неправда.

– В России есть популярная кричалка: «Это Гинер все купил!» Говорят, в ваше время вам очень помогали судьи.

– (Смеется.) Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а «Спартак» и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и все, у них было ноль шансов против нас.

Все разговоры о подкупе судей – бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно – поэтому и распускали разговоры про судей, – сказал Дуду

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9 комментариев

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мутятя
Ответ Юрий Кечко
Особенно Петтая, царство небесное ему
После того матча, аж две передачи Человек и Закон было. Пиманов так и ничего не раскопал. А законодательное собрание Санкт Петербурга инициировало обращение в генпрокуратуру. И там ничего . Так, что лучше жевать, чем дешевые пуки пускать.
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Spartakus1984
То что у ЦСКА тогда был сильнейший состав в России это факт,Спартак не могу победить ЦСКА к примеру с Джанаевыми и Баги в воротах против Акинфеева,или С Баженовым в атаке против Вагнера и т.д))Но ведь не просто так при Гинере к ЦСКА прикрепилось звание кабинетного клуба.Какие то вопросы решал он .
+2
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Alex1104
Даже не вспомнил о таком. Открыл статистику...
Ну да, никто не мог выиграть.
ЦСКА с ним в чемпионате России: +3 =5 -2
+2
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Юрий Кечко
То как Петтай убил Зенит в 2006, Спартаку вообще и не снилось да и вообще мало кому , перфоманс на уровне Эвребе
Если бы сейчас с тем же Спартаком такое произошло ну реально могли бы сняться )))
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Алар
Откуда ему знать))
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Юрий Кечко
Особенно Петтая, царство небесное ему
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Savardus
Помню, про него Таркан песню спел
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pogbadrogba
Это Гинер все наврал!!!
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Severfan
красавчик Дуду, добрым словом отзывается!
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