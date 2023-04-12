Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Мане и Сане после матча с «Сити». Некоторые уверены, что Садьо не останется в клубе надолго
Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Садьо Мане и Лероя Сане.
Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.
По информации Флориана Плеттенберга, некоторые игроки «Баварии» уверены, что Мане не задержится в клубе надолго.
В данный момент обсуждаются возможные последствия инцидента для сенегальца – он может быть оштрафован или отстранен от тренировок, кроме того, с ним могут разорвать соглашение.
Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)
Это ж как Мане надо достать было.
в итоге получает больше всех в Бундеслиге, срется с тренерами, партнёрами, ну а про игру вообще молчу
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Звучит вполне себе как мексиканский боксёр:))))