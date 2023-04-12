Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Садьо Мане и Лероя Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

По информации Флориана Плеттенберга, некоторые игроки «Баварии» уверены, что Мане не задержится в клубе надолго.

В данный момент обсуждаются возможные последствия инцидента для сенегальца – он может быть оштрафован или отстранен от тренировок, кроме того, с ним могут разорвать соглашение.

Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)