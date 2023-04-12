Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Мане и Сане после матча с «Сити». Некоторые уверены, что Садьо не останется в клубе надолго

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Садьо Мане и Лероя Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

По информации Флориана Плеттенберга, некоторые игроки «Баварии» уверены, что Мане не задержится в клубе надолго.

В данный момент обсуждаются возможные последствия инцидента для сенегальца – он может быть оштрафован или отстранен от тренировок, кроме того, с ним могут разорвать соглашение.

Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)

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47 комментариев

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sabur
С такими похожими фамилиями грех им.
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<~Inter~>
Ответ Рашпель793
Про это знаю, я про Баварию последнего десятилетия. Самый спокойный и стабильный гранд был. Но видимо вереулись весёлые времена )
Относительно спокойно было с Руммениге в руководство, но вот после его ухода вернулись постоянные скандалы
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OmiKroN
А куда в последние недели пропали все, кто кричали: «Покупка Мане — супер-сделка для Баварии и огромная ошибка Ливерпуля». Братва, а вы где все, м?
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Марат Кусаинов
Мы Бавария говорили они…Мы не расторгнем контракт с игроком как это сделал МЮ…
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Red Scouser
Назад в Ливерпуль, сейчас это всем сторонам будет выгодно
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Ваганов Фидаиль
Все началось с удаления Нигельсманна!
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Pertinax Gandi
Наверное Сане ему сказал, что-то в стиле: "Я немец, а ты чёрный".
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Mr@k
Интересно обо что базар был? Фамилии попутали?..
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Viktor Sinyavskiy
На самом деле Мане и Сане подрались из-за схожести своих фамилий. Ещё не известно, кто кого
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iegord
Ответ Jurgen Klinsmann
в псж возможно.
В псж он на Рамоса разок поорет и из раздевалки мордой вперед вылетит
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Алексей Маврин
Ответ Kyancey
Спортс, вы немного не того Мане добавили в тег )))
Я тоже всегда путаю Мане и Моне ))))
+2
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Рашпель793
Ответ eftomolgy
Раньше Маттеус с Клинсманном, а чуть позже Эффенберг с Каном там отжигали. ФК Голливуд даже называли Баварию
Про это знаю, я про Баварию последнего десятилетия. Самый спокойный и стабильный гранд был. Но видимо вереулись весёлые времена )
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хавбек+
да уж не повезло Мане, из-за перехода ещё и ЧМ профукал
+2
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Франческо Тотти
Сделал то, что хотел Гвардиола :)
Это ж как Мане надо достать было.
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rcbkz6mrtd
Нежные все стали
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eftomolgy
Ответ Рашпель793
Ещё год назад Бавария была примером для многих по части управления, отсутствия каких-то скандалов и прочего. За полгода в какое-то шапито скатились.
Раньше Маттеус с Клинсманном, а чуть позже Эффенберг с Каном там отжигали. ФК Голливуд даже называли Баварию
+2
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Михаил Маевских
Ответ Pb-SE
Это потому, что Мане черный?
Сане тоже
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Jedemdasseine
Ответ Рашпель793
Ещё год назад Бавария была примером для многих по части управления, отсутствия каких-то скандалов и прочего. За полгода в какое-то шапито скатились.
У них лет так 20-25 назад было прозвище ФК Голливуд из-за вот таких вот историй. Видать вернулись эти времена.
+5
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eftomolgy
Ответ Kyancey
Спортс, вы немного не того Мане добавили в тег )))
Эдуарда?
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Ramin Mamedov
помню , был какой то момент, когда Мане посчитали чуть ли не лучшим игроком в мире и ещё таким скромным, добрым..
в итоге получает больше всех в Бундеслиге, срется с тренерами, партнёрами, ну а про игру вообще молчу
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Spaten
Ответ Kyancey
Спортс, вы немного не того Мане добавили в тег )))
Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
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Jurgen Klinsmann
Ответ avcgloronalduMU
при нагельсмане такого не было куда теперь Мане?
в псж возможно.
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Booligan
Ответ Jor Hakobyan
А он не чёрный. В теге смотри)
José Manuel Jiménez Ortiz
Звучит вполне себе как мексиканский боксёр:))))
+1
0
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Рашпель793
Ещё год назад Бавария была примером для многих по части управления, отсутствия каких-то скандалов и прочего. За полгода в какое-то шапито скатились.
+24
-2
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Jor Hakobyan
Ответ Pb-SE
Это потому, что Мане черный?
А он не чёрный. В теге смотри)
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