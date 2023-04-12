Кан о 0:3 с «Ман Сити»: «Нельзя заниматься самокопанием. У «Баварии» хорошие шансы на победу в Бундеслиге. А в ЛЧ всегда есть ответный матч»

Оливер Кан призвал «Баварию» приложить все силы, чтобы отыграться после 0:3 с «Ман Сити».

«Разумеется, мы разочарованы. Думаю, мы иначе себе представляли матч против такой команды, как « ». Это явно команда мирового уровня, если не лучшая команда Европы на данный момент.

В футболе главное результат, именно результат важнее всего. Но нужно учитывать и другие вещи.

У нас были моменты. Мы хорошо начали матч, создавали опасные ситуации, которые могли привести к первому голу. Мы пропустили в результате дальнего удара.

Во втором тайме мы играли очень хорошо, имели несколько возможностей сравнять счет.

На таком уровне и в матче против такой команды нельзя ничего позволять сопернику. Даже на сотую долю секунды нельзя опаздывать к мячу. За любые ошибки наказывают. И произошло именно это.

При 0:2 у нас были большие проблемы, затем счет стал 0:3. При 0:2 или 0:3 я сказал Хасану Салихамиджичу, который сидел рядом со мной: «Нам надо забить. В футболе все возможно».

Жаловаться смысла нет, как и давать всему негативную оценку. У нас хорошие шансы на победу в Бундеслиге, хотя там плотная борьба. Нельзя сейчас заниматься самокопанием. Мы сыграем в чемпионате в субботу, а затем – всегда есть ответный матч.

Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но я в футболе сталкивался с невероятными вещами, через многое прошел. У нас есть обязанность отдать все силы во второй игре, попробовать все варианты и показать нашим фанатам, что мы не убиты горем, что мы не сдаемся, что мы сделаем все возможное во втором матче», – сказал генеральный директор «Баварии».