Кан о 0:3 с «Ман Сити»: «Нельзя заниматься самокопанием. У «Баварии» хорошие шансы на победу в Бундеслиге. А в ЛЧ всегда есть ответный матч»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Оливер Кан призвал «Баварию» приложить все силы, чтобы отыграться после 0:3 с «Ман Сити».

«Разумеется, мы разочарованы. Думаю, мы иначе себе представляли матч против такой команды, как «Манчестер Сити». Это явно команда мирового уровня, если не лучшая команда Европы на данный момент.

В футболе главное результат, именно результат важнее всего. Но нужно учитывать и другие вещи.

У нас были моменты. Мы хорошо начали матч, создавали опасные ситуации, которые могли привести к первому голу. Мы пропустили в результате дальнего удара.

Во втором тайме мы играли очень хорошо, имели несколько возможностей сравнять счет.

На таком уровне и в матче против такой команды нельзя ничего позволять сопернику. Даже на сотую долю секунды нельзя опаздывать к мячу. За любые ошибки наказывают. И произошло именно это.

При 0:2 у нас были большие проблемы, затем счет стал 0:3. При 0:2 или 0:3 я сказал Хасану Салихамиджичу, который сидел рядом со мной: «Нам надо забить. В футболе все возможно».

Жаловаться смысла нет, как и давать всему негативную оценку. У нас хорошие шансы на победу в Бундеслиге, хотя там плотная борьба. Нельзя сейчас заниматься самокопанием. Мы сыграем в чемпионате в субботу, а затем – всегда есть ответный матч.

Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но я в футболе сталкивался с невероятными вещами, через многое прошел. У нас есть обязанность отдать все силы во второй игре, попробовать все варианты и показать нашим фанатам, что мы не убиты горем, что мы не сдаемся, что мы сделаем все возможное во втором матче», – сказал генеральный директор «Баварии».

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29 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ответ #SharkTeam
Слушай ты сам начал чето про удачу будто Сити не наиграл на 3-0, а ему повезло. Но он наиграл и даже больше безо всякой удачи, это гостям удача помогла не получить больше, а ты тут оправдательные простыни пишешь.
"будто Сити не наиграл на 3-0, а ему повезло."
Я такого не говорил и даже близко не имел в виду.
"безо всякой удачи"
Так в футболе не бывает в принципе.
"ты тут оправдательные простыни пишешь"
Пока даже не начинал. Да и нет у меня причин оправдывать кого-то. Я за Сити в этой паре.
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Тьерри Анри1214
Кан - очередной пример, когда великий игрок оказывается несостоятелен в человеческом плане.
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Горемычный Рибери
Если бы Нагеля уволили до матча с ПСЖ,то Тухель вместе с Хасаном который тестикулы чешет и Канном и им проиграли бы.В музее уже места нет для серебряных салатниц.
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Ман Сити
Автократ Кан вон
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Акыл Сатыбалдиев
Мужики не забываем что это ЛЧ, здесь всё невозможное возможно, сколько камбэков было после похорон в первых матчах, помнится на Камп Ноу Барселона разгромила Ливерпуль 3:0, Месси забил шикарный гол со штрафного, Суарес праздновал после забитого гола своей бывшей команде, ну казалось бы всё, теперь Барса точно пройдёт в финал, но что было потом на Энфилде все помнят..конечно Сити уже по опыту прошлых выступлений в ЛЧ будет пытаться не повторять прежние ошибки, но кто знает что произойдёт на Альянц арене
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#SharkTeam
Ответ Полуэктов Пётр
А если бы не сопутствовала, то могли бы скромно выиграть 2:1 (как xG распределились, например). Всё это относительно. Я имел в виду всего 2 вещи: 1. Это уже случилось и никакими словами этого не исправить. 2. Бавария по игре была конечно же слабее Сити, но не на столько, чтобы забухать с горя. Вполне допускаю, что погода тоже сыграла свою роль на табло (только не надо это читать как "проиграли из-за погоды", ибо я не так сказал). И крайне странно в соседней теме читать фразы в стиле "А что, дождь только на половине Баварии шел?". Таких лютых ливней (которые еще и так долго идут при такой интенсивности) можно за целый год вообще ни одного не встретить, а для Англии это обычный вторник.
Слушай ты сам начал чето про удачу будто Сити не наиграл на 3-0, а ему повезло. Но он наиграл и даже больше безо всякой удачи, это гостям удача помогла не получить больше, а ты тут оправдательные простыни пишешь.
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Пирс Морган
Всегда есть ответный матч, чтобы гребануть еще
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Полуэктов Пётр
Ответ danik 258808
да толку с владения, если сам Сити играл вторым номером
С самого по себе владения толку не так и много.
Просто между "ужасно" и "отлично" тоже есть промежуточные состояния.
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danik 258808
Ответ Полуэктов Пётр
Ну если "быть ужасной" - это больше владеть мячом в гостях на Этихаде, создать несколько хороших моментов, то да, были ужасны. Всё плохо стало только после третьего гола. Вы почему-то выбрали какую-то некую странную точку отсчета, в которой Бавария будто явный фаворит, а если она этого на поле не подтверждает, то это прям УЖАСНАЯ ИГРА. Но я напомню, что коэф на победу Сити был 1.65, а на Баварию 5.2 Это перекос в пользу Сити даже больше, чем сегодня в пользу Реала, даже учитывая то, в каком ужасном состоянии пребывает Челси. Всё это говорит лишь о том, что всем очевидно то, какая Сити лютая машина, особенно у себя дома.
да толку с владения, если сам Сити играл вторым номером
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v.belorussky
Ответ Jor Hakobyan
Будет справедливо если и БЛ не возьмём.
Респект адекватным фанам баварии!
+6
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+6
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uchiyamada
да уж какое тут самокопание! У Баварии топ-состав, Бавария должна побеждать в каждом матче! Пора принимать кадровые решения, Томас, на выход. У вас же с Хасаном такая логика, да?
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Klaus
похоже кана волнует лишь бундеслига
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Rokamadur
ага, пргадил все с увольнением юлика, теперь пусть займется самокопанием
+1
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blaugrana_man
Просто ору)))))
Руководство Баварии, когда команда вылетает из ЛЧ: всё нормально, у нас хорошие шансы на Бундеслигу (какой там раз подряд 141й?)

Руководство Баварии, когда отстаёт на 1 очко от 1 места в чемпионате: увольняем нахрен тренера 141я подряд бундеслига под угрозой, мы в дерьме

Просто 🤡🤡🤡

Интересно как там спится херру Румменигге, или он сон теряет только от Барселоны?)))
+19
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+19
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Jor Hakobyan
Будет справедливо если и БЛ не возьмём.
+21
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Jor Hakobyan
Да пошёл ты со своим ответным матчем. Испортил закат сезона.
+3
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+3
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Ketanest
Уверен,что Нагельсман не проиграл бы вчера 3:0 . Облажались Кан с Хасаном. Бавария медленно, но верно превращается в европейского середняка
+1
-1
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Typizza
Кан и Хасан тренера "вовремя" поменяли, теперь пожинают плоды.
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Fona
Если заниматься самокопанием, то тогда можно докопать до дна и встретиться с руководством Баварии, поэтому не надо
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Полуэктов Пётр
Ответ #SharkTeam
Если бы Сити еще и удача сопутствовала, то забили бы раза в два больше. Несколько раз в штрафной мюнхена была паника, но до гола не дошло
А если бы не сопутствовала, то могли бы скромно выиграть 2:1 (как xG распределились, например).
Всё это относительно. Я имел в виду всего 2 вещи:
1. Это уже случилось и никакими словами этого не исправить.
2. Бавария по игре была конечно же слабее Сити, но не на столько, чтобы забухать с горя. Вполне допускаю, что погода тоже сыграла свою роль на табло (только не надо это читать как "проиграли из-за погоды", ибо я не так сказал). И крайне странно в соседней теме читать фразы в стиле "А что, дождь только на половине Баварии шел?". Таких лютых ливней (которые еще и так долго идут при такой интенсивности) можно за целый год вообще ни одного не встретить, а для Англии это обычный вторник.
0
-3
-3
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sacha2
Меняя тренера, чинуши Баварии хотели встряхнуть игроков перед матчами в ЛЧ... похоже, что всё получилось наоборот.
+2
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Полуэктов Пётр
Ответ danik 258808
после первого гола Бавария была ужасана
Ну если "быть ужасной" - это больше владеть мячом в гостях на Этихаде, создать несколько хороших моментов, то да, были ужасны.
Всё плохо стало только после третьего гола.
Вы почему-то выбрали какую-то некую странную точку отсчета, в которой Бавария будто явный фаворит, а если она этого на поле не подтверждает, то это прям УЖАСНАЯ ИГРА. Но я напомню, что коэф на победу Сити был 1.65, а на Баварию 5.2
Это перекос в пользу Сити даже больше, чем сегодня в пользу Реала, даже учитывая то, в каком ужасном состоянии пребывает Челси.
Всё это говорит лишь о том, что всем очевидно то, какая Сити лютая машина, особенно у себя дома.
+1
-1
0
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#SharkTeam
Ответ Полуэктов Пётр
Ну а что им теперь делать то? Ну проиграли, это ужасно. Но сейчас же этого никак не исправить. Нет таких слов или действий сейчас, которые всё наладят. По игре, кстати, Бавария вполне себе смотрелась. Сити сейчас - это просто машина + помимо отличной команды там и удача им тоже сопутствовала. Нет повода бегать по кругу с криками "всё пропало!!!"
Если бы Сити еще и удача сопутствовала, то забили бы раза в два больше. Несколько раз в штрафной мюнхена была паника, но до гола не дошло
+2
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sorinula67
Ничего не имею против Тухеля, но при Нагельсмане команда мощно шла в ЛЧ, нужно было хотя бы дать закончить сезон, а там зови кого хочешь. В Бундеслиге тоже было неплохо. Вот теперь Кан, Хасан чешите репы, что делать, как быть...
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danik 258808
Ответ Полуэктов Пётр
Ну а что им теперь делать то? Ну проиграли, это ужасно. Но сейчас же этого никак не исправить. Нет таких слов или действий сейчас, которые всё наладят. По игре, кстати, Бавария вполне себе смотрелась. Сити сейчас - это просто машина + помимо отличной команды там и удача им тоже сопутствовала. Нет повода бегать по кругу с криками "всё пропало!!!"
после первого гола Бавария была ужасана
+3
-1
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