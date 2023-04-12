Кан о 0:3 с «Ман Сити»: «Нельзя заниматься самокопанием. У «Баварии» хорошие шансы на победу в Бундеслиге. А в ЛЧ всегда есть ответный матч»
Оливер Кан призвал «Баварию» приложить все силы, чтобы отыграться после 0:3 с «Ман Сити».
«Разумеется, мы разочарованы. Думаю, мы иначе себе представляли матч против такой команды, как «Манчестер Сити». Это явно команда мирового уровня, если не лучшая команда Европы на данный момент.
В футболе главное результат, именно результат важнее всего. Но нужно учитывать и другие вещи.
У нас были моменты. Мы хорошо начали матч, создавали опасные ситуации, которые могли привести к первому голу. Мы пропустили в результате дальнего удара.
Во втором тайме мы играли очень хорошо, имели несколько возможностей сравнять счет.
На таком уровне и в матче против такой команды нельзя ничего позволять сопернику. Даже на сотую долю секунды нельзя опаздывать к мячу. За любые ошибки наказывают. И произошло именно это.
При 0:2 у нас были большие проблемы, затем счет стал 0:3. При 0:2 или 0:3 я сказал Хасану Салихамиджичу, который сидел рядом со мной: «Нам надо забить. В футболе все возможно».
Жаловаться смысла нет, как и давать всему негативную оценку. У нас хорошие шансы на победу в Бундеслиге, хотя там плотная борьба. Нельзя сейчас заниматься самокопанием. Мы сыграем в чемпионате в субботу, а затем – всегда есть ответный матч.
Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но я в футболе сталкивался с невероятными вещами, через многое прошел. У нас есть обязанность отдать все силы во второй игре, попробовать все варианты и показать нашим фанатам, что мы не убиты горем, что мы не сдаемся, что мы сделаем все возможное во втором матче», – сказал генеральный директор «Баварии».
Я такого не говорил и даже близко не имел в виду.
"безо всякой удачи"
Так в футболе не бывает в принципе.
"ты тут оправдательные простыни пишешь"
Пока даже не начинал. Да и нет у меня причин оправдывать кого-то. Я за Сити в этой паре.
Просто между "ужасно" и "отлично" тоже есть промежуточные состояния.
Руководство Баварии, когда команда вылетает из ЛЧ: всё нормально, у нас хорошие шансы на Бундеслигу (какой там раз подряд 141й?)
Руководство Баварии, когда отстаёт на 1 очко от 1 места в чемпионате: увольняем нахрен тренера 141я подряд бундеслига под угрозой, мы в дерьме
Просто 🤡🤡🤡
Интересно как там спится херру Румменигге, или он сон теряет только от Барселоны?)))
Всё это относительно. Я имел в виду всего 2 вещи:
1. Это уже случилось и никакими словами этого не исправить.
2. Бавария по игре была конечно же слабее Сити, но не на столько, чтобы забухать с горя. Вполне допускаю, что погода тоже сыграла свою роль на табло (только не надо это читать как "проиграли из-за погоды", ибо я не так сказал). И крайне странно в соседней теме читать фразы в стиле "А что, дождь только на половине Баварии шел?". Таких лютых ливней (которые еще и так долго идут при такой интенсивности) можно за целый год вообще ни одного не встретить, а для Англии это обычный вторник.
Всё плохо стало только после третьего гола.
Вы почему-то выбрали какую-то некую странную точку отсчета, в которой Бавария будто явный фаворит, а если она этого на поле не подтверждает, то это прям УЖАСНАЯ ИГРА. Но я напомню, что коэф на победу Сити был 1.65, а на Баварию 5.2
Это перекос в пользу Сити даже больше, чем сегодня в пользу Реала, даже учитывая то, в каком ужасном состоянии пребывает Челси.
Всё это говорит лишь о том, что всем очевидно то, какая Сити лютая машина, особенно у себя дома.