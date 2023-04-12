Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)
Садьо Мане может покинуть «Баварию» из-за конфликта с Лероем Сане.
Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо раздевалке после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиге чемпионов.
По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.
«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.
Я не думаю, что у Мане есть будущее в «Баварии» после этого сезона», – отметил корреспондент Sky Sport Deutschland.
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Мане в "Ливерпуле" — ангел, святой, кайф
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делаем выводы
Чуть ли не первый тур ?
Мне в принципе игрок неплохой, но он грубый на поле парень. Это ещё в играх АПЛ было видно.
А тут психанул в раздевалке. Хотя как там на самом деле было - неизвестно.