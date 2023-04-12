Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Томас Тухель Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане может покинуть «Баварию» из-за конфликта с Лероем Сане.

Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо раздевалке после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиге чемпионов.

По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.

«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.

Я не думаю, что у Мане есть будущее в «Баварии» после этого сезона», – отметил корреспондент Sky Sport Deutschland.

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92 комментария

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Wagner
Ответ Михо
Сане вчера был одним из лучших, Мане весь сезон никакой, логично было бы если бы Лерой дал ему пинка
Сане вчера запорол два выхода в один.
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Guillermo
Ух ты, насколько Мане темнее. Когда увидел фото рядом
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Иван Пименов
Ответ ПавелАвер
я считаю вообще уже перебор идёт в команде с чернышами. и косячат они знатно
Гальтье, ты ли это?
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Александр Никитин
набрали негритят по объявлению
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Виталий Желтоусов
В Баварии скандал за скандалом: Нойер, смена тренера...- теперь ещё и это... шмели вперёд к чемпионству!!!
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10ztv
Ответ Михо
Сане вчера был одним из лучших, Мане весь сезон никакой, логично было бы если бы Лерой дал ему пинка
сане мяч терял много, но остальные были приведениями
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Джамал Абакаров
Ответ Дмитрий Гудков
Париж его заберёт
Мане не белый и он Мусальманин. пока Гальтье будет тренировать ПСЖ мы вряд-ли там увидим Мане
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даня затевахин
Ответ Cearvm
Поразительно, как Мане сдал за один год. А все потому, что не хотел делить славу с Салахом. Но даже в кризисный сезон Салах оказался сильнее. Так сразу и не скажешь, кому Мане подойдет с потерей скорости и такими скандалами.
Я в шоке. Манэ просто бомба игрок. Что случилось? Я вчера думал, что он в основе выйдет за Баварию... Он был лучшим игроком Ливерпуля
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Kimmich Scream
Ответ Red_Marlboro_
Садьо Мане может покинуть «Баварию» из-за конфликта с Лероем Сане,напомним что совсем недавно команду покинул Юлиан Нагельсмане из-за разногласий с Салихамиджичем Хасане
Из-за каких разногласий, что ты выдумаешь, Петя, нигде информации о разногласиях не было
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udod
Ответ Syndycate
Сложно будет его спихнуть с личкой в 20 млн
аренда в Ливер
зарплата 50 на 50)
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kacnep
Мане до "Ливерпуля" — токсик и хам
Мане в "Ливерпуле" — ангел, святой, кайф
Мане после "Ливерпуля" — токсик и хам

делаем выводы
+1
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Горемычный Рибери
Да БАВАРИЯ в конкретной психологической яме.Большое спасибо Хасану который тестикулы чешет.
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Dr.aydar
А сколько у нас восхищались этим игроком, который мыл туалеты в мечети и ходил с разбитым айфоном
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OldRedWhite
Ответ Jlaw
Мне почему то вспомнилось как Тухлый дрался с Конте
Было весело )))
Чуть ли не первый тур ?
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Ivan Ivanych
Че-то этот мак@к прям как с цепи сорвался, что с ним происходит?
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udod
Ответ Дмитрий Агалаков
Скандалов такого уровня в Баварии не было с середины 90-х.
да ладно, когда то и Рибери втащил Роббену
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Jlaw
Ответ Криштиану Роналду
Напоследок еще и Тухеля ушатает.
Мне почему то вспомнилось как Тухлый дрался с Конте
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OldRedWhite
Ответ Криштиану Роналду
Напоследок еще и Тухеля ушатает.
Тебе, снежок, нет никакого дела до наших разборок !
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Дмитрий Гудков
Ответ 10ztv
гальтье только белых берет
Я и говорю, Мане за коренного пойдет
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Syndycate
Сложно будет его спихнуть с личкой в 20 млн
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Ваня Солодовников
Ответ v.belorussky
Свою чашку бавария заберет, скринь. А то, что остальные команды в германии - дно, это факт.
Дно? То есть в Испании команды сильнее? Те же Боруссия и Лейпциг уходят дальше, чем барса, Атлетико и Севилья. Про Италию сложно говорить, у них сетка слабая, что Наполи, что Милан, могли бы отскочить от той же Боруссии
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FanLFC
Ответ Владимир Владимирович
Ну собственно Ливерпуль ещё больше сдал без Мане
Ливерпуль сдал не без Мане, а без Фабиньо, Хендерсона, Тьяго и других полузащитников, которые проводили топовые матчи в прошлом сезоне
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Это Лынник
Ответ Cearvm
Поразительно, как Мане сдал за один год. А все потому, что не хотел делить славу с Салахом. Но даже в кризисный сезон Салах оказался сильнее. Так сразу и не скажешь, кому Мане подойдет с потерей скорости и такими скандалами.
Поразительно, как за один неполный год сдал Ливерпуль.
Мне в принципе игрок неплохой, но он грубый на поле парень. Это ещё в играх АПЛ было видно.
А тут психанул в раздевалке. Хотя как там на самом деле было - неизвестно.
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Манковский
Мане вроде всегда скромным и уважительным был. Баварка превратилась в ПСЖ немецкого разлива.
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Bohdan Kravets
Ответ Fona
Мане за год очень сильно разочаровал, будто продали его брата из Африки. Полагаю, что это магия Клопа, и лучше его игроков вообще не брать, он выжимает из них максимум и дальше они не особо пригодны. Учитывая, что он самый высокооплачиваемый игрок команды, то нужно его сливать при первой возможности
некоторые игроки из Боруссии достойно себя в показали в других клубах, как те же Гюндоган или Левандовски. Думаю, здесь дело в том, что Клопп в целом выжал максимум с того чемпионского Ливерпуля, поэтому практически никто и не показывает прежний уровень
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