Мане вряд ли останется в «Баварии» после конфликта с Сане (Флориан Плеттенберг)

Садьо Мане может покинуть «Баварию» из-за конфликта с Лероем Сане.

Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо раздевалке после поражения от « » (0:3) в первом матче 1/4 финала .

По данным Флориана Плеттенберга, « » не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.

«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.

Я не думаю, что у Мане есть будущее в «Баварии» после этого сезона», – отметил корреспондент Sky Sport Deutschland.