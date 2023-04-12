Дитмар Хаманн: «Зоммер чуть не забил себе через 20 минут – вот тут и появляется мандраж. Ян слишком часто выпадает из игры в важных матчах, он не вариант для «Баварии»

Дитмар Хаманн считает, что у «Баварии» были проблемы с «Ман Сити» (0:3) из-за ее вратаря.

«Вратарь был совершенно не в своей тарелке. [Проблемы Упамекано] во многом обусловлены игрой голкипера.

Когда у центрального защитника есть малейшее волнение, нужно, чтобы надежность обеспечивал вратарь.

Вы едете в . Вы знаете, что многое должно сложиться в вашу пользу для того, чтобы результат был положительным. А ваш вратарь через двадцать минут чуть сам себе не забивает. Вот тут-то и появляется мандраж.

Меня не волнуют его сэйвы! Он в воротах именно для того, чтобы их совершать, ему платят за то, чтобы ловить мяч!

Вратарь и в этом матче, и вообще в последние недели создавал нестабильность в команде. Я думал после его подписания, что он сможет [заменить ], но теперь вынужден пересмотреть свою позицию. Я не думаю, что для «Баварии» он подходящий вариант на следующий сезон, слишком уж часто он в важных матчах выпадает из игры», – заявил экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky.