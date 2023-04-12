Дитмар Хаманн: «Зоммер чуть не забил себе через 20 минут – вот тут и появляется мандраж. Ян слишком часто выпадает из игры в важных матчах, он не вариант для «Баварии»

Теги Бавария Мануэль Нойер Манчестер Сити Дитмар Хаманн бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Дайо Упамекано Футбол

Дитмар Хаманн считает, что у «Баварии» были проблемы с «Ман Сити» (0:3) из-за ее вратаря.

«Вратарь был совершенно не в своей тарелке. [Проблемы Упамекано] во многом обусловлены игрой голкипера.

Когда у центрального защитника есть малейшее волнение, нужно, чтобы надежность обеспечивал вратарь.

Вы едете в Манчестер. Вы знаете, что многое должно сложиться в вашу пользу для того, чтобы результат был положительным. А ваш вратарь через двадцать минут чуть сам себе не забивает. Вот тут-то и появляется мандраж.

Меня не волнуют его сэйвы! Он в воротах именно для того, чтобы их совершать, ему платят за то, чтобы ловить мяч!

Вратарь и в этом матче, и вообще в последние недели создавал нестабильность в команде. Я думал после его подписания, что он сможет [заменить Нойера], но теперь вынужден пересмотреть свою позицию. Я не думаю, что для «Баварии» он подходящий вариант на следующий сезон, слишком уж часто он в важных матчах выпадает из игры», – заявил экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superduper
Ну после Нойера, который на неплохом уровне полевым может быть, Зоммер конечно уступает в построении командной игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
receb1907
Согласен с ним, после его фейлов команда попала в мандраж. не было уверенности играть назад, Зоммер хороший вратарь с отличной реакцией, но у него проблемы с выходом и с игрой ногами. В матче ПСЖ тоже повезло Баварии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Хаманн вообще вратарей не уважает. Чтоб мячи ловили, обязанность. А сколько Бавария забила вчера? А ни фига Бавария не забила. Тоже Зоммер виноват?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ Абдул Абакаев
по факту Зоммер спас мюнхенцев от охапки мячей
По факту он мандражирует в каждом матче.Вчера несколько раз чуть не привёз,с ПСЖ чуть не привёз.Дитмар Хаманн все правильно говорит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Зоммер герой матча, но в словах Хаманна есть правды. Во первых очень часто играют пас назад игроки Баварии и при пасе Зоммера он всегда неуверенно себя ведёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Да хватит нести ересь. Сити тупо сильнее, а Бавария с прошлого года показывает посредственную игру. Не похожи мюнхенцы сами на себя
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ян Зоммер было дико неуверен в игре с ногой и на выходах, эта нервозность передалась и защитникам. Вот про это Хаманн говорит, это я к комменатором ниже говорю.

То что на ленточке Зоммер пару раз потащил не отменяет его очень нервозную игру.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ <~Inter~>
А где комментарии Кана и Хасана? Интереснее всего, что они сказали. Это ведь они снимали тренера с аргументацией, что с Нагельсманном не было веры в победах во всех турнирах. То ли дело сейчас спустя 3 недели после назначения Тухеля клуб вылетел из кубка Германии и практически не имеет шансов в ответной игре
Если так хотели Тухеля, то могли бы подождать до лета, т.к. он бы никуда не ушёл, потому что, кроме Тоттенхэма, мест не было. Тухель, проведя предсезонку и купив нужных игроков, может добиться успеха, но пока что смена тренера выглядит идиотским решением.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCBayern_2013
Ответ хавбек+
да там все неуверенные были, руководство опасаясь порки меняет тренера в надежде на чудо, само чудо ещё до матча занимает позу андердога, Мюллер прячется на скамейке, и Киммих после матча, словами "что оказывается можем то играть с сити на равных" намекает что не верил в себя до игры
Не знаю почему Тухель не выпустил Мюллера, у него в 33 года импакта в атаке больше, чем у Мане и Гнабри вместе взятых.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
виноваты все, но не Тухель)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sacha2
...им бы Кепу в ворота. Тогда Ян показался бы раем земным:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killmeporch
Объясните откуда такой хейт в его сторону? Номер же тоже не самым лучшим образом в этом году играл, хотя я правда только ЧМ смотрел. Где гарантии что Нойер вытащил бы те удары которые Зоммер отбил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sacha2
...за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Один - в травме, а второй как бы в кармане, в аренде. А этот - третий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
да там все неуверенные были, руководство опасаясь порки меняет тренера в надежде на чудо, само чудо ещё до матча занимает позу андердога, Мюллер прячется на скамейке, и Киммих после матча, словами "что оказывается можем то играть с сити на равных" намекает что не верил в себя до игры
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Раткович
Да Ян вроде как раз единственный кто вообще играл,если бы не он там минимум 5-0 вырисовывалось
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brt202
в каждой стране есть свои мостовые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Началась игра - ищем крайнего
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
кариус как вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
А где комментарии Кана и Хасана? Интереснее всего, что они сказали. Это ведь они снимали тренера с аргументацией, что с Нагельсманном не было веры в победах во всех турнирах. То ли дело сейчас спустя 3 недели после назначения Тухеля клуб вылетел из кубка Германии и практически не имеет шансов в ответной игре
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
по факту Зоммер спас мюнхенцев от охапки мячей
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыло советов
Без него было 5:0 как минимум
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий