Диаш с 9 баллами из 10 – лучший игрок матча «Сити» и «Баварии» по версии Sky Sports. Худшие – Упамекано и Мусиала с 4 баллами

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Sky Sports выставил оценки игрокам «Баварии» и «Манчестер Сити» за матч в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» со счетом 3:0.

Среди игроков «Манчестер Сити» наивысшую оценку получил Рубен Диаш – 9 баллов из 10.

По 8 баллов получили Эдерсон, Натан Аке, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Джек Грилиш.

По 7 баллов у Мануэля Аканджи, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана, Эрлинга Холанда и вышедшего на замену Хулиана Альвареса.

Самую высокую оценку среди игроков «Баварии» получил Йозуа Киммих – 8 баллов из 10. По 7 баллов – у Яна Зоммера, Леона Горетцки и Лероя Сане.

По 6 баллов получили Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман и вышедший на замену Садьо Мане, по 5 баллов – Бенжамен Павар и Серж Гнабри.

Самые низкие оценки за матч у Джамала Мусиалы и Дайо Упамекано – 4 балла из 10.

Ответный матч «Баварии» против «Манчестер Сити» пройдет на «Альянц-Арене» 19 апреля.

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15 комментариев

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Jeksan
Ответ Ман Сити
Мусиала за что его вообще так пиарят
Молодые игроки часто нестабильны, здесь новости нет. Но игрок большого незаурядного таланта
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Boris Chernogorodov
Холланд слишком слабо сыграл)
Всего лишь гол+пас
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pascha
Во всех матчах баварии, что довелось видеть, мусиала играл как говнарь
+1
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+1
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B_Boris
Ответ Андрей Хенто
По мне так лучшим был Бернарду Силва, но видимо из-за желтой карточки занизили ему оценку. Поиздевался над быстроногим Дэвисом знатно.
Дэвис аж сдох и его заменили
+1
0
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Obdob
Диаш заслужил. Просто эталоно заблокировал тот удар Горетцки.
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Михо
Напрасно так низко Мусиалу оценили, он старался, обострял, хорошо пробил когда Диаш заблокировал. Точно сыграл лучше Упамекано, которому вообще -1 нужно ставить
+5
0
+5
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Кузя Гитарист
Ответ Ман Сити
Мусиала за что его вообще так пиарят
За действия на поле , но вчера Джамал играл очень слабо
+1
0
+1
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Ман Сити
Мусиала за что его вообще так пиарят
+5
-3
+2
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Владислав Бегагаев
Ответ Barca_mania
И кто-то ещё считает Мусиалу лучше Гави?)
Ну Мусиала хотя бы в 1/4 лч играет, когда другой борец только в группе появлялся
+1
-3
-2
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Дмитрий Гудков
Ложный опорник Стоунз удивил
+1
0
+1
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
И кто-то ещё считает Мусиалу лучше Гави?)
Не суй сюда самого грязного игрока
+5
-6
-1
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error505
Ответ Barca_mania
И кто-то ещё считает Мусиалу лучше Гави?)
Гави как-то не был замечен, когда с Баварией играл, также как Барса в плей-офф ЛЧ в матче с Сити
+2
-5
-3
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Андрей Хенто
По мне так лучшим был Бернарду Силва, но видимо из-за желтой карточки занизили ему оценку. Поиздевался над быстроногим Дэвисом знатно.
+11
-1
+10
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Пирс Морган
Лучшие атакующие действия Мане в сезоне - дал в морду Сане
+16
-1
+15
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Barca_mania
И кто-то ещё считает Мусиалу лучше Гави?)
+5
-9
-4
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