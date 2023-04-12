Диаш с 9 баллами из 10 – лучший игрок матча «Сити» и «Баварии» по версии Sky Sports. Худшие – Упамекано и Мусиала с 4 баллами
Sky Sports выставил оценки игрокам «Баварии» и «Манчестер Сити» за матч в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» со счетом 3:0.
Среди игроков «Манчестер Сити» наивысшую оценку получил Рубен Диаш – 9 баллов из 10.
По 8 баллов получили Эдерсон, Натан Аке, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Джек Грилиш.
По 7 баллов у Мануэля Аканджи, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана, Эрлинга Холанда и вышедшего на замену Хулиана Альвареса.
Самую высокую оценку среди игроков «Баварии» получил Йозуа Киммих – 8 баллов из 10. По 7 баллов – у Яна Зоммера, Леона Горетцки и Лероя Сане.
По 6 баллов получили Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман и вышедший на замену Садьо Мане, по 5 баллов – Бенжамен Павар и Серж Гнабри.
Самые низкие оценки за матч у Джамала Мусиалы и Дайо Упамекано – 4 балла из 10.
Ответный матч «Баварии» против «Манчестер Сити» пройдет на «Альянц-Арене» 19 апреля.
Всего лишь гол+пас