Жозе Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии

Как сообщает Corriere dello Sport, с тренером «Ромы» напрямую связались представители правительства .

Португальцу предложили соглашение на 2 года с зарплатой 60 млн евро за сезон. 60-летнему специалисту предложили возглавить одну из трех команд на выбор: сборную Саудовской Аравии, « », где играет нападающий , или « », выступающий во втором по силе дивизионе страны.

При этом будет иметь возможность расторгнуть контракт после первого сезона по своему желанию. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.

Моуринью обдумывает это предложение. Тем не менее на данный момент он намерен остаться в «Роме».