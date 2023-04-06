Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии – в сборной или «Аль-Насре» Роналду на выбор. Жозе думает
Жозе Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии
Как сообщает Corriere dello Sport, с тренером «Ромы» напрямую связались представители правительства Саудовской Аравии.
Португальцу предложили соглашение на 2 года с зарплатой 60 млн евро за сезон. 60-летнему специалисту предложили возглавить одну из трех команд на выбор: сборную Саудовской Аравии, «Аль-Наср», где играет нападающий Криштиану Роналду, или «Аль-Ахли», выступающий во втором по силе дивизионе страны.
При этом Жозе будет иметь возможность расторгнуть контракт после первого сезона по своему желанию. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.
Моуринью обдумывает это предложение. Тем не менее на данный момент он намерен остаться в «Роме».
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