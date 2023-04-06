Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии – в сборной или «Аль-Насре» Роналду на выбор. Жозе думает

Теги Рома Криштиану Роналду Жозе Моуринью серия А Италия Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда деньги Футбол

Жозе Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии

Как сообщает Corriere dello Sport, с тренером «Ромы» напрямую связались представители правительства Саудовской Аравии.

Португальцу предложили соглашение на 2 года с зарплатой 60 млн евро за сезон. 60-летнему специалисту предложили возглавить одну из трех команд на выбор: сборную Саудовской Аравии, «Аль-Наср», где играет нападающий Криштиану Роналду, или «Аль-Ахли», выступающий во втором по силе дивизионе страны.

При этом Жозе будет иметь возможность расторгнуть контракт после первого сезона по своему желанию. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.

Моуринью обдумывает это предложение. Тем не менее на данный момент он намерен остаться в «Роме».

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Andrey77
интересно, это действительно развивает футбол?
Совершенно не развивает, это кратковременный эффект, а там потом опять всё затухнет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Весь португальский утиль из Европы сбагривают за огромные деньги в Саудовскую Аравию.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ krolik213
Откуда проросла эта странная привычка называть клубы, дополняя фамилией футболиста, который в ней играет? Монако Головина, Аль-Наср Роналду. Нечитабельный заголовок, я тупой конечно до безумия, ведь у меня лишь со второй попытки получилось прочитать, но все же. Нельзя написать: «Аль-Наср, в котором играет Роналду»?
Мне кажется это началось с Мальорки Карпина, тогда всем зашел такой прикол, но сейчас конечно уже бредово смотрится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey77
интересно, это действительно развивает футбол?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютик
Да че тут думать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кенни Маккормик
А что с заголовком? Типа я такой не вдуплил - его Роналду выберет куда идти, в свой клуб или в сборную? У вас с редакторами в последнее время полный ахтунг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcs
Ничего он не думает. Уже согласен. Цену набивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Кино Музыка
В сборной прикольней.
Сборная престижнее. Согласен. Да и работы меньше, а платят так же. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Иван Иванов
Почему нет? Как раз-таки богатые люди могут жить где угодно. Думаешь в Саудовской нет развлечений для богатых? Да конечно есть! Мусульмане будут жить в своём мире, а богачи будут жить в своём, зато например Моур за 2 года заработает в 10 раз больше, чем в Европе. Разница есть, не так ли?
Она есть, но она минимальна. У Жозе есть и сто миллионов и наверное двести. Ему предлагают потерять несколько лет жизни, чтобы вместо очень много денег у него стало ну оочень много денег. Это не стоит того. Я соглашусь что можно нырнуть в песок месяцев на девять, сорвать куш, но не более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Paletsky
а вот и пенсионный фонд )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмиль Джафаров
Ответ krolik213
Откуда проросла эта странная привычка называть клубы, дополняя фамилией футболиста, который в ней играет? Монако Головина, Аль-Наср Роналду. Нечитабельный заголовок, я тупой конечно до безумия, ведь у меня лишь со второй попытки получилось прочитать, но все же. Нельзя написать: «Аль-Наср, в котором играет Роналду»?
Форточку откройте )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ гилберт
Богатым людям нет смысла ехать в пески.
Почему нет? Как раз-таки богатые люди могут жить где угодно. Думаешь в Саудовской нет развлечений для богатых? Да конечно есть! Мусульмане будут жить в своём мире, а богачи будут жить в своём, зато например Моур за 2 года заработает в 10 раз больше, чем в Европе. Разница есть, не так ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zapkov Konstantin
14м рублей в день. можно мне потренировать? готов через месяц подать в отставку за то, что не выполнил свои обязанности
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ универсал78
ну потом что с командами происходит? интересовался?
Ничего плохого с ними не происходит, прекратите тиражировать дурацкие мифы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Ответ Papa Paolo
И кальян
И верблюда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Мохнатый55
С МЮ и Тоттенхэмом все выиграл?
Прекратите придуриваться, откройте список его трофеев. С МЮ была Лига Европы, с Тоттенхэмом ничего выиграть нельзя, как показывает практика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Народная примета: если зовут в саудовскую Аравию ,то пора заканчивать с футболом как в случае с Роналду и Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Жозе не думай, или. Если уволят, неустойки хватит до конца жизни. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Sevuska
А ведь что-то есть в Хосе арабского , да и в халате на верблюде я его очень хорошо представляю 👍 Эдакий Ходжа Насреддин 😊
Так у всех португальцев и испанцев есть что-то арабское.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Путятин
на кой ему евры. юани надо брать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вондроушова
Ответ krolik213
Откуда проросла эта странная привычка называть клубы, дополняя фамилией футболиста, который в ней играет? Монако Головина, Аль-Наср Роналду. Нечитабельный заголовок, я тупой конечно до безумия, ведь у меня лишь со второй попытки получилось прочитать, но все же. Нельзя написать: «Аль-Наср, в котором играет Роналду»?
Это фишка Спортса, всегда интересно читать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1978
Ответ Tigo_Volchara93
Моур на то и Моур, своих на пол пути не бросает Forza Roma ❤️🇮🇹
За деньги он готов на все, тем более сейчас когда он сбитый лётчик
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Ответ Tigo_Volchara93
Моур на то и Моур, своих на пол пути не бросает Forza Roma ❤️🇮🇹
Все верно. Кого бросили - тот не свой. Ауф!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ DonaldBrashear 2.0
вроде з/п зарплата Моуриньо чистыми в Роме 7,5 миллиона евро. зачем предлагать 60 миллионов евро в год, когда можно предложить 20, например, это уже огромные деньги, любой бы согласился. утка на мой взгляд, новость. не вижу особого смысла так много переплачивать.
Так за 20 он может и не пойти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Александр Бабуев
Не, ну соглашаться надо, денег поднять, хотя у него и так с ними все в порядке, но после этого вояжа спокойно найдет клуб в Европе. Все-таки имя еще работает.
Богатым людям нет смысла ехать в пески.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий