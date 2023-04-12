«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера

Теги Криштиану Роналду отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

«Аль-Наср» предоставил тренеру Руди Гарсии один матч на исправление ситуации.

Под руководством французского специалиста команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Ранее появилась информация, что форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

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43 комментария

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gerr_max
Ответ Великий Алонсо
Равеныч, ты зачем себя плюсуешь с 10 аккаунтов? Пожалуюсь модераторам на тебя за мультиаккаунтинг.
Это ты что ли за мультиаккинг жалуешься!?

Да у тебя самого акков как грязи)))
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Игорь Климов
Ответ Andrew Petrov
узнаём Роню,истерики и шантаж как обычно входят в стоимость контракта🤣
Одинаково мы с тобой написали, и в одно время про этого Кринжа, значит всё правильно)
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10ztv
ждем интервью с пирсом морганом. наверное еще инфраструктура у аль насра хуже чем обещена, еда невкусная
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Павел Мельников
Гарсия не останется, это точно. Он по своей карьере больше европейский тренер, под конкретную звезду не подстраивается - странно даже его появление в СА, видимо, приоритеты поменял ))
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Игорь Климов
Кринж7 вошёл в свой привычный образ, дальше только истерики и шантаж руководства, а потом будет интервью Моргану)
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Andrew Petrov
узнаём Роню,истерики и шантаж как обычно входят в стоимость контракта🤣
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ljolik888
Ответ Великий Алонсо
Равеныч, ты зачем себя плюсуешь с 10 аккаунтов? Пожалуюсь модераторам на тебя за мультиаккаунтинг.
Человек правду написал , а ему за это минусуют . Странный народ !
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Игорь Климов
Ответ EminenceGrise
Не выпускать на поле Роналду - это залог успеха команды!
Да, это больше усиление команды!
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бек саидов
Ситация- это что?
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Игорь Климов
Ответ Абдул Абакаев
не тебе такие претензии кидать Алонсушка ты наша, юродивая!
Её уже зовут Алёнушка)
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инок
Реально так важно, что там в чемпионате Саудовской Аравии творится? Ну забивает там Криш, пусть развлекается под конец карьеры, зачем так серьезно то относиться
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Роналду сделает навес и начнет торговать фруктами
Бахчевой развал...очередного клуба🙃
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kunaguero
А есть уже кандидаты на замену, кого хочет видеть менеджером данного клуба Криштиану?
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skreamer
В следующем матче нужна гениальная ДУГА!
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skreamer
На три БАЛЛА?
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Пако
"Чёрная метка"!
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cektor
до прихода роналду занимали 1 место)
после ... ну вы поняли
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BeastI666I
если всем давать - сломается кровать...
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Мохнатый55
Интересно, а Гарсия доволен Роналду? Он забил 11 в 10 матчах, но 7 из этих голов были забиты середняку Дамаку и аутсайдеру Вехде. Оставшиеся 4 гола он забил в 8 матчах, причем два гола с пенальти.
+10
-1
+9
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Пирс Морган
Ответ EminenceGrise
Не выпускать на поле Роналду - это залог успеха команды!
Ну это было видно в матче Португалия - Швейцария, что греха таить
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Варлампий Варлампий
В чем исправление ситуации то? Они что валятся в таблице? Ну выиграют в следующем туре, а затем проиграют, ситуация не будет исправлена? Тут очевидно, если гелевый не забьет - тренер на выход
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EminenceGrise
Не выпускать на поле Роналду - это залог успеха команды!
+11
-3
+8
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10ztv
Ответ SaH4r.
разрушил три клуба подряд, единственный хет-трик кринжа в этом сезоне
+ сборная. Квадрупл получается
+9
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Абдул Абакаев
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
не тебе такие претензии кидать Алонсушка ты наша, юродивая!
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Великий Алонсо
Ответ Криштиану Роналду
В случае увольнения сразу стану играющим тренером на двойном окладе.
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