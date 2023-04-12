«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера
«Аль-Наср» предоставил тренеру Руди Гарсии один матч на исправление ситуации.
Под руководством французского специалиста команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.
Ранее появилась информация, что форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды.
Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.
Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс
Да у тебя самого акков как грязи)))
после ... ну вы поняли