«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера

«Аль-Наср» предоставил тренеру Руди Гарсии один матч на исправление ситуации.

Под руководством французского специалиста команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Ранее появилась информация, что форвард недоволен работой тренера и стилем игры команды.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет « », который находится на четвертом месте в чемпионате.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс