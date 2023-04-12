Александр Тихонов: «Советую всем не жать Дзюбе руку. Он ею на всю страну мастурбировал. Семаку повезло»

Александр Тихонов посоветовал всем не жать Артему Дзюбе руку.

Напомним, нападающий « » не пожал руку главному тренеру « » Сергею Семаку после матча. Позднее футболист сказал, что не увидел тренера.

«Семаку повезло, что не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.

Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.