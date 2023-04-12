Александр Тихонов: «Советую всем не жать Дзюбе руку. Он ею на всю страну мастурбировал. Семаку повезло»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Тихонов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Тихонов посоветовал всем не жать Артему Дзюбе руку.

Напомним, нападающий «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча. Позднее футболист сказал, что не увидел тренера.

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.

Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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59 комментариев

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Лжетрофеич
экий дурак... А что Васильев скажет?
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Hong Kil
Ответ Евлампий Шниперсон
Нет у Тихонова просто хватает ума оберегать свои видео от попадания в сеть....дзюба дерево что на поле что в жизни
Вы в жизни часто пересекались с Дзюбой? Или может быть на поле пересекались? Думаю нет. Вы составили свое мнение о Дзюбе на основе того, что пишут на заборе. Забор деревянный, если что.
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OldRedWhite
А ведь не посадили тогда Тихонова !
Страшно представить себе его интервью , если бы и он отсидел, как брат !
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Юрий Рябов
👍👍👍
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владимир семенов
Опа,ветка действующих и бывших онанистов)
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Сергей Уланов
Ответ Pb-SE
Только не рассказывайте Тихонову, но я думаю, что процентов 90 рук, которые он пожал, когда-нибудь делали то же самое, что и Дзюба. 10% оставим для левшей.
На всю страну делали?
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Chernoy
Если Тихонов правша, то задницу он скорее всего подмывает именно ей, так что
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Евлампий Шниперсон
Ответ pelevin78
Тихонов никогда не мастурбировал ? С точки зрения медицины, вижу здесь только два возможных диагноза - либо у Тихонова нет рук, либо нет члена
Нет у Тихонова просто хватает ума оберегать свои видео от попадания в сеть....дзюба дерево что на поле что в жизни
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Hong Kil
Печально когда взрослый человек комментирует такой контент. Никто не запрещает смотреть голых мужиков, но зачем об этом рассказывать на всю страну?
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pelevin78
Тихонов никогда не мастурбировал ? С точки зрения медицины, вижу здесь только два возможных диагноза - либо у Тихонова нет рук, либо нет члена
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Максим Пантелеев
Ответ А ты?
Коротко о том, почему спортивная журналистика мертва.
Дзюбы убил. Не было его полгода -начали говорить о футболе. Журналистам приходилось работать. Притащили - о футболе опять не говорят,а только о его паскудных выходках.
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Onion
Ответ дронреш
Скоро Российской журналистике придет конец походу
Так уже давно. Это не журналистика, а дерьмоеды.
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Onion
Дед все ещё в обойме, интересуется
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Советую всем стоматологам не обслуживать Тихонова
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savik-A.M.
Ответ Ярик01
А что, люди одной рукой удава душат? Нет способностей амбидекстра у русского человека что ли
Одной рукой "душили" только те кто руки-пальцы не ломали )
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Никому_никабельный
Ответ А ты?
Коротко о том, почему спортивная журналистика мертва.
А спортивный спортс ещё это у себя размещает
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Pb-SE
Ответ ТТД Бубнова
Не говорите ему, что в каждой руке, которую он жал был член ))
Причем во время рукопожатия.
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Zenit2013
Ответ Timbaland
Предлогаю всем мужикам страны перестать здороваться с помощью рук.
Предлагаешь перейти к dickопожатию?
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Pb-SE
Ответ Ярик01
А что, люди одной рукой удава душат? Нет способностей амбидекстра у русского человека что ли
Есть такая поговорка: "кто как хочет, тот так и др...т".
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MemoMoreno
Да капец! Каждый из нас этим занимается почти каждый день. Меня одно смутило - то, что он свой палец в одно место засовывал.
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Peter Parker
Ааа, так Тихонов из этих что ли, которые женщин в губы не целуют и так далее.
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Peter Parker
Ответ Гамарджоба Генацвале
В СССР мастурбации не было, как и секса.
Это неправда. Секс в Ссср был. Но дело это было ответственное, поэтому кого попало до него не допускали.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ярик01
Вот чем ты читаешь. Не глазами же, а каким местом? Александр. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Да все они дрочат
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Pertinax Gandi
Пожилой вроде человек. Спортивный вроде сайт...
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Ярик01
Ответ Кирилл.С-Пб
Тихонов расстегай совращал из тарасовской столовой, наверное ))) Да, Андрюха?
Вот чем ты читаешь. Не глазами же, а каким местом?
Александр. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону
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