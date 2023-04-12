Александр Тихонов: «Советую всем не жать Дзюбе руку. Он ею на всю страну мастурбировал. Семаку повезло»
Александр Тихонов посоветовал всем не жать Артему Дзюбе руку.
Напомним, нападающий «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча. Позднее футболист сказал, что не увидел тренера.
«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.
Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Страшно представить себе его интервью , если бы и он отсидел, как брат !
Александр. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону