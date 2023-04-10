«Дзюба все правильно сделал. Не захотел – не пожал. Он никому ничего не должен». Канчельскис об эпизоде с Семаком

Андрей Канчельскис поддержал Артема Дзюбу, не пожавшего руку Сергею Семаку.

Форвард « » не пожал руку главному тренеру «Зенита» после проигранного матча Мир (1:2).

«Все осуждения за то, что он не пожал руку Семаку, – глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен. Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку.

Не захотел – не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», – заявил бывший игрок сборной России.

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