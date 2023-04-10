«Дзюба все правильно сделал. Не захотел – не пожал. Он никому ничего не должен». Канчельскис об эпизоде с Семаком
Андрей Канчельскис поддержал Артема Дзюбу, не пожавшего руку Сергею Семаку.
Форвард «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» после проигранного матча Мир РПЛ (1:2).
«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, – глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен. Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку.
Не захотел – не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», – заявил бывший игрок сборной России.
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Дзюба 5 лет играл под руководством Семака. Элементарное уважение где? Тем более Семак сам идёт к тебе с протянутой, для приветствия, рукой. Любой уважающий себя человек пожмет протянутую руку, особенно если учесть, что Сергей Богданович в принципе ни с кем не конфликтует, добрый и отзывчивый человек.
Я всегда и во всём поддерживала Артёма, но вчерашнее меня просто повергло в ступор. Разачарована...
Я про Шалимова, Канчельскиса, Мостового, Колыванова, Кирьякова, Добровольского, Барсика
Там бы он пообежался!
Как вообще можно его всерьёз воспринимать и на серьёзных щах такую тему обсуждать? ) Ну давноже понятно, что Дзюба - это большой ребёнок, с обидками, со своей справедливостью и правдой, против которого постоянно весь мир идёт ))
Да, Дзюба этим явно подпортил и так-то непростые отношения с Семаком, а заодно и свою репутацию. Но это его выбор.
Если не проявлять уважение, по мнению Канчельскиса, правильно, то с ним самим тоже всё понятно.