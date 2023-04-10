«Дзюба все правильно сделал. Не захотел – не пожал. Он никому ничего не должен». Канчельскис об эпизоде с Семаком

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис поддержал Артема Дзюбу, не пожавшего руку Сергею Семаку.

Форвард «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» после проигранного матча Мир РПЛ (1:2).

«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, – глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен. Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку.

Не захотел – не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», – заявил бывший игрок сборной России.

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36 комментариев

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Юрий Синьков
Это не Дзюба а Семак не захотел пожать руку .боялся зашквариться
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Hong Kil
Порядочные люди вежливы не потому что кому то должны, а потому что дальновидны.
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Mixet.spb
Дзюба потерял уважение последних болельщиков, хотя о чём это я?) удачи ему, быть всеми ненавистным футболистом, который относится без уважения к клубам в которых играл..
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Андрей Приданов
Ответ Игорь Новиков
Интересно, Канчельскис много раз не жал руку Фергюсону? Думаю, там после первого же раза доходчиво все объяснили бы.
Так Дзюба ж не в команде Семака сейчас.
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AVKU
Никому не должен. И в регламент это не входит. Просто некрасиво.
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Наталья Ларионова
Сейчас на матче в прямом эфире это мусолят.
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justburn
Не захотел - не пожал, а мы захотели и высказали своё мнение о нём. Всё просто.
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1ce
В чем то логика есть. Можно вспомнить как Тедеско бежал ручкатся с Гончаренко. Но Гончаренко был явно не в настроении после поражения. Тут правда ситуация немного другая - Дзюба работал долгое время с Семаком и какое-то уважение должно быть. Скорее всего Дзюба сам себе накрутил и поверил в какие то байки про Семака но судя по интервью он так и не может внятно их обосновать.
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Наталья Ларионова
Канчелькис совсем уже умом тронулся? При чём тут вообще регламент?
Дзюба 5 лет играл под руководством Семака. Элементарное уважение где? Тем более Семак сам идёт к тебе с протянутой, для приветствия, рукой. Любой уважающий себя человек пожмет протянутую руку, особенно если учесть, что Сергей Богданович в принципе ни с кем не конфликтует, добрый и отзывчивый человек.
Я всегда и во всём поддерживала Артёма, но вчерашнее меня просто повергло в ступор. Разачарована...
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Ветер
Чего все так Дзюбу ополчились? Не пожал же культурно. А мог бы и в лицо плюнуть. Всé таки долгое проживание в культурной провинции, положительно на Артéме сказалось.
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Кржемилик
Ответ Spaten
Канчела неадекватный все сильнее и сильнее, есть там близкие, присмотреть за ним?
видать не спроста жена к Михайлову свинтила.
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artem saribekyan
Ответ Silent2006
В голове у Канчельскиса всё перемешалось. Одно дело - регламент, там и правда такие вещи не прописаны. Другое - уважение к своему бывшему тренеру и нынешнему сопернику. Если не проявлять уважение, по мнению Канчельскиса, правильно, то с ним самим тоже всё понятно.
Внятно и просто. Респект.
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Team_Coach
Стас Михайлов привет передает😂
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f0rmoceft
Не пожал и ладно, но зачем врать что «не видел, не слышал…»?
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Alex Alex
Дзюба бы в эту шайку писателей-интриганов и просто сказочных футболистов прекрасно влился.
Я про Шалимова, Канчельскиса, Мостового, Колыванова, Кирьякова, Добровольского, Барсика
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Бродяга-симпатяга
Дзюба еще культурный, Канчельскис бы тупо обоссал Семака и плюнул на макушку
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mean machine/
А никто и не говорит, что он в чем-то виноват. Просто все видели, как Дзюба взял и опустил сам себя.
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Князь из Питера
Ответ Рашпель793
Дзюба конечно ходячий генератор хайпа. Казалось бы и матч был хороший между хорошими командами, есть что обсудить, сам Дзюба правда в игре особо не отметился. Но одним действием после матча, он заставил говорить о себе больше, чем говорят о самом матче )) Как вообще можно его всерьёз воспринимать и на серьёзных щах такую тему обсуждать? ) Ну давноже понятно, что Дзюба - это большой ребёнок, с обидками, со своей справедливостью и правдой, против которого постоянно весь мир идёт ))
Петух в армии не служил.
Там бы он пообежался!
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Рашпель793
Дзюба конечно ходячий генератор хайпа. Казалось бы и матч был хороший между хорошими командами, есть что обсудить, сам Дзюба правда в игре особо не отметился. Но одним действием после матча, он заставил говорить о себе больше, чем говорят о самом матче ))
Как вообще можно его всерьёз воспринимать и на серьёзных щах такую тему обсуждать? ) Ну давноже понятно, что Дзюба - это большой ребёнок, с обидками, со своей справедливостью и правдой, против которого постоянно весь мир идёт ))
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Фантом
Ну вообще-то Канчельскис прав.

Да, Дзюба этим явно подпортил и так-то непростые отношения с Семаком, а заодно и свою репутацию. Но это его выбор.
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Dinamik1
Ошибка Семака что он жал руку дзюбе после того как он передергивал ствол.А теперь когда все улеглось этот колченогий футболер отвечает за то что его выкинули из команды.
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Bartez1986
в споре главных неадекватов росфутбола Канчельскис стремительно приближается к Мостовому, Терюшкову и Кавазашвили
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Игорь Новиков
Ответ Marat_NJL
Ну тогда уж не САФу, а условному Венгеру уместно говорить
Можно и Венера подставить. Но вообще, Андрей же не только за МЮ играл в АПЛ. Не знаю точно, но наверняка играл против МЮ и САФа тоже. И вот представьте - не жал САФу руку после работы с ним?
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Silent2006
В голове у Канчельскиса всё перемешалось. Одно дело - регламент, там и правда такие вещи не прописаны. Другое - уважение к своему бывшему тренеру и нынешнему сопернику.
Если не проявлять уважение, по мнению Канчельскиса, правильно, то с ним самим тоже всё понятно.
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Unnamed80
Огненное трио будет скоро, Мостовой, Канчелло и Зюбинатор. Будут аццки зажигать на матч тв
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