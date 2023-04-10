«Не стоит винить Артема. С возрастом даже у футболистов ухудшается зрение». Малафеев о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Вячеслав Малафеев Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Вячеслав Малафеев пошутил насчет того, что Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

34-летний форвард «Локомотива» не обратил внимания на главного тренера «Зенита», который после игры 22-го тура Мир РПЛ хотел встретиться с ним.

«Не стоит винить Артема.

С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал бывший вратарь петербуржцев, выложив видео момента.

Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davida Bürk
У всех кроме Семака.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Ну забыл ладошки побрить, а вы набросились на Темыча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Дзюба: поднимите мне веки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Так Дзюбу ещё никто не оскорблял!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авраам Линкольн
Ответ tm5pvbngvj
Популярная байка есть, что от мастурбации ухудшается зрение. Может это и не байка вовсе?)
так вот оно чё, ну это многое объясняет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Иван Тасминский
Что здесь написано? Не вижу. Кто-нибудь может сказать?
Не могу написать, волосы на руках мешают🤭
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
чудак год не играл, пришол в Локо и забивает пачками,так это может у других что то со зрением!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тасминский
Ответ tm5pvbngvj
Популярная байка есть, что от мастурбации ухудшается зрение. Может это и не байка вовсе?)
Что здесь написано? Не вижу. Кто-нибудь может сказать?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Популярная байка есть, что от мастурбации ухудшается зрение. Может это и не байка вовсе?)
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alessio Imperiale
Не Бразильский Бадибэк конечно, но тоже сойдёт))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OneDay
Не только зрение. Необратимые изменения в мозге происходят с возрастом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Зачет
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий