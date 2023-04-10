«Не стоит винить Артема. С возрастом даже у футболистов ухудшается зрение». Малафеев о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Вячеслав Малафеев пошутил насчет того, что Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

34-летний форвард « » не обратил внимания на главного тренера « », который после игры 22-го тура Мир хотел встретиться с ним.

«Не стоит винить .

С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал бывший вратарь петербуржцев, выложив видео момента.

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