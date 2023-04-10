«Не стоит винить Артема. С возрастом даже у футболистов ухудшается зрение». Малафеев о том, что Дзюба не пожал руку Семаку
Вячеслав Малафеев пошутил насчет того, что Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.
34-летний форвард «Локомотива» не обратил внимания на главного тренера «Зенита», который после игры 22-го тура Мир РПЛ хотел встретиться с ним.
«Не стоит винить Артема.
С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал бывший вратарь петербуржцев, выложив видео момента.
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