Игонин о Дзюбе и Семаке: «Мальчик и мужчина. Если бы Артем повзрослел, это помогло бы ему в карьере»

Алексей Игонин заявил, что отказ Артема Дзюбы пожать руку Сергею Семаку – детский поступок.

«Если бы в какой-то момент Дзюба вырос в плане житейской мудрости и повзрослел, то это сильно помогло бы ему в карьере.

К сожалению, такие мальчишеские поступки выдают в нем юношу, хотя, казалось бы, пора уже повзрослеть.

Ситуация с после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Я бы так это назвал.

Мудрость не появляется с рождения, но со временем она у появится», – отметил экс-хавбек «Зенита».

Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро