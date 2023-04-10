Игонин о Дзюбе и Семаке: «Мальчик и мужчина. Если бы Артем повзрослел, это помогло бы ему в карьере»
Алексей Игонин заявил, что отказ Артема Дзюбы пожать руку Сергею Семаку – детский поступок.
«Если бы в какой-то момент Дзюба вырос в плане житейской мудрости и повзрослел, то это сильно помогло бы ему в карьере.
К сожалению, такие мальчишеские поступки выдают в нем юношу, хотя, казалось бы, пора уже повзрослеть.
Ситуация с Семаком после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Я бы так это назвал.
Мудрость не появляется с рождения, но со временем она у Дзюбы появится», – отметил экс-хавбек «Зенита».
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а легенда зенита и баста
И да. Характер закладывается в юности... )))
какой клуб такие и легенды