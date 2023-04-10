Игонин о Дзюбе и Семаке: «Мальчик и мужчина. Если бы Артем повзрослел, это помогло бы ему в карьере»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Алексей Игонин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Алексей Игонин заявил, что отказ Артема Дзюбы пожать руку Сергею Семаку – детский поступок.

«Если бы в какой-то момент Дзюба вырос в плане житейской мудрости и повзрослел, то это сильно помогло бы ему в карьере.

К сожалению, такие мальчишеские поступки выдают в нем юношу, хотя, казалось бы, пора уже повзрослеть.

Ситуация с Семаком после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Я бы так это назвал.

Мудрость не появляется с рождения, но со временем она у Дзюбы появится», – отметил экс-хавбек «Зенита».

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9 комментариев

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Michael Boldyrev
Но вместо взросления он состарился.
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Спартак сила
Ответ Циник Петербургский
Маленькая справка для потешных болельщиков бромантанового ФК 1-18, не знающих истории собственного клуба: Артем Дзюба является ВОСПИТАННИКОМ того самого жульнического допингового ФК 1-18. Какой клуб - такие и воспитанники, получается? ;) И да. Характер закладывается в юности... )))
воспитанник Спартака
а легенда зенита и баста
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Ruscello
История про то как один понимает, что другой уже не тянет, а другой внутренне не готов это принять и ищет оправдание, там где их изначально нет... Довольно обыденная история для спорта.
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Nick Crosier
Еще с ДЮСШ учат пожимать друг другу руки после игры и благодарить за игру. Во всяком случае,так было когда я занимался мини футболом.
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Циник Петербургский
Ответ Спартак сила
питерские накинулись на свою легенду какой клуб такие и легенды
Маленькая справка для потешных болельщиков бромантанового ФК 1-18, не знающих истории собственного клуба: Артем Дзюба является ВОСПИТАННИКОМ того самого жульнического допингового ФК 1-18. Какой клуб - такие и воспитанники, получается? ;)

И да. Характер закладывается в юности... )))
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Ковид 07.10.52
Так наоборот, Семак . как провинившийся мальчик пошел руку жать. а его настоящий мужчина послал...Да и вообще Семак лицемер, выжил Дзюбу из клуба, а потом обниматься лезет...тьфу...
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Ростов-на-Дону
Дзюба пользу зене приносил, а Семак рядом просто стоял.
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Спартак сила
питерские накинулись на свою легенду
какой клуб такие и легенды
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Andre Remati
Да вряд ли мудрость появится. У человека уже сложившийся характер.
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