Карасев назначен на матч ЦСКА – «Зенит» в 20-м туре РПЛ. Левников обслужит игру «Локо» – «Краснодар»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Мир РПЛ.
18 марта (суббота)
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Урал» – «Динамо»
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Сочи»
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – «Краснодар»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
19 марта (воскресенье)
«Химки» – «Ростов»
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Чебан; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Ахмат»
Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Торпедо»
Судья – Евгений Турбин, ассистенты – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Зенит»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И да, скажу по секрету, у ЦСКА при судействе Карасёва отрицательный винрейт.
- А она не заразна?
Безбородов:
- Не, не думаю
А от судейских ошибок сейчас никто не застрахован.