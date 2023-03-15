Карасев назначен на матч ЦСКА – «Зенит» в 20-м туре РПЛ. Левников обслужит игру «Локо» – «Краснодар»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Сергей Карасев Краснодар Евгений Турбин Владимир Москалев Кирилл Левников Алексей Амелин Пари НН Павел Кукуян Сочи Артем Любимов Футбол

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Мир РПЛ.

18 марта (суббота)

«Оренбург» – «Спартак»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – «Динамо»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Сочи»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Краснодар»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

19 марта (воскресенье)

«Химки» – «Ростов»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Чебан; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Торпедо»

Судья – Евгений Турбин, ассистенты – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Зенит»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

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44 комментария

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мутятя
Удачи и победы ЦСКА над придворной командой.
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Кузнецов
А "блестящую" работу Карасева в матче Спартак-Урал уже оценили ??
Да,поставили на матч тура😁
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Сергей Кузнецов
А "блестящую" работу Карасева в матче Спартак-Урал уже оценили ??
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a2wai
Ответ alexman1996
Крот Казарцев непотопляемый, после стольких скандалов его ставят на ВАР на довольно ответственную игру.
Так его вроде не на ЦСКА - Зенит посадили.
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9639688811@mail.ru
Такие судьи должны обслуживать в других играх)
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alexman1996
Ответ Konstantin Zorin
А почему Карася не отстранили, как Безбородова? Ну пусть Зениту накосячит.
А за что его отстранять?
И да, скажу по секрету, у ЦСКА при судействе Карасёва отрицательный винрейт.
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Arman FCSM
Ответ therealgreenman
А Карасев то что начал косячить? Из общей бутылки всех судей попил чтоль
Карась:
- А она не заразна?
Безбородов:
- Не, не думаю
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Дмитрий9779
Москалева опять достали,сколько можно прощать это убожество?
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alexman1996
Крот Казарцев непотопляемый, после стольких скандалов его ставят на ВАР на довольно ответственную игру.
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Дмитрий9779
Карась только что намудил и сразу на матч тура.Каманцев уходи!
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justburn
Ответ Konstantin Zorin
А почему Карася не отстранили, как Безбородова? Ну пусть Зениту накосячит.
Он обычно так и делает.
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Максим Прокофьев
Ответ Рязанец_80
Да уж, не подфартило Краснодару в этом туре... Ещë и Васю Казанцева на ,,ВАРюгу очков,, посадили...
Краснодар показал что в форме вынеся Динамо, а Локо надо вытаскивать подальше от стыков вот и поставили самых мерзких судей что сейчас есть...
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Катя СПб
Ответ В Питере Пять
Московский Карасёв на матче Зенита против московской команды – это уже классика. И никого не волнует, что нельзя судить команды своего города.
Но бокового из Гатчины на матч Зенита ниизя.
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Максим Прокофьев
Казарцев на Вар, Левников в поле на Локо Краснодар, просто гарантирую скандал, это не просто плохие судьи они предвзяты и будут тащить москвичей даже ценой своей дисквалификации на пару туров. Ну зачем им дают матчи верхней восьмёрки, им максимум Факел с Торпедо судить
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Zenith forever
Ответ AVSamaranch
Не заметил, как Спартак судят в последних матчах? Там кто поработал с судейским комитетом? Расскажи, пожалуйста.
Спартак в последних матчах судят как всех, с ошибками в ту и другую сторону. Пенальти Спартак в свою пользу немного недосчитал, но заслуженных удалений недосчитал тоже. Просто спартаковцы привыкли к многолетнему судейству в свою пользу и не могут сейчас понять, как же так, почему это не продолжается? И прикладывают громким плачем на всех уровнях огромные усилия чтобы ситуация с проспартаковским судейством снова вернулась в наш футбол. И мой прогноз, они решит в свою пользу эту проблему, как уже неоднократно было, большие спецы на это.
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В Питере Пять
Московский Карасёв на матче Зенита против московской команды – это уже классика. И никого не волнует, что нельзя судить команды своего города.
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RSI
Ответ Ацамаз Багаев
карась ручной судья Гиннера
Побожись!
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RSI
Ответ Сироткин Александр
Ну всë, ЦСКА можно на поле не выходить. Карасëв будет оформлять рекорд Зениту. Чемпионы досрочно.
А я и не знаю, кто лучше. Карась, по мне, лажает не меньше других, но хотя бы не предвзят...
А от судейских ошибок сейчас никто не застрахован.
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Олег Кунин
Ответ Konstantin Zorin
А почему Карася не отстранили, как Безбородова? Ну пусть Зениту накосячит.
скорей всего так и будет.
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Александр Беляков
Ответ therealgreenman
А Карасев то что начал косячить? Из общей бутылки всех судей попил чтоль
Он всегда так работает в России
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Сергей Ковалёв
Ответ Konstantin Zorin
А почему Карася не отстранили, как Безбородова? Ну пусть Зениту накосячит.
ага...и премии лишится моментально.
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Рязанец_80
Ответ Рязанец_80
Казарцева
Вообще, введение ВАР задумка-то нормальная, неплохая. Но вот грамотно она так и не работает - а всë из-за человеческого фактора, т. е. тех людей, которые призваны, казалось бы исправить ошибку. Человеки эти, смотрящие и глядящие в эту аппаратуру 90+ минут, иногда, почему-то замалчивают и не придают значения явным моментам с нарушениями (почему-то одним командам дают, допустим пенали, другим нет). Странно всë это и наводит на мысли...
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kokakoka
Но ведь если бы на матч команд из Питера и Москвы назначили бы условного Безбородова, Москва, мягко говоря, возмущена была бы?
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Сергей Ковалёв
Ответ Александр Быкович
Интересно кукуян тоже что-нибудь изобразит интересное?!?!
или он или вар по-любому.
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-3
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Сергей Ковалёв
Ответ Roman
Кукуян после матча в Оренбурге тоже станет участником все разрастающего антипартаковского заговора. Туда же войдут и аргентинцы Оренбурга
ты не отвлекайся от работы, в 6 купе чай просят.
+2
-3
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