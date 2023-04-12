Тухель об ошибках Упамекано в матче с «Ман Сити»: «Мы не злимся на Дайо, он еще молод. Но на таком уровне нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата»
Томас Тухель высказался об ошибках Дайо Упамекано в матче с «Манчестер Сити».
«Бавария» уступила английской команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (0:3).
«[Упамекано] допустил слишком много ошибок. Было две или три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений.
Этого никогда не должно происходить на этом уровне и в этой части поля, он извлечет из этого урок. Мы не злимся на него, он все еще молод и еще будет совершать ошибки. Но в матче такого уровня нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата», – сказал главный тренер «Баварии».
По факту, Сити проходит дальше благодаря одному красивому залетевшему дальнему и одному кретину.