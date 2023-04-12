Тухель об ошибках Упамекано в матче с «Ман Сити»: «Мы не злимся на Дайо, он еще молод. Но на таком уровне нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Дайо Упамекано Футбол

Томас Тухель высказался об ошибках Дайо Упамекано в матче с «Манчестер Сити».

«Бавария» уступила английской команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (0:3). 

«[Упамекано] допустил слишком много ошибок. Было две или три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений.

Этого никогда не должно происходить на этом уровне и в этой части поля, он извлечет из этого урок. Мы не злимся на него, он все еще молод и еще будет совершать ошибки. Но в матче такого уровня нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата», – сказал главный тренер «Баварии».

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
научили бы для начала его просто мяч пинать далеко от ворот, через пару лет ещё чему нибудь научится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Стентор
А кто виноват что тренер не умеет работать с высоким прессингом? И выпустил абсолютно провальную схему ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ ПавелАвер
Миша да и сама игра Баварии под стать фамилии тренера была...Тухлая. и не только вчера
Привет Паша! Ну эта истерика со сменой тренера явно на пользу не пошла, часть команды поддерживала Нагеля, очевидно это сказалось на настрое и игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zbcp8dgfk4
Ответ Ислам Базгиев
Можно назвать Конте специалистом по Гвардиоле, он обыгрывал его и с Челси и с Шпрорами, Жозе который обыгрывал Пепа с Мю , Реалом и с теми же Шпорами, но Тухель тут каким боком?🤣🤣🤣
Шпоры обыграли Пепа четырьмя разными тренерами в последнее время, дело не в них, а в гении Кейна и Сона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Тухель : ну ты Дайошь Молодёжь ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Роналду плачет
Ди Матео единственный в своём роде. Выиграл ЛЧ и исчез с поля зрения) Тухель все же на виду.
А результат тот же: Ди Маттео - кубок Англии, ЛЧ, Тухель - кубок Германии , ЛЧ + 2 чемпионства с ПСЖ. Но с тем ПСЖ и Ди Маттео взял бы чемпионства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Дэвис отыграл куда уже. как Бернарду крутит ему позвонки любо дорого было смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роналду плачет
Да что вы все пристали к нему. Просто Упомекано заложил имущество на победу МС. Уже снял куш. Чего непонятного то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denbodrov
Главное, чтобы на следующий день на базе Тухель не сыграл с Упамекано в мистера Кенди и Дартаньяна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роналду плачет
Ответ red hikkikomori
Такой же топ как и Ди Маттео
Ди Матео единственный в своём роде. Выиграл ЛЧ и исчез с поля зрения) Тухель все же на виду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Тухель полностью проиграл Гвардиоле, так руководству Баварии и надо, не надо было Нагельсмана увольнять великие гении Кан и Салихамиджич ☝️🤭🤦‍♂️ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Чжен
А что он хотел, когда решил его нагружать начинать атаки. Нагель делал в лч упор на двоих цз, да и Киммих опускался, в матче с сити, явно был план именно через Упо, лысый это разгадал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack & Daniels
Ошибка наставления тренера вечно разыгрывать мяч у своих ворот. Одно и то же все 90 минут…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Ислам Базгиев
Нагельсманн знал Упамекано прекрасно по работе с РБ, не зря же он практиковал игру в три дэф, впрочем все по заслугам . Ещё остались люди считающие Тухель каким то топом? Больше всего удивляли те кто называл его спецом по Перу, человек выиграл пару матчей на вылет и из 11 встреч всего то . 🤣
Такой же топ как и Ди Маттео
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
Ответ Momos
Это тренер виноват, что центральный защитник ведет себя, как полный кретин?
да он такой всегда был в Баварии . неуклюжий.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvn9
Ответ Skamar
Зоммеру может просто опыта игр на таком уровне еще не хватает, поплыл немного.
Я не говорю, что Зоммер плох, я говорю, что он и близко не уровень Нойера. А опыт на топ-уровне, в том числе, и есть одно из составляющих успеха, ведь Зоммер уже далеко не молод.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Ответ ПавелАвер
я сразу сказал ,что непонятная смена тренера на данном отрезке ещё аукнится, долго ждать не пришлось.
Это тренер виноват, что центральный защитник ведет себя, как полный кретин?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
Ответ Михо
Лично я очень злюсь. Два гола забили из за него, 99% вылетели. Так играть просто недопустимо для топового цз, это какая то истерика была
приветствую дружище!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
Ответ Михо
Лично я очень злюсь. Два гола забили из за него, 99% вылетели. Так играть просто недопустимо для топового цз, это какая то истерика была
Миша да и сама игра Баварии под стать фамилии тренера была...Тухлая. и не только вчера
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
я сразу сказал ,что непонятная смена тренера на данном отрезке ещё аукнится, долго ждать не пришлось.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Ответ denimo21
Думаю про Нойера можно забыть. В сборной будет стоять Тер Стеген, который феерит в Барселоне, а в Баварии Зоммер, который вчера выручил Баварию много раз , один только сейв ногой чего стоит. После травмы в таком возрасте , не известно вернётся ли на свой уровень нойер
У Зоммера ноги вчера пол матча дрожали. Не мог без стресса мяч от партнеров принять и отпасовать. Очень валидольная игра с его стороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Базгиев
Можно назвать Конте специалистом по Гвардиоле, он обыгрывал его и с Челси и с Шпрорами, Жозе который обыгрывал Пепа с Мю , Реалом и с теми же Шпорами, но Тухель тут каким боком?🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
вся вина на руководстве клуба. Пусть на коленях просят прощения у Нагельсманна, либо с Фликом договариваются. . Тухель тот ещё соломкастил.. Это не стиль Баварии заниматься на поле фигнёй. Тут оправданий быть не может ,смена тренера в данном случае выглядет как фиаско.... Кан говорил ,что очень тревожно за чемпионат, поэтому и сменили тренера ,ну чтож, теперь вылет из всех турниров облегчит очередную гегемонию побед внутри страны.... Стыдно и позорно господа руководители..
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Бавария слила серию благодаря ошибкам одного конкретного человека. Ошибки совершенно не вынужденные, что называется на ровном месте сделанные. Так играть в центре штрафной совершенно недопустимо.
По факту, Сити проходит дальше благодаря одному красивому залетевшему дальнему и одному кретину.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Базгиев
Нагельсманн знал Упамекано прекрасно по работе с РБ, не зря же он практиковал игру в три дэф, впрочем все по заслугам . Ещё остались люди считающие Тухель каким то топом? Больше всего удивляли те кто называл его спецом по Перу, человек выиграл пару матчей на вылет и из 11 встреч всего то . 🤣
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий