«Бавария» готова была потратить 250 млн евро на Холанда – с учетом зарплаты и суммы трансфера. Но проиграла борьбу «Сити»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Бавария» готова была потратить 250 миллионов евро на Эрлинга Холанда.

Мюнхенский клуб год назад готовился подписать форварда летом 2022 года и готов был инвестировать в игрока четверть миллиарда евро, но проиграл борьбу «Манчестер Сити».

Как сообщает Kicker, «Бавария» готова была сломать систему зарплат в клубе и платить норвежцу 35 миллионов евро в год.

С учетом пятилетнего контракта и отступных Холанда в «Боруссии» Дортмунд, составлявших 75 млн, общая сумма достигала бы 250 млн.

В Холанде видели замену Роберту Левандовскому, который заявлял о желании сменить команду и в итоге ушел в «Барселону».

Сегодня Холанд в составе «Манчестер Сити» забил «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). У него 45 голов в 39 играх за клуб в этом сезоне.

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16 комментариев

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Borillaz
Блин, я тоже собирался купить его в свою ветеранскую команду... Слава богу, не всплыли подробности
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Aggrrist
А вообще это странно, что Сити может перекраивать с помощью бешеных трансферов любую линию каждый год, что помогает быть стабильными.

Неработающий ФФП это хуже, чем даже когда его не было. А потом ещё CAS занести. Немного скучно за этим цирком каждый год наблюдать.
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Кирилл.С-Пб
Вот почему их фанаты свои рулоны с обидами развернули. Оказывается денег не хватило на курносого 🤣🤣🤣
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2ran
особенно хорошо читается после новости о плакате про "автократов" и т д
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Евгений Лифшиц
Ответ Donald J. Trump
- Бавария уничтожает конкуренцию в Бундеслиге, бесплатно забирая игроков у конкурентов. - Бавария не может победить а ЛЧ - топ игроки не едут в Баварию
какой конкретно механизм похищения игроков, кроме рыночного? Если механизм рыночный, то это можно применить по отношению к любому топ-клубу. Про квоты в сборную Германии я не верю. Это сплетни, хоть некоторые и звучали тревожно.
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Абдул Абакаев
но лицемерное руководство баварии любит читать мораль всем вокруг
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Евгений Лифшиц
Ответ blaugrano
Kicker не уточняет, почему эта информация неожиданно всплыла именно сейчас?
холанд на радостях навернул батиной лазаньи и разоткровенничался.
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Donald J. Trump
Ответ Евгений Лифшиц
Каким бы Бавария не была грамотным клубом (а по мне так самым грамотным), их главная слабость - это бундеслига. Пока в бундеслиге не будет конкуренции, они будут проигрывать в борьбе за топ игроков (за исключением немцев).
- Бавария уничтожает конкуренцию в Бундеслиге, бесплатно забирая игроков у конкурентов.
- Бавария не может победить а ЛЧ
- топ игроки не едут в Баварию
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Aggrrist
Но решили, что Шупо-Мотинг сэкономит 250 млн.
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Миланбот
Про параллельный матч что-то совсем нет новостей на главной. А там Интер неплохо разобрал Бенфику, которая выдаёт очень хороший сезон)
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Ман Сити
А мог бы быть очередной переход из Бундеслиги за копейки, когда игрока соблазнили гигантской личкой и престижем проекта.
И это хорошо что игроки Бундеслиги поумнели и предпочитают переходить в АПЛ, а не в эту бездонную дыру, засасывающую всех более менее вменяемо играющих немцев.
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ZaSvabody
Лицемерие Кана и Салихамиджича в действии. В интервью рассказывают про справедливость и клубы-государства, а сами дербанят Бундеслигу и готовы легко нарушать собственные правила.
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Евгений Лифшиц
Каким бы Бавария не была грамотным клубом (а по мне так самым грамотным), их главная слабость - это бундеслига. Пока в бундеслиге не будет конкуренции, они будут проигрывать в борьбе за топ игроков (за исключением немцев).
+5
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blaugrano
Kicker не уточняет, почему эта информация неожиданно всплыла именно сейчас?
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белошип
И тут проиграли)
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psixyec
Холанд не такой тупой, как пшек, чтобы оставаться в одном чемпе и набивать статку на всяких Хоффенхаймах.
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