«Бавария» готова была потратить 250 млн евро на Холанда – с учетом зарплаты и суммы трансфера. Но проиграла борьбу «Сити»
«Бавария» готова была потратить 250 миллионов евро на Эрлинга Холанда.
Мюнхенский клуб год назад готовился подписать форварда летом 2022 года и готов был инвестировать в игрока четверть миллиарда евро, но проиграл борьбу «Манчестер Сити».
Как сообщает Kicker, «Бавария» готова была сломать систему зарплат в клубе и платить норвежцу 35 миллионов евро в год.
С учетом пятилетнего контракта и отступных Холанда в «Боруссии» Дортмунд, составлявших 75 млн, общая сумма достигала бы 250 млн.
В Холанде видели замену Роберту Левандовскому, который заявлял о желании сменить команду и в итоге ушел в «Барселону».
Сегодня Холанд в составе «Манчестер Сити» забил «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). У него 45 голов в 39 играх за клуб в этом сезоне.
Энциклопедия зверства Холанда: как он спит, ест, восстанавливается и почему все время улыбается
Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале
45 голов за сезон – у Холанда рекорд для игроков из АПЛ. А какие еще достижения на подходе?
Неработающий ФФП это хуже, чем даже когда его не было. А потом ещё CAS занести. Немного скучно за этим цирком каждый год наблюдать.
- Бавария не может победить а ЛЧ
- топ игроки не едут в Баварию
И это хорошо что игроки Бундеслиги поумнели и предпочитают переходить в АПЛ, а не в эту бездонную дыру, засасывающую всех более менее вменяемо играющих немцев.