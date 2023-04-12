«Бавария» готова была потратить 250 млн евро на Холанда – с учетом зарплаты и суммы трансфера. Но проиграла борьбу «Сити»

«Бавария» готова была потратить 250 миллионов евро на Эрлинга Холанда.

Мюнхенский клуб год назад готовился подписать форварда летом 2022 года и готов был инвестировать в игрока четверть миллиарда евро, но проиграл борьбу «Манчестер Сити».

Как сообщает Kicker, « » готова была сломать систему зарплат в клубе и платить норвежцу 35 миллионов евро в год.

С учетом пятилетнего контракта и отступных Холанда в « » Дортмунд, составлявших 75 млн, общая сумма достигала бы 250 млн.

В Холанде видели замену Роберту Левандовскому, который заявлял о желании сменить команду и в итоге ушел в «Барселону».

Сегодня Холанд в составе « » забил «Баварии» в первом матче 1/4 финала (3:0). У него 45 голов в 39 играх за клуб в этом сезоне.

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45 голов за сезон – у Холанда рекорд для игроков из АПЛ. А какие еще достижения на подходе?