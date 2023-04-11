«Рубин» договорился с Рахимовым («РБ Спорт»)
Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.
Как сообщает «РБ Спорт», казанский клуб договорился об условиях сотрудничества с 58-летним тренером. Вероятно, «Рубин» объявит о назначении Рашида Рахимова завтра.
Рахимов ранее возглавлял «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфу».
Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, на 6 очков отставая от «Балтики». Сейчас Юрий Уткульбаев возглавляет «Рубин».
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев, который покинул «Сочи», может принять команду.
Ну ведь должен о чем-то говорить факт, что человек каждый раз после назначения через несколько месяцев опять в студии в качестве эксперта появляется))