«Рубин» договорился с Рахимовым («РБ Спорт»)

Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.

Как сообщает «РБ Спорт», казанский клуб договорился об условиях сотрудничества с 58-летним тренером. Вероятно, «Рубин» объявит о назначении завтра.

Рахимов ранее возглавлял «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфу».

Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, на 6 очков отставая от «Балтики». Сейчас Юрий возглавляет « ».

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев, который покинул «Сочи», может принять команду.