«Рубин» договорился с Рахимовым («РБ Спорт»)

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Юрий Уткульбаев Футбол

Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.

Как сообщает «РБ Спорт», казанский клуб договорился об условиях сотрудничества с 58-летним тренером. Вероятно, «Рубин» объявит о назначении Рашида Рахимова завтра.

Рахимов ранее возглавлял «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфу».

Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, на 6 очков отставая от «Балтики». Сейчас Юрий Уткульбаев возглавляет «Рубин».

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев, который покинул «Сочи», может принять команду.

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38 комментариев

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prus_3
Я понял, в колоде четко фиксированное число карт и молодой тренер туда может попасть только в том случае, когда одна из карт выбывает навсегда.
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Ценитель прекрасного
Давайте только не его, пожалуйста
Ну ведь должен о чем-то говорить факт, что человек каждый раз после назначения через несколько месяцев опять в студии в качестве эксперта появляется))
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dimamak10
Ответ Игорь Новиков
Всех экспертов Матч ТВ разобрали)
Шалимов на месте
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Владислав88
Ответ Ебздрогыч
Скоро на матч-тв только Володька, Царь и Ловчев останутся, всех остальных физруков разберут!
Зато другие освободятся)) Не боись, физруков на все у нас хватит)))
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Владислав88
Ответ RAMIK
Вакансия для Срач ТВ открыта!
Гогниев свободен, так что закрыта)))))
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Владислав88
Сказочные идиоты. Обратно в пердив хотят. Ещё Шалимова назначали, всеранво 4 последние буквы те же как и уровень тренеров))) Ещё Радимов из той же коллекции есть))))
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ВладиславМартынов
Давным давно не слежу за РФПЛ, но ещё году в 2010, когда следил, уже офигевал от круговорота физруков. Рахимов, Божович и т.д. они уже к тому времени сменили половину клубов
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михалыч12997
Рахимов конечно мужик хороший, но я думаю Рубину он не поможет.
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Ветер
Слуцкому приготовиться. Рахимов в разведку.
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Руслан Алиеров
Ответ Сергей Логинов
Ассенизаторы офигеют от круговорота тренеров в РПЛ
в точку сказал
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slow focus
как этот физрук себе продолжает работы находить? это как билич, только местного разлива
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дронреш
Это какой рубин? Ялтинский или Казанский?) А то я слышал что РФС могут Крымские клубы до участия в ФНЛ допустить.)
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kunaguero
Промоушен Рубину не светит.
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RVC
ну надеюсь задачу выполнит, а потом хотелось бы Николича
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Марат Габидуллин
Ответ Давид Agabekyan
Давно автобус когда у тебя лучший состав в лиге стало сбалансированной игрой?
Это при Слуцком и когда Бикеевич последний раз пришёл стали ставить автобус
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-3
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Kit244098
Несут потери матчевские аналитики. Зря его Казань взяла. Он способен лишь языком трепать. Как и Талалаев))
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Сергей48
Назначение с прицелом на выход в класс сильнейших🧐
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Давид Agabekyan
Ответ Марат Габидуллин
по крайней мере сбалансированную игру поставил
Давно автобус когда у тебя лучший состав в лиге стало сбалансированной игрой?
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Логинов
Царь будет за всех отдуваться
Так он же царь, должен отвечать за подданных
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RAMIK
Вакансия для Срач ТВ открыта!
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ARIGAMI ARIGAMI
Круговорот физруков в природе
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Антон Чугунов
Ответ Игорь Новиков
Всех экспертов Матч ТВ разобрали)
Андрей Тихонов, Олег Корнаухов и даже Александр Григорян все еще без тренерской работы в клубах
+6
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error505
ну тут как обычно - не больше чем полгода
0
-2
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Великий Алонсо
В Рубине походу решили задержаться в лучшей лиге мира
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Марат Габидуллин
Ответ Caniball
А чем он лучше?!
по крайней мере сбалансированную игру поставил
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