Тренер «Рубина» Уткульбаев о 4 ничьих подряд: «Стремимся больше атаковать и занять место, которое позволит играть в РПЛ»

Юрий Уткульбаев высказался о 4-матчевой безвыигрышной серии «Рубина»

Главный тренер казанского клуба поделился мнением после матча Мелбет Первой лиги с « » (0:0).

– Команда в большей степени приобрела одно очков в силу характера игры или потеряла в связи со стоящей перед вами задачей?

– Думаю, в большей степени потеряли, но к ребятам никаких претензий. Все, что мы планировали, выполняли, старались. Считаю, что обоюдоострая игра была, особенно во втором тайме. Команды имели моменты, но закончили 0:0. И вратари сыграли хорошо, и штанги спасали в том числе и нас.

Я считаю, что соперник не зря находится на таком месте и очень дисциплинированно играет, использует свои сильные стороны. Мы знали об этом, но ключи к обороне соперника не подобрали.

– Почему один из самых результативных игроков команды Кабутов второй матч подряд начинает в запасе?

– Думаю, все это отголоски сборов, он пропустил большое количество времени, он сейчас не готов больше, чем на 45 минут. Мы решили разделить время между Набиуллиным и Кабутовым.

– В четвертом матче кряду команда не может победить (« » сыграл вничью во всех этих играх, забив лишь один гол – прим. Sports.ru). Тренерский штаб делает какие-то глобальные выводы?

– Конечно, мы нацеливаем игроков на более атакующую игру, на большее количество созданных моментов. Видите, сегодня, может быть, были моменты авантюризма, когда мы хотели всей командой забить. Мы не хотели сохранять ничью, хотели победить, поэтому возникали быстрые атаки соперника. Одно очко в копилку. Мы все равно стремимся больше атаковать.

– Срок контракта Самошникова истекает летом. Хотели бы вы его сохранить в команде?

– Мы сейчас нацелены на одно – занять то место, которое позволит играть в следующем сезоне в Премьер-лиге. А все эти перспективные дела оставляем на конец сезона, – сказал .

После 26 игр «Рубин» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Балтики» на 6 очков.