У Тухеля 2 поражения в 4 матчах в «Баварии» – 0:3 от «Сити» в ЛЧ и вылет от «Фрайбурга» из Кубка Германии

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Фрайбург Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель неудачно стартовал на посту главного тренера «Баварии».

49-летний немецкий тренер сменил Юлиана Нагельсманна после поражения «Баварии» от «Байера» (1:2) в Бундеслиге.

В своем первом матче в клубе из Мюнхена Тухель обыграл бывший клуб – «Боруссию» Дортмунд (4:2).

Затем случилось поражение от «Фрайбурга» (1:2) дома и вылет из Кубка Германии в 1/4 финала. Затем была победа над тем же соперником в чемпионате (1:0).

Сегодня «Бавария» крупно проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Германии 19 апреля.

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72 комментария

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Феоктист
Ответ Fona
К слову, можно уволить Тухеля и даже не париться о поиске нового тренера, хороший, молодой и перспективный сидит на контракте до 26 года. Поигрались и хватит
Просто не в Тухеле дело, а в том что АПЛ на голову выше других лиг. Ну, там, Бавария, ПСЖ, Реал с Мадридом, сзади пропасть., здесь в АПЛ конкуренция, борьба и англичане. У нас Зенит и пропасть, русские вялые болельщики, как использованный гандон.
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Розовопопый пони
Вроде бы и не хочется ругать Тухеля, пришедшего в клуб меньше месяца назад, но с другой стороны - это не оправдание для наличия на поле Гнабри и выпуска Мане и Мюллера под занавес, травку пощипать. То что было сегодня на поле - это неуважение к сопернику, Сити заслуживал получить более ожесточенное сопротивление, ребята все таки готовились к игре.
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XavIniesta2008-2015
Тухель-большой молодец, что переиграл Гвардиолу в финале ЛЧ, это без вопросов. Однако, статус некоего специалиста по Пепу, некоего козыря, перед которым испанец на 90% спасует,Томас не подтвердил
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Loginov
Нагельсман сидит в сторонке и смеётся над этим Тухелем, зачем уволили, когда команда при нём хорошо показывала игру, а с этим тренеришком проиграли в кубке, тепер в ЛЧ, Если ещё и Дортмунд станет чемпионом в Бундеслиге
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Flavius
Кан: 🙄 Салихамиджич: 🤷‍♂️ Тухель: 😣 Нагельсман: 🤡
Что за0?
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Lazizbek Gulyamov
Кана и Хасан: Что-то мы очень хорошо играем, пора слить сезон
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Имя Фамилия
Ответ Этот Райола хочет денег
К Тухелю особых претензий быть не должно, азял команду посреди сезона. А вот о чем думали топ менеджеры, не понятно
Тухель опять не виноуат, его всю ночь пытали, привязанным к стулу, заставляя слить бывшего ученика и подписать контракт с вражеской баварией после Дортмунда. Его так же в ПСЖ силой заманили, разве он мог представить, что придётся играть тем составом, который есть, а не каким-то другим?
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Пылесос
А если как в матче - обратная замена?
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Геннадий Чеботарев
в этой истории мне непонятны действия руководства Баварии. лучшая Бавария була у Юппа и Флика,так зачем нужны были все эти гвардиолы,анчелоти,нагельсманы и тухели? а что касаемо тухлого,так он ни чуть не уровень Баварии,как и нагельсман. их уровень это веселенький Лейпциг или что то вроде того.
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Аслан Ильясов
Вот хоть убейте не могу понять как могли назначить Тухеля в Баварию. Абсолютно разный футбол практикует он, нежели тот который играет Бавария.
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Мандалай
Если Бавария упустит чемпионство в Бундеслиге, то увольнение Нагельсмана руководству Мюнхена будут долго припоминать.
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Гегенпрессинг Рангника
Тухлый показал своё лицо, физручелло на багаже великого Лэмпарда 😎
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riverman1980
Эталонный баварский менеджмент во всей красе.
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Konstantin Meerov
В финале будут лысые шарлатаны, если папа Карло разрешит
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Alex Rhea
Ответ Royal Watcher
«Сезон под угрозой»…. С этой формулировкой объясняли увольнение Нагельсмана…
Команда Нагельсмана чисто, я этот бардак в Баварии уже давно наблюдаю. Просто напомню, что в том году Бавария разгромно вылетела из кубка Мёнхенгладбаху и из ЛЧ от Вильярреала. Тухель ещё даже ничего сделать не успел да и не мог успеть
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ДМ-1чемпион
Дела у Тухеля тухляк!
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леннорыч-абрамович
Ответ Михаил Хромаков
этот гений теперь только через 5 лет освободится) раньше надо было суетиться
Значит Юран
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Flavius
Кан: 🙄
Салихамиджич: 🤷‍♂️
Тухель: 😣
Нагельсман: 🤡
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I am Timur >>M<<
Надо срочно Кокорина покупать. 😄😁😆
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Михаил Хромаков
Ответ леннорыч-абрамович
Пора Талалаева назначать.
этот гений теперь только через 5 лет освободится) раньше надо было суетиться
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ARIGAMI ARIGAMI
Что-то мне увольнение Нагельсманна напоминает вотум недоверия канцлеру Валлоруму в звёздных войнах 😂
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Artur Turik
Я как болел. Челси был одним из немногих, кто радовался увольнению Тухеля. Он как Ди Матео случайно выиграл лч, потом мы заняли 3 место в АПЛ и проиграли все кубки Англии ливеру. Начало этого сезона в Челси тоже провальное.
На каком месте он классный тренер? Везде, где был, развалил.
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Имя Фамилия
Тухель оформит требл из вылетов и пятиребл из уволенных спортдиров.
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Kappa Pride
Ответ Фут.Боль
Тухель тоже уже на контракте сейчас. Можно их местами менять периодически. 5 матчей один, 5 матчей другой. Такого точно ещё не было. Новый тренд!
тандемом их поставить, как в Ливерпуле в свое время
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Дмитрий Снегирёв
Карма существует ?
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