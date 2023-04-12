У Тухеля 2 поражения в 4 матчах в «Баварии» – 0:3 от «Сити» в ЛЧ и вылет от «Фрайбурга» из Кубка Германии

Томас Тухель неудачно стартовал на посту главного тренера «Баварии».

49-летний немецкий тренер сменил после поражения «Баварии» от «Байера» (1:2) в Бундеслиге.

В своем первом матче в клубе из Мюнхена Тухель обыграл бывший клуб – «Боруссию» (4:2).

Затем случилось поражение от « » (1:2) дома и вылет из Кубка Германии в 1/4 финала. Затем была победа над тем же соперником в чемпионате (1:0).

Сегодня « » крупно проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала . Ответная игра пройдет в Германии 19 апреля.