«Бавария» проиграла в ЛЧ впервые за год – 0:3 «Сити» после 8 побед подряд

«Бавария» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Клуб из Мюнхена был разгромлен « » на выезде (0:3) в первом матче 1/4 финала.

В последний раз в ЛЧ « » уступала год назад – в начале апреля 2022-го «Вильярреалу» (0:1) в гостях в четвертьфинале.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.