«Бавария» проиграла в ЛЧ впервые за год – 0:3 «Сити» после 8 побед подряд
«Бавария» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Клуб из Мюнхена был разгромлен «Манчестер Сити» на выезде (0:3) в первом матче 1/4 финала.
В последний раз в ЛЧ «Бавария» уступала год назад – в начале апреля 2022-го «Вильярреалу» (0:1) в гостях в четвертьфинале.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Просто когда ее переехали, то сразу у фанов Баварии начинаются сказки про не родные позиции и прочее.
"на тоненького", говорите. Ну это смешно.
Если не доверяте глазам, то посмотрите хотя бы хg.
А вообще, при отличной реализации с обоих сторон, счет вполне мог бы быть в районе 8:2 или 8:3
Не то , что Нагельсманном , а даже с Бердыевым ?
С такими Сити ( как сегодня) вряд ли бы что-то изменилось будь у руля Нагельсманн. Просто сейчас у них появилась жнлезная отмазка .....’ а вот если бы был Нагель, то, может быть, бла-бла-бла
Иногда везёт, иногда нет.
Через пару лет его будут воспринимать как Конте.
Надеюсь, что Боруссия сможет взять титул.
Виновато руководство в лице Кана и Салихамиджича, которые в середине сезона перед важными матчами решило поменять главного тренера.
Бился против всего Сити и ещё пары своих игроков
Надеюсь, что однажды окажется в топ клубе))