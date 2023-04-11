«Бавария» проиграла в ЛЧ впервые за год – 0:3 «Сити» после 8 побед подряд

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Клуб из Мюнхена был разгромлен «Манчестер Сити» на выезде (0:3) в первом матче 1/4 финала.

В последний раз в ЛЧ «Бавария» уступала год назад – в начале апреля 2022-го «Вильярреалу» (0:1) в гостях в четвертьфинале.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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55 комментариев

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Ilya Krapivchenko
Ответ kaka10
зато выиграют Бундеслигу Цели будут достигнуты (с)
Надеюсь не выиграют
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Igor KZ
Который раз думаю, что Гнабри делает в этой команде? Да ни хрена, вообще ничего. И Упамекано, привёз 2 гола. Вообще Бавария приехала за ничьей, это аукнулось. В следующем матче терять уже нечего, надеемся на хороший зрелищный футбол. Впрочем, как всегда. Такой убогой игры как в последнюю неделю, не припомню.
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Леван Мкртчян
Ответ Николай Уткин
этот сити не был в состоянии пройти ослабевшую защиту с 4-мя защами, где павар играет на неудобной позиции, а гнабри вместо того чтобы долбить грилиша стоит афк 80 минут. Там все на тоненького было бы, а это при нагеле очень часто выстреливало
Да не надо вот этого . Такая четверка защитников была основной и прекрасно играла у Нагельсманна. Павар отлично адаптировался на этой позиции.
Просто когда ее переехали, то сразу у фанов Баварии начинаются сказки про не родные позиции и прочее.
"на тоненького", говорите. Ну это смешно.
Если не доверяте глазам, то посмотрите хотя бы хg.
А вообще, при отличной реализации с обоих сторон, счет вполне мог бы быть в районе 8:2 или 8:3
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tlg
Кажется Баварии ещё придется поискать своего тренера как Хицфельд, Хайнкес или Флик. Кто там может стать даже не знаю, но явно не Тухель.
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OldRedWhite
Ответ udiekemen
И зачем так с Нагельсманом поступили?) Оно того стоило?)
А какие-то безумцы ожидали победы Баварии ?
Не то , что Нагельсманном , а даже с Бердыевым ?
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Николай Уткин
Ответ Леван Мкртчян
Стоило только ради того , чтобы у фанов Мюнхенцев была сейчас отмазка. С такими Сити ( как сегодня) вряд ли бы что-то изменилось будь у руля Нагельсманн. Просто сейчас у них появилась жнлезная отмазка .....’ а вот если бы был Нагель, то, может быть, бла-бла-бла
этот сити не был в состоянии пройти ослабевшую защиту с 4-мя защами, где павар играет на неудобной позиции, а гнабри вместо того чтобы долбить грилиша стоит афк 80 минут. Там все на тоненького было бы, а это при нагеле очень часто выстреливало
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sprmn
Ответ kaka10
зато выиграют Бундеслигу Цели будут достигнуты (с)
Чисто как ИИ в football manager главное чемп взять а остальное вторично
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Мыло "судейское"
надо сказать большое баварское "Vielen dank!" Зоммеру, что не ускреблись 6:0... это фиаско!
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Bayern2004
Тухелю нужно побеседовать с игроками.В обстановке дружбы и взаимопонимания.
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messi_leo
Ответ EnergyStyle
Такой убогой игры от Баварии давненько не было в лч...
Она и была убогая, просто не попадала на топы. Как попала, сразу все увидели уровень позор-машины
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Леван Мкртчян
Ответ udiekemen
И зачем так с Нагельсманом поступили?) Оно того стоило?)
Стоило только ради того , чтобы у фанов Мюнхенцев была сейчас отмазка.
С такими Сити ( как сегодня) вряд ли бы что-то изменилось будь у руля Нагельсманн. Просто сейчас у них появилась жнлезная отмазка .....’ а вот если бы был Нагель, то, может быть, бла-бла-бла
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Мыло "судейское"
привет оливеру и хасанчику.... стратеги-гении...
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10ztv
Ответ Witcher Geralt
Сити не Барса
сити почти в каждой лч первый матч проводит лучше. с монако реалом тотенхем, а потом...
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Ola BP
Эффект Тухеля - отдавать инициативу топ-клубам.
Иногда везёт, иногда нет.
Через пару лет его будут воспринимать как Конте.
Надеюсь, что Боруссия сможет взять титул.
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ногабога
Ничего. Зато тренер хороший!
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Butrymovich Mikalai
Ответ Кирилл
Нагельсман передает пламенный привет Кану и Салихамиджичу, считавшим что «в команде нужно что-то менять», а, по итогу, вылет из Кубка Германии и, с вероятностью в 99%, вылет из ЛЧ )
что-то поменялось , что-то не поменялось и этого уже не изменить ....
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Кирилл
Ответ Анвар Масимов
удобно его винить да ?? 3 матча провел . а не плоды ли это Юлиана все ???
А я где-то что-то написал про Тухеля ?

Виновато руководство в лице Кана и Салихамиджича, которые в середине сезона перед важными матчами решило поменять главного тренера.
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хавбек+
багаж нагельсмана))
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Fona
Ответ Анвар Масимов
удобно его винить да ?? 3 матча провел . а не плоды ли это Юлиана все ???
Хасан, разлогинься. То что тренер держит 80 минут на поле мешок под 7 номером и меняет рабочую схему с 3-мя защитниками ради одного атакующего игрока(В Баварии с ними ОЧЕНЬ большая проблема, Мане, Гнабри, Сане не тянут уровень) - исключительно тренерский провал.
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slatar99
Лучший игрок матча - Зоммер!
Бился против всего Сити и ещё пары своих игроков
Надеюсь, что однажды окажется в топ клубе))
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badaboom
Кан: На ответку назначаем Юппа!🤣
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Злобный Конь
Салих и Оливерка - ВОН!!!
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Фанат спорта01
Ответ Анвар Масимов
удобно его винить да ?? 3 матча провел . а не плоды ли это Юлиана все ???
да,это же нагельсман поставил в старт нулевого гнабри,и не менял его до 80-й минуты.
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Soul200
Много общего конечно у этой Баварии и Германии на чм 2022, непонятные привозы в своей штрафной, скандалы вокруг игроков, и непонятно когда это все закончится
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Witcher Geralt
Ответ 10ztv
в мюнхене бавария может и затащить
Сити не Барса
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