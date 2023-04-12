0:3 от «Ман Сити» – крупнейшее поражение «Баварии» в ЛЧ с 2017 года, во всех турнирах – с 2021-го

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» потерпела крупнейшее поражение за полтора года – от «Манчестер Сити».

Команда Томаса Тухеля была разгромлена со счетом 0:3 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В последний раз мюнхенцы уступали с разницей в 3 и более мяча 27 октября 2021 года – гладбахской «Боруссии» (0:5) в Кубке Германии.

В ЛЧ «Бавария» не проигрывала столь крупно с 27 сентября 2017-го, когда поражение ей нанес «ПСЖ» (0:3).

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21 комментарий

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SWS
Ответ Universal1000
Пеп это конечно мощь. Уже 6-ой сезон как наиграл на победу в ЛЧ с МС объективно. С 2017-ого каток с редкими спадами. Точно лучшая команда мира суммарно за это время.
Как понять наиграл? Сити в равной и честной борьбе уступал командам, Тоттенхем, Челси, Реал Мадрид
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Alar Asus
Представляю как радовался Нагельсман
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SWS
Ответ Алекс 777
такой реал только ВильяРеал может остановить
Странное утверждение, у Реала ла-лига больше не в приоритете, и в последнем матче играл смешанный состав, Анчелотти приберег основу на матч с Челси
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ChefJhonnyMorgan
Все таки зря они Нагельсмана уволили
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psixyec
Ответ a.sh.s.
вы болельщики Реала очень сильно спешите как будто Реал ещё куда-то вышел, парадокс в том что Челси два своих ЛЧ выиграли тогда когда у них были огромные проблемы.
Я за Реал не болею.
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AmanEsen
Ответ Universal1000
Пеп это конечно мощь. Уже 6-ой сезон как наиграл на победу в ЛЧ с МС объективно. С 2017-ого каток с редкими спадами. Точно лучшая команда мира суммарно за это время.
С 2017 года Реал 3 раза выиграл лигу чемпионов. Пока кто то «наигрывает» на них, другой просто берет и побеждает.
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a.sh.s.
Ответ psixyec
Можно было бы сказать, что Сити сыграет в полуфинале с Реалом, но зная Пепуна ещё рано что-то загадывать.
вы болельщики Реала очень сильно спешите как будто Реал ещё куда-то вышел, парадокс в том что Челси два своих ЛЧ выиграли тогда когда у них были огромные проблемы.
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Granero-24
Ман Сити сделал выводы после прошлогоднего вылета от Реала. Даже после 3-0 не останавились
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Игорь Климов
Опять Бавария не будет в финале.
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cgane
Ответ Roman
Все восхищаются Холандом и Бернарду, но какую же эталонную игру продемонстрировал Аканджи. Я бы сегодня именно его назвал лучшим игроком матча. Съел всех и вся. Что с ним Пеп сделал?
Аке тоже был неплох
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Мамаральду Кристина
Ответ psixyec
Можно было бы сказать, что Сити сыграет в полуфинале с Реалом, но зная Пепуна ещё рано что-то загадывать.
Беспомощной такой баварию давно невидел!
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Universal1000
Пеп это конечно мощь.
Уже 6-ой сезон как наиграл на победу в ЛЧ с МС объективно.
С 2017-ого каток с редкими спадами. Точно лучшая команда мира суммарно за это время.
+17
-6
+11
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Artem Ka
Ответ SWS
Такой Сити только Реал сможет остановить
Или Пеп))
0
-2
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Parce
Ответ Sarkis
Пеп отомстил за барсу:)
И за Нагельсмана
+8
-1
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Roman
Все восхищаются Холандом и Бернарду, но какую же эталонную игру продемонстрировал Аканджи. Я бы сегодня именно его назвал лучшим игроком матча. Съел всех и вся. Что с ним Пеп сделал?
+1
-1
0
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Алекс 777
Ответ SWS
Такой Сити только Реал сможет остановить
такой реал только ВильяРеал может остановить
+14
-6
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Я всех их сделал
После игры с ПСЖ сразу уволили Анчелотти, и сейчас бы убрали Тухеля, если бы он не пришёл пару недель назад, в Баварии с тренерами не церемонятся, только Гвардиоле прощали крупные поражения
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SWS
Такой Сити только Реал сможет остановить
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Роман
То ли ещё будет, карма мюнхенцев настигает
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Sarkis
Пеп отомстил за барсу:)
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psixyec
Можно было бы сказать, что Сити сыграет в полуфинале с Реалом, но зная Пепуна ещё рано что-то загадывать.
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