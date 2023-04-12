0:3 от «Ман Сити» – крупнейшее поражение «Баварии» в ЛЧ с 2017 года, во всех турнирах – с 2021-го

«Бавария» потерпела крупнейшее поражение за полтора года – от «Манчестер Сити».

Команда Томаса Тухеля была разгромлена со счетом 0:3 в четвертьфинальном матче чемпионов.

В последний раз мюнхенцы уступали с разницей в 3 и более мяча 27 октября 2021 года – гладбахской «Боруссии» (0:5) в Кубке Германии.

В ЛЧ « » не проигрывала столь крупно с 27 сентября 2017-го, когда поражение ей нанес «ПСЖ» (0:3).