Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время

Пеп Гвардиола выиграл у Томаса Тухеля вдвое больше матчей, чем проиграл.

Сегодня « » разгромил «Баварию» (3:0) в первой четвертьфинальной игре чемпионов.

Во главе «горожан» испанский специалист выиграл у команд немецкого тренера («Челси» и «Баварии») трижды подряд, а до этого столько же раз уступил.

Когда Гвардиола сам руководил «Баварией», то нанес клубам («Боруссии» Дортмунд и «Майнцу») 4 поражения, а также однажды сыграл вничью.

В следующий раз они встретятся 19 апреля.