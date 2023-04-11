Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

Пеп Гвардиола выиграл у Томаса Тухеля вдвое больше матчей, чем проиграл.

Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.

Во главе «горожан» испанский специалист выиграл у команд немецкого тренера («Челси» и «Баварии») трижды подряд, а до этого столько же раз уступил.

Когда Гвардиола сам руководил «Баварией», то нанес клубам Тухеля («Боруссии» Дортмунд и «Майнцу») 4 поражения, а также однажды сыграл вничью.

В следующий раз они встретятся 19 апреля.

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110 комментариев

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SWAGG
Ответ jordy
Да, я забыл совсем, что в этом сезоне был Поттер, а не Тухель.
так тренил шпротер
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jordy
Ответ SWAGG
как пеп мог обыграть тухеля в кл если челси играл в финале против Ливерпуля?)
Да, я забыл совсем, что в этом сезоне был Поттер, а не Тухель.
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Spaten
А что странного, кто Пеп и где Тухель?
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Биограф Венгера
Ответ ALMANAC
Такой вот гений Салихамиджич) Уволил Наггельсманна за то что тот якобы не побеждал (8 побед из 8 в ЛЧ) В итоге теперь вылетает из всех турниров. К Тухелю вопросов нет, ему не повезло. Отличный тренер, даже если его и не любят
реально интересно, с Салихамиджича спрашивать наконец станут?
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андрей кольцов
Ответ Абдул Абакаев
меня больше восхитило как отыграли Аке и Аканджи. вообще без косяков
Да все сыграли хорошо. Не к кому придраться
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Benner
Ответ Ман Сити
Он Тухеля быстро раскусил, о чем я и говорил, но почему-то до сих пор кто-то думает что тухель тренер
Сити быстро ставит на место тех, кого считают их хозяинами. Клопп Почетина поставлен, Тухель поставлен. Теперь анчелотку надо выносить в этой же ЛЧ
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Баркамол Абдулла
Ответ Плотников Семен
Лысый не стал мудрить и победил. Закономерно. Если не будет выдумывать и дальше, должны пройти эту лч без особых проблем (только Реал составит проблем)
Если опять Пеп не придумает гениальный план который придумал в день игры, то пух и прах развалить Мадрида.
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SWAGG
Ответ jordy
Пеп обиделся на Тухеля после финала ЛЧ. Сыграл после этого с Томасом 3 матча: выиграл в АПЛ, обыграл в кубке Лиги и теперь на очереди ЛЧ. Но, есть еще ответная игра. В истории бывали камбэки и не с таких счетов. Сити надо отнестись к ответной игре очень серьезно. В Мюнхене Баварии терять уже будет нечего, понесутся с первых минут. Бойня будет знатная.
как пеп мог обыграть тухеля в кл если челси играл в финале против Ливерпуля?)
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Водяра
Босниец: «0:3 не вина тренера.»
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jordy
Пеп обиделся на Тухеля после финала ЛЧ.
Сыграл после этого с Томасом 3 матча: выиграл в АПЛ, обыграл в кубке Лиги и теперь на очереди ЛЧ.
Но, есть еще ответная игра.
В истории бывали камбэки и не с таких счетов.
Сити надо отнестись к ответной игре очень серьезно.
В Мюнхене Баварии терять уже будет нечего, понесутся с первых минут. Бойня будет знатная.
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Bellevue
Эх, опять нам с сити играть
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Инженер Управляющий
Ответ Не знаю что такое Требл
Всё-таки величайший тренер в истории, что-то да и понимает. И просто так никого не покупает.
Величайший в истории))
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Абдул Абакаев
Ответ андрей кольцов
Грилиш и Бернардо топ матч провели, а вот защите Баварии «неуд»
меня больше восхитило как отыграли Аке и Аканджи. вообще без косяков
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Где-то в офисе Баварии: "Может Нагельсмана всё таки вернуть? Он не мог уйти далеко...
Артемка ты то наверняка в курсе))
За что Нагеля то уволили?)
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Ярик01
Ответ Oleg
Фанаты Баварии вы хоть знаете причину размена Нагеля на Тухеля?)
У Тухеля более арийские корни.
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Men77
Ответ AF007
Лучший тренер в истории, при всём уважении к Романцеву
Романцев и Григорян вне времени и оценок☝️
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6tspey7tb5
Ответ rej1sta
Грилиш очередное подтверждение тому, что о покупках Гвардиолы нельзя судить после первого сезона. Очень хорош был сегодня.
Грилиш отрабатывал в обороне как центральный защитник. Просто бомба
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d3fstqd
Ответ Крыс Пол
Интересно, что там Тухель успел такое намудрить с командой? Против ПСЖ Бавария смотрелась машиной с атлетами в составе, а в матче с Сити как будто вышли недоразвитые школьники(или наоборот глубокие ветераны), которых горожане банально перепрыгивали, оббегали и выигрывали большинство единоборств.
в ПСЖ три пассажира в нападении, которые не отбирают мячи и игроки уровня Эвертона или Вулверхэмптона в полузащите. Баварию последние минут 30 просто зажимали на своей половине поля.
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Oleg
Фанаты Баварии вы хоть знаете причину размена Нагеля на Тухеля?)
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Goofts
Пеп гениальную замену провел. Выпустив Альвареса МС начали прессинг возле штрафной Баварии, откуда и родились два гола (один с углового заработанного с прессинга, того же Альвареса)
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Усатая Козляра
Ответ Ебздрогыч
Если Сити не выиграет ЛЧ и в этом сезоне, то нужно всей командой идти в церковь. По примеру Крыльев. Всем составом. Вместе с шейхами
шейхи в церкви это будет номер
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Леван Мкртчян
Ответ Kyancey
И вот стоило было увольнять Нагельсмана?!?!?! «Браво» менеджменту «Баварии»!👏👏👏
Не думаю, что с Нагельсманом было бы что-то по другому, именно в сегодняшнем матче.
Уж слишком силен был сегодня Сити. Бавария играла ровно так как ей давали . Пусть фанаты Баварии грезят тем , что при Нагеле было бы иначе. По смыслу игры, составу и даже тактике -- ничего, пока, особенно не поменялось у мюнхенцев после Юлиана.
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rej1sta
Ответ Артём Голобородько
Сижу при 1:0 и думаю: "Джек сегодня себя проявит обязательно, 100%, верю в парня". Через минуту он тот самый перехват делает.. и вот я уже скачу от радости 😁
Пеп нашел нужный тумблер. Я уже почти успел разочароваться в Джеке (хотя еще с Астон Виллы мне нравился), но рад, что ошибся, после ЧМ совсем другой футболист.
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AF007
Лучший тренер в истории, при всём уважении к Романцеву
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mansur_axe
Ответ Доминатор3000
Тем не менее,она способна держать её темп в АПЛ. Это уже уровень!
Арсенал очень хорош, просто опыта нет, она свое ещё покажет.
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