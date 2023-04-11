Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время
Пеп Гвардиола выиграл у Томаса Тухеля вдвое больше матчей, чем проиграл.
Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.
Во главе «горожан» испанский специалист выиграл у команд немецкого тренера («Челси» и «Баварии») трижды подряд, а до этого столько же раз уступил.
Когда Гвардиола сам руководил «Баварией», то нанес клубам Тухеля («Боруссии» Дортмунд и «Майнцу») 4 поражения, а также однажды сыграл вничью.
В следующий раз они встретятся 19 апреля.
Сыграл после этого с Томасом 3 матча: выиграл в АПЛ, обыграл в кубке Лиги и теперь на очереди ЛЧ.
Но, есть еще ответная игра.
В истории бывали камбэки и не с таких счетов.
Сити надо отнестись к ответной игре очень серьезно.
В Мюнхене Баварии терять уже будет нечего, понесутся с первых минут. Бойня будет знатная.
За что Нагеля то уволили?)
Уж слишком силен был сегодня Сити. Бавария играла ровно так как ей давали . Пусть фанаты Баварии грезят тем , что при Нагеле было бы иначе. По смыслу игры, составу и даже тактике -- ничего, пока, особенно не поменялось у мюнхенцев после Юлиана.