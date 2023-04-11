«Ман Сити» выиграл 9 матчей подряд с общим счетом 34:3
«Манчестер Сити» продлил победную серию до 9 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Баварию» (3:0) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.
В последний раз «горожане» уходили с поля без победы 22 февраля – тогда они сыграли вничью с «Лейпцигом» (1:1). С тех пор у них 9 побед подряд с общим счетом 34:3.
В следующий раз «Ман Сити» сыграет 15 апреля – с «Лестером» в АПЛ. На 19 апреля назначен ответный матч против «Баварии».
Манчестер сила
Но и этого мало, чтоб быть фаворитом на ЗМ
😁