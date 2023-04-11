«Ман Сити» выиграл 9 матчей подряд с общим счетом 34:3

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил победную серию до 9 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Баварию» (3:0) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.

В последний раз «горожане» уходили с поля без победы 22 февраля – тогда они сыграли вничью с «Лейпцигом» (1:1). С тех пор у них 9 побед подряд с общим счетом 34:3.

В следующий раз «Ман Сити» сыграет 15 апреля – с «Лестером» в АПЛ. На 19 апреля назначен ответный матч против «Баварии».

27 комментариев

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badaboom
Ответ dimamak10
Да не будет такого в этот раз, об этом же все говорят какой год он тоже наверняка это слышит. В прошлом сезоне перед голами Родриго у Грилиша был момент , но он его не реализовал, вряд ли Пеп там что то намудрил
Он намудрил уже с тем, что мертвого Грилиша держал так долго на поле
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dimamak10
Ответ badaboom
Пепчик мастер удивлять в ЛЧ! В первую очередь, своих игроков, изобретая ВНЕЗАПНО велосипед. Я реально запасся попкорном, в ожидании как он решит самоустраниться в ответке на этот раз)
Да не будет такого в этот раз, об этом же все говорят какой год он тоже наверняка это слышит. В прошлом сезоне перед голами Родриго у Грилиша был момент , но он его не реализовал, вряд ли Пеп там что то намудрил
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Ваня Кабанов
Ответ mrgtosh
Диаш - стена. Аке - цемент. Стоунз - работяга. Грилиш - бульдог. Холланд - киборг. Сильва - мотор. Пеп - шарлатан. Васант - красавчик. Сити - чемпион. Всех болельщиков Сити с победой. Показали просто шикарную игру.
Я ещё бы Аканжи отметил, с такими габаритами так классно отыграл, скорость, отборы, чтение игры - всё сегодня у него было на высочайшем уровне.
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Дмитрий Снегирёв
Машина
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Ман Сити
В чем разница между Бристоль Сити и Баварией не понял, одинаково играли
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badaboom
Ответ Parce
Если еще после всего этого они не выиграют ЛЧ, то это уже какое-то проклятие для Пепа
Пепчик мастер удивлять в ЛЧ! В первую очередь, своих игроков, изобретая ВНЕЗАПНО велосипед. Я реально запасся попкорном, в ожидании как он решит самоустраниться в ответке на этот раз)
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onegin2007
На Упамекано было больно смотреть.
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mrgtosh
Диаш - стена. Аке - цемент. Стоунз - работяга. Грилиш - бульдог. Холланд - киборг. Сильва - мотор. Пеп - шарлатан. Васант - красавчик. Сити - чемпион. Всех болельщиков Сити с победой. Показали просто шикарную игру.
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Пинающий Достоинства
Всё-таки не зря Пеп - лысый шарлатан
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MyGerodot
Пеп и его команда показали высший класс. браво!
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SoCool
Это жесть, даже страшно представить, что там будет с Арсеналом на Этихаде. Реально ведь могут все оставшиеся матчи выиграть. А в ЛЧ, ну тут снова дико фартовый Реал наверняка будет в полуфинале. Думаю, если возьмут у них реванш, финал против итальянцев будет лёгкой прогулкой.
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Экспертное мнение
Просто смешно когда кто-то сомневается в тренерских способностях Пепа, люди говорят - пусть Урал возглавит. Ага, величие Пепа в том, что он еще не падал до уровня середняков и только поэтому не оказывается в Эвертонах и Ромах как Анчелотти или Моуриньо и прочие тренеры, которые работали в эпоху великого Пепа Гвардиолы.
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6tspey7tb5
Пеп прошёл футбол. Победил дракона и освободил принцессу
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Rinat Seyfulin
Команда как никогда в отличной форме,так держать.
Манчестер сила
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Arrahmano Matcyev
Ответ Эрнандес Эрнандес
3 из которых забивает Холанд) Но и этого мало, чтоб быть фаворитом на ЗМ 😁
Холланд не лучший игрок МС,но всего лишь винтик в механизме Пепа
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Ussaev M
не чуди в полуфинале Пеп
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Harryck
"Сити" конечно очень силен - это факт. Я не помню за очень много лет, чтобы "Бавария" плыла так против какого либо соперника. Разве что "Ливерпуль"-2019 чем то похож был. Обидно конечно, но что поделать - все по делу. Надеюсь конечно на чудо, но адекватно понимаю, что шансов практически ноль. Есть только слабая надежда на то, что "Сити" расслабится, а "Бавария" будет играть налегке уже ничего не теряя на "Алльянц Арене" с везением в виде быстрых голов, но маловероятно конечно. "Сити" в целом заслуживает титул.
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Пирс Морган
Лысый гений
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Ученик Пепа
Это почти 4 гола в среднем за игру. Просто жесть
3 из которых забивает Холанд)

Но и этого мало, чтоб быть фаворитом на ЗМ

😁
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EnzoAmatera
возможно благодаря ЧМ Сити набрал форму именно к этому важному отрезку сезона,а то обычно всех рвут вначале и середине сезона,а под конец начинали валять дурака и спады приходить,тут видимо все по иному
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Parce
Если еще после всего этого они не выиграют ЛЧ, то это уже какое-то проклятие для Пепа
+26
-2
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Фанат спорта01
Надеюсь сольют какому нибудь вест хэму,иначе Арсеналу конец.
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Ученик Пепа
Это почти 4 гола в среднем за игру. Просто жесть
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Доминатор3000
Остановите эту машину.
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udiekemen
Холанд делает разницу)
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